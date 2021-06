Huawei honoré par le colloque Africain de la Formation 4.0 (Vidéo)

La Tunisie a célébré du 21 au 24 juin la 2eme édition hybride du colloque Africain de la Formation 4.0 sous l’égide du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Le défi de cette 2eme Edition est de « Présenter et former les jeunes à l’avancée du monde digital et améliorer leurs connaissances sur l’industrie 4.0 ».

Le forum a choisi le géant chinois Huawei comme invité d’honneur en la personne de Rihab Kasmi, ICT Academy Project Manager en charge du prestigieux programme international Huawei ICT academy, pour partager son expérience et donner des recommandations.

Huawei ICT Academy est un programme éducatif à but non lucratif établi a l’échelle mondiale, avec pour objectif de combler le déficit de connaissance et de compétences, de fournir des solutions de formation et d’apprentissage pour répondre aux exigences de l’industrie et de construire un écosystème de talents dans le secteur TIC.

Rappelons que dans le cadre de ce programme, Huawei ICT a actuellement en Tunisie, plus de 50 universités partenaires, 100 enseignants certifiés et 500 étudiants certifiés dans les différentes thématiques liées aux TICS. Huawei ICT Academy a pour but de certifier les différents étudiants dans huit différentes thématiques à l’instar du Routing and Switching, la Sécurité, la 5G, l’IOT, le Stockage, le WLAN et l'Intelligence Artificielle.

Cette 2eme édition s’est tenue en partenariat avec le Cluster Digital Africa (CDA), l’Institut de la Francophonie pour l’Ingénierie de la connaissance et de la formation à distance (IFIC-AUF), l’Agence National de Promotion de la Recherche Scientifique (ANPR), l’Université de Tunis-El Manar (UTM), l’Université de Carthage (UCAR) et la cité des Sciences à Tunis.