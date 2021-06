Epson célèbre ses 20 ans en tant que leader mondial dans les projecteurs

Epson, la marque leader mondiale de projecteurs, célèbre ses 20 ans en tant que premier fabricant mondial de projecteurs. En l’espace de huit ans, Epson est également devenu le leader sur le marché des projecteurs professionnels dans la région EMEA. 1Cette nouvelle survient alors qu’Epson nomme Massimo Pizzocri au poste de nouveau vice-président du département des projecteurs professionnels, en remplacement de Neil Colquhoun qui dirige désormais les opérations d’Epson dans la région CISMEA.

Massimo Pizzocri a passé plus de 20 ans chez Epson, et a contribué à consolider la réussite d’Epson dans plusieurs domaines. Massimo Pizzocri a débuté sa carrière au sein d'Epson Italie en 1999 en tant que directeur général pour l’Italie, pour devenir directeur marketing stratégique pour toute la région EMEA, puis vice-président de la division du grand public et récemment vice-président pour la région CEE.

Plusieurs étapes importantes se sont succédé pour permettre à Epson de se positionner en tant que leader mondial des projecteurs professionnels. En 1989, Epson a développé la technologie du tout premier projecteur vidéo couleur compact à cristaux liquides au monde, le VPJ-700. Les projecteurs traditionnels à tubes cathodiques sont remplacés par des projecteurs dotés de panneaux à cristaux liquides. Epson présente alors au monde une nouvelle application pour les panneaux à cristaux liquides.

En 2005, l’entreprise arrive sur le marché de la projection home cinéma avec l’EMP-TWD1, son projecteur-lecteur DVD. En 2006, Epson a lancé son EMP-6100, un projecteur résistant à la poussière et en finit avec le problème des particules. Lancé en 2010, le modèle EB-450Wi a été le premier projecteur d’Epson à ultracourte focale, fixé au mur et doté de fonctionnalités interactives.

Sur le marché des projecteurs professionnels dans la région EMEA, Epson est passé d’une part de marché presque nulle au statut de leader en seulement huit ans. L’entreprise détient à présent plus d’un tiers du marché dans la région EMEA, soit 37 %. 2, ce qui équivaut à une augmentation du volume de 1 199 % et à une croissance du chiffre d’affaires de 1 228 % en huit ans 3. Epson a également été le premier à fournir la même gamme d’objectifs pour les projecteurs de 5 500 à 20 000 lumens et moins de la moitié du nombre d’objectifs requis par rapport à tout autre concurrent.

La réussite d’Epson est due à sa technologie de projection 3LCD pionnière qui offre des couleurs éclatantes et authentiques ainsi qu’une luminosité élevée pour une qualité de projection supérieure. Après des années de perfectionnement dans cette technologie, la technologie 3LCD d’Epson se positionne désormais comme la technologie de prédilection dans le secteur des projecteurs professionnels.

«Nous avons su écouter nos clients et étudier le secteur et ses besoins à chaque étape de notre parcours, nous garantissant une longévité et une réussite durable dans le domaine des projecteurs professionnels» déclare Neil Colquhoun, ancien vice-président pour les projecteurs professionnels, Epson Europe.

«Il y a dix ans, nous n’étions pas présents sur le marché des projecteurs professionnels dans la région EMEA, alors qu’aujourd’hui nous nous positions en tant que leaders du marché. Ce n’est pas un hasard. Nous avions une confiance totale dans nos technologies 3LCD. Notre détermination et notre persévérance ont porté leurs fruits, sans oublier le soutien de nos clients, qui nous ont permis d’arriver là où nous sommes aujourd’hui. Je souhaiterais profiter de cette occasion pour remercier nos clients d’avoir cru en nous et d’avoir permis de réaliser de grands projets dans toute notre région.

Aujourd’hui, avec l’arrivée de Massimo Pizzocri en tant que nouveau vice-président des projecteurs professionnels, notre business est entre de bonnes mains. Nous continuerons à écouter nos clients, à nous adapter rapidement aux changements et à répondre aux besoins du marché.»

«La pandémie a affecté bon nombre de nos segments clés sur le marché des projecteurs professionnels, comme le divertissement, l’hôtellerie et l’événementiel», déclare Massimo Pizzocri, vice-président des projecteurs professionnels. « Beaucoup de nos privilèges ont été limités, comme visiter des musées et se rendre à des concerts et au théâtre. Ils refont à présent leur apparition dans de nombreux pays, avec l’assouplissement du confinement. Cela nous donne l’occasion de proposer à nouveau des expériences immersives dans les sites d’attraction, mais également de soutenir une communication efficace auprès des personnes qui retournent au travail. Nos projecteurs contribueront à redonner un sentiment de normalité dans la vie de nos clients.»

Epson et la projection

Epson est le premier fabricant mondial de projecteurs et dispose de plus d’un tiers du marché mondial des projecteurs. 4Epson est spécialisé dans la fabrication d’une technologie de projection laser 3LCD compacte, polyvalente et de luminosité élevée. Cette technologie convient tout aussi bien à une utilisation chez soi que dans des bureaux, des écoles et des commerces, mais sert également pour des installations à grande échelle sur des sites de divertissement, d’attractions touristiques ou accueillantes des événements en extérieur, dans des musées ou encore des galeries.

Les projecteurs laser Epson haute luminosité sont utilisés pour créer des environnements expérientiels interactifs et immersifs dans les principaux sites et attractions touristiques du monde entier. Parmi les exemples récents où s’utilise la technologie audiovisuelle d’Epson, citons le festival de musique Electric Forest aux États-Unis, le Team Lab Borderless à Shanghai ainsi que le Festival of Lights en Europe.

La technologie AV d’Epson a un impact sur la productivité dans les salles de classe et autres environnements d’apprentissage partout dans le monde, elle favorise les expériences commerciales et supporte un grand nombre de secteurs industriels dans les capacités de soutien à distance.