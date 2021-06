La STB et l’AICTO signent un mémorandum d’entente et de coopération

La Société Tunisienne de Banque (STB) et l’Organisation Arabe des Technologies de l’Information et de la Communication (AICTO) ont signé, mardi, un mémorandum d’entente et de coopération visant à l’élaboration, le développement et la promotion de la politique et la stratégie de la STB en matière d’innovation basées sur les technologies de l’information et de la communication au niveau du monde arabe.

Cet accord de partenariat vise à “développer un cadre pour faciliter la communication et la coordination entre les deux parties afin d'atteindre des objectifs communs qui rapprochent de plus en plus le secteur bancaire du secteur de la technologie en travaillant sur la Transformation du secteur bancaire par la mise en œuvre de projets et d'initiatives innovantes qui visent l’inclusion financière et numérique, que ce soit au niveau local ou régional, ”.

Ce mémorandum est mis en œuvre suite à la participation de la STB au Forum arabe intitulé "Compliance challenges and Strengthening Correspondent Banking Relationships". Qualifiée de “success story arabe” par la qualité du travail et des services innovants proposés à la clientèle (GPI swift, Clearing, C pay, C cash, prochainement l’entrée relation 100% en ligne…). Ces innovations traduisent la nouvelle vision client et favorisent la mise en place d’un écosystème de développement durable et responsable.

Depuis plusieurs années, la STB n’est plus seulement une Banque classique, du passé, mais une Banque bien ancrée dans son présent et s’est imposée aussi comme une Banque du futur. Les différents prix et distinctions spéciales qui lui ont été décernés comme première banque digitale, en expérience client et RSE dans la zone MENA illustrent son grand saut de rénovation de l’offre bancaire.

Dans ce sens, la STB a construit tout un écosystème autour de l’expérience client pour se lancer depuis 2016 dans un plan de digitalisation global du parcours client, grâce à des outils innovants à l’instar de l’intelligence artificielle, le Business Intelligence, la dynamique de l’expérience et les peines client, la plateformisation et la création d’écosystèmes dédiés.

Ces innovations ont permis à la STB de doter ses clients de tableaux de bords et de solutions interférentes leur permettant le suivi de tous leurs flux transactionnels à travers une vision 360 degré, une sécurisation optimale et une traçabilité online de leurs opérations dans le respect total des normes de conformité et de protection des données personnelles.

Cérémonie de signature du mémorandum d’entente et de coopération à la STB

A propos de l’Organisation Arabe des Technologies de l’Information et de la Communication

L'Organisation Arabe des Technologies de l’Information et de la Communication est une organisation gouvernementale travaillant sous l'égide de La Ligue des États arabes, et est l'organe exécutif du Conseil des ministres arabes de la communication dans le domaine de la Technologies de l'information et des communications. Elle a été créée en 2001 et a commencé ses travaux proprement dits en 2008. Dans le cadre de l'exercice de ses missions l’OATIC AICTO vise à bâtir une nouvelle société numérique arabe harmonieuse basée sur l'innovation technologique, via une intégration numérique régionale pour contribuer de manière efficiente et efficace au développement de l'économie numérique globale.