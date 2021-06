aivancity Paris-Cachan et Esprit School of Business s’engagent pour que l’intelligence artificielle et la gestion des données massives deviennent une opportunité pour la Tunisie

aivancity School for Technology, Business & Society Paris-Cachan et Esprit School of Business Tunis signent une convention de partenariat pour promouvoir l’IA et la gestion des données massives en Tunisie.

Ce partenariat vise à développer des formations transverses en intelligence artificielle et en Data management dans une approche responsable et éthique, au service des entreprises et de la société en Tunisie et, plus largement, au sein du continent Africain. Cette collaboration offre également aux étudiants d’ESB des possibilités de mobilités et de double diplôme avec aivancity Paris-Cachan.

aivancity et ESB souhaitent donc accompagner la révolution de l’intelligence artificielle et l’émergence de l’économie de la donnée par l’orientation et la formation, offrant ainsi aux jeunes, de nouvelles perspectives d’employabilité dans des métiers qui offrent une large possibilité d’embauche pour les diplômés hautement qualifiés.

«Le monde change et l’Afrique n’y échappe pas. Tous les secteurs seront impactés par l’IA : industrie, santé, éducation, mobilité, logement, sécurité, énergie... Il est donc nécessaire de se former pour comprendre les enjeux de cette révolution des données (l’or noir d’aujourd’hui et de demain) et de l’intelligence artificielle et de ne pas subir cette transformation mais de s’y préparer et de l’accompagner. L’IA est une opportunité pour l’Afrique car cette révolution, contrairement aux précédentes, nécessite moins de ressources matérielles et d’investissements. C’est une occasion rêvée pour les jeunes africains de bâtir, d’entreprendre et de développer des projets dans ces domaines.», précise Tawhid CHTIOUI, Président-fondateur d’aivancity.

«La révolution numérique, des données et de l’IA impacte déjà tous les métiers et secteurs d’activité. Toutes choses égales par ailleurs, la digitalisation de tous constitue l’enjeu de ce siècle, comme l’alphabétisation de tous a été celui du siècle dernier. Il s’agira de former tous les jeunes, et pas seulement les scientifiques, à la maîtrise de ces compétences transverses essentielles de l’économie 4.0. Et il faudra pour cela les penser et les enseigner comme l’ont été les soft skills aux scientifiques et aux ingénieurs. À cet égard, le digital ne fournit pas que des contenus, mais aussi des solutions et des outils pour faciliter cette transmission.», ajoute Mohamed Jaoua, Directeur-fondateur d’Esprit School of Business.

A propos de ESB

École Supérieure Privée de Management de Tunis, établissement privé d’enseignement supérieur agréé par le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (n° 04/2016)

Esprit School of Business s’attache à former ses étudiants au management de demain, grâce à son positionnement au croisement des compétences managériales et numériques et à l’accent mis sur les compétences du XXIème siècle. Ses diplômés ont pour vocation d’aider les entreprises qui les recruteront à négocier leur transformation digitale en vue de s’inscrire pleinement dans l’économie de la connaissance. Sa pédagogie conjuguant savoirs, savoir-faire et savoir-être, donne à ses étudiants le rôle central dans leur formation. Dans un monde en mutation rapide, il ne s’agit plus seulement de former des managers efficaces, mais surtout des« têtes bien faites, capables de raisonner juste » - selon le mot d'Ibn Khaldoun – qui pourront le demeurer grâce à leur capacité d’apprendre tout au long de leur vie.

A propos d’aivancity School for Technology, Business & Society

Nouvel établissement privé d'enseignement supérieur, fondé par Tawhid Chtioui, aivancity School for Technology, Business & Society Paris-Cachan, est une école hybride construite autour du triptyque Intelligence Artificielle, Business et Ethique. Elle se donne pour mission de préparer les jeunes et les cadres à répondre aux nombreux défis de l’économie et de la société relatifs à l’exploitation du potentiel de la data et de l’Intelligence artificielle.

L’école a donc pour objectif de préparer des futurs « IAgénieurs® », capables non seulement de développer les programmes informatiques permettant d'accélérer la performance des entreprises et d’assurer la transition vers une industrie 4.0, mais aussi d’œuvrer au progrès de l’humanité, dans tous les domaines, tout en veillant à faire évoluer les règles éthiques en fonction des évolutions techniques et sociétales.

* Les termes AIgineer et IAgénieur sont des marques déposées par aivancity auprès de l’INPI.