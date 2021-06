A la mémoire du Docteur Sihem Abdelmelek

Par Pr Hafedh Abdelmelek - Docteur Sihem Abdelmelek a obtenu son diplôme de Doctorat en Chimie à l’Université de Carthage (Tunisie) après plusieurs années d’études dans différents laboratoires de recherche en Californies (University of California, Irvine, USA). Dans le cadre de son intérêt pour l’environnement, elle a consacré tous ses séjours aux USA à la préparation d’un doctorat en Chimie qu’elle a présenté et défendu avec brio en 2012. Elle a effectué des stages dans diverses institutions de renom, notamment à l'Institut Français du Pétrole (IFP) de Solaize – Lyon (France) et à l’Université Claude Bernard (Lyon1). Elle a rapidement été attirée par le domaine de l’environnement et du développement durable, en pleine expansion à cette époque, et par la recherche scientifique fondamentale et appliquée sur les médicaments dans les écosystèmes et plus particulièrement l’étude de la dégradation de polluants environnementaux.

Nous avons travaillé ensemble dans le domaine de l’environnement où elle était responsable de la préparation des programmes qui, sous son impulsion, était devenue une discipline connue à l’échelle régionale et nationale. Son rôle en sciences de l’environnement a été très important, non seulement car elle maîtrisait parfaitement tous les aspects techniques, mais aussi car elle a pu combler le fossé entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée.Pendant cette période, elle participait également à l’évolution des enseignements et du savoir.Grâce à cela, elle a fait la connaissance de nombreux scientifiques et elle a publié plusieurs travaux dans des revues internationales. Le Docteur Abdelmelek a collaboré avec plusieurs universités et laboratoires de recherche en Tunisie, en France et aux USA etelle a été contactée par plusieurs centres de recherche et d’industriels célèbres, avec qui entretenait une collaboration très étroite dans le domaine des sciences de la chimie et de l’environnement. A Bizerte, elle a pu mettre à profit sa grande expertise en chimie à l’université et en Industrie.

Dans le domaine de la vulgarisation scientifique, elle a mis en place, en étroite collaboration avec un noyau de d’enseignants et de chercheurs hautement qualifiés, un concept innovant de STEM for Kids qui a été très appréciée par de nombreux parents et enfants. Dès lors, la réputation de Dr Abdelmelek n’a cessé d’accroitre, de nombreuses institutions et associations nationales, et certainement aussi internationales, ont fait appel à elle pour obtenir ses conseils et ses expertise.

Elle avait une vision et une participation active dans les projets scientifiques en Tunisie et de développement de sa ville natale Metline. Le Dr Abdelmelek a donné de nombreuses conférences en Tunisie et à l’étranger. Elle avait le don et la technique pour présenter un sujet, même difficile, de manière très claire ; ses conférences étaient toujours très bien préparées et avaient un impact immédiat sur l’auditoire.

Le succès du Dr Abdelmelek n’est pas seulement dû à sa grande expertise en Chimie, mais aussi à sa belle personnalité son sérieux et son abnégation. Elle était extrêmement bienveillante envers tout le monde et en particulier envers sa famille, ses amis, ses enseignants avec lesquels elle avait maintenu un lien fort et durable tout au long de sa vie.

Nous nous souviendrons du Dr Abdelmelek comme une femme de science, de culture, et d’ouverture sur le monde. Elle est extrêmement sensible aux problèmes de la société. Elle nous manquera terriblement; nous garderons en mémoire ses conseils, ses messages et ses idées très utiles pour les sciences et la vie.

Adieu Sihem, nous tenons à te remercier très sincèrement pour tout ce que tu as fait. Nous ne t’oublierons pas.

Pr Hafedh Abdelmelek

Académie Tunisienne des Lettres et des Arts – Beit Al Hikma, Carthage, Tunisie.