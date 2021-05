Ahmed El Karm

A/ - État civil

Date et lieu de naissance: 21 Février 1951 à Tataouine Tunisie

Situation familiale: Marié, une fille «INES»

Nationalité: Tunisienne

B/ - Diplômes universitaires

1- Diplôme d’Etudes Supérieures en Techniques Bancaires – Institut Technique de Banque – Paris – 1976

2- Licence En Sciences Economiques – Faculté de Droit et de Sciences Economiques de Tunis – 1972

C/ - Carrière professionnelle

Carrière

1- D’avril 2021 à nos jours : Président du Conseil de Tunisie Leasing et Factoring

2- De janvier 2011 à Avril 2021 : Président du Directoire d’Amen Bank

3- De février 1993 à janvier 2011 : Vice Président, Directeur Général d’Amen Bank.

4- D’avril 1990 à Février 1993 : Directeur Général des Changes et du Commerce Extérieur à la Banque Centrale de Tunisie.

5- De décembre 1987 à Mars 1990 : Directeur du Cabinet de Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie.

6- De juin 1987 à Novembre 1987 : Chargé de Mission au Ministère de l’Equipement, de l’Habitat et du Transport, Responsable de la Direction Générale de Contrôle de Gestion et de la Direction des Etudes et de la Planification.

7- De novembre 1986 à Mai 1987 : Chef de Cabinet du Ministre Directeur du Cabinet Présidentiel et Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.

8- De Novembre 1972 à Novembre 1986 : La Banque Centrale de Tunisie:

• Novembre 1972 – Décembre 1973: cadre à la Direction des Etudes Economiques,

• Janvier 1974 – Mars 1977: Responsable de la Section de la Prévision et de la Politique Monétaire.

• Avril 1977 – Août 1980: Responsable du service de Contrôle des Banques de dépôt et de Développement,

• Septembre 1980 – Janvier 1985: Sous-Directeur de l’Organisation et de la Formation,

• Février 1985 – Novembre 1986: Directeur de l’Organisation et des Participations,

9- De Juin 1972 – Octobre 1972 : l’Office National du Tourisme Tunisien – Responsable de l’enquête sur l’utilisation des services touristiques.

Administrateur

1- Membre du Conseil de Surveillance d’Amen Bank depuis Avril 2021.

2- Président du Conseil d’Administration de la Société SICAR AMEN depuis 1996.

3- Président du Conseil de surveillance d’Algérie Leasing Maghreb depuis 1998.

4- Président du Conseil d’Administration d’Amen Capital depuis 2009.

5- Administrateur d’Amen Project et de la Société «Le Recouvrement»

6- Administrateur d’Alios et TLG Leasing

7- Ancien administrateur de la BNDT, de la STUSID, de l’Office de Vins et de la COMAR.

8- Ancien Président de l’Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers.

9- Ancien Président du Conseil d’Administration de l’Académie de Formation Bancaire.

10- Ancien Président du Conseil d’Administration de la SIBTEL.

11- Ancien Membre du Conseil d’Administration de l’Union des Banques Arabes.

12- Président du Conseil d’Administration de l’Union des Banques Maghrébines.

13- Administrateur de l’Autorité Tunisienne d’Investissement.

D/ - Missions officielles et colloques

1- Participation à de nombreuses délégations officielles dans le cadre des négociations bilatérales de coopération avec des pays amis de la Tunisie.

2- Participations et animation de nombreux séminaires et colloques à l’étranger notamment ceux organisés par le Fonds Monétaire International (F.M.I.), la Banque Internationale pour la Reconstruction et la Développement (BIRD), la Fondation Italienne (FINAFRICA) et le Fonds Monétaire Arabe (FMA), l’Institut Mondial des Caisses d’Epargne.

3- Co-Président Maghrébin du groupe de travail « Institution Financière Régionale » décidé par les Ministres des Affaires Etrangères dans le cadre du dialogue « 5 + 5 » de la Méditerranée Occidentale.

4- Rapporteur de la commission sectorielle « Développement du système financier » créée pour préparer le VIII Plan 1992-1996.

5- Directeur du « Forum Méditerranéen de l’innovation Financière ».

6- Président de la Commission « Vers un dinars convertibles » créée pour préparer le X Plan 2006-2010.

7- Participation aux réunions préparatoires relatives à l’accord d’association entre la Tunisie et l’Union Européenne.

E/ - Principaux travaux professionnels

Economie et Monnaie

1- Notes sur l’évolution du secteur du Tourisme en Tunisie : 1972.

2- Notes sur la conjoncture internationale et les marchés de changes : 1973 – 1974.

3- Notes sur la Politique Monétaire, la conjoncture Monétaire et la distribution des crédits en Tunisie : 1975 - 1976 – 1977 – 1978 – 1979.

4- Etablissement d’un recueil des textes réglementaires traitant de la monnaie et de crédit : 1978.

5- Elaboration d’un modèle économétrique de prévision de l’équilibre monétaire et financier en Tunisie : 1978 – 1979.

6- Notes sur le contrôle de l’activité des banques et l’analyse de leurs situations comptables et financières.

7- Réalisation d’une étude économique sur les taux d’intérêt en Tunisie : 1977 – 1978.

8- Conception et rédaction de plusieurs textes réglementaires régissant la politique monétaire et les conditions d’activité des banques de dépôt et de développement : 1974 - 1986.

9- Contribution à la formulation de la stratégie de la réforme financière dans le cadre du plan d’ajustement structurel de l’Economie Tunisienne.

10- Conception et rédaction de plusieurs textes réglementaires visant l’assouplissement du contrôle des changes.

11- Contribution aux études et initiatives visant l’introduction du capital-risque en Tunisie.

12- Contribution à la définition de la stratégie et du contenu du programme de la convertibilité du dinar.

Organisation et Formation

1- Etudes sur l’organisation des services de la Banque Centrale de Tunisie.

2- Elaboration des fiches d’instruction pour la déconcentration des pouvoirs de la Banque Centrale sur ses agences de l’intérieur.

3- Elaboration des programmes de formation des agents de la Banque Centrale.

4- Organisation et suivi des concours internes et externes pour le recrutement des agents de la Banque Centrale.

5- Coordination des travaux du Comité Informatique de la Banque Centrale chargé de concevoir et d’appliquer la politique de la Banque en matière de stratégie informatique des applications et du choix des équipements informatiques.

6- Préparation et réalisation de plusieurs séminaires internes pour les cadres de la Banque Centrale.

7- Conception, réalisation et animation des séminaires destinés aux cadres de la Banque Centrale et des Banques et inscrits dans le programme national de formation des cadres : séminaires sur l’étude économique et financière des projets, la gestion des banques de développement, le leasing, la méthodologie d’élaboration de la balance de paiements, les nouveaux produits et instruments financiers, la conduite de la politique monétaire et de change, la monétique , etc … Certains de ces séminaires ont été organisés en collaboration avec le PNUD, la BIRD, le FMI, la Banque Islamique de développement (BID), le Fonds Monétaire Arabe (FMA), l’Institut Mondial des Caisse d’Epargne, la Chambre de Commerce de Barcelone, la Fondation Fredrich Nauman.

8- Responsable du comité chargé d’assurer la connexion de la Tunisie au réseau international de transmission des messages (SWIFT).

9- Contribution à la promotion en Tunisie des cartes de paiement et des différentes fonctions de la monétique.

Conseil et coordination

1- Préparation des dossiers des questions inscrites à l’ordre du jour des réunions des conseils des Ministres, des conseils interministériels et de la Chambre des députés.

2- Préparation du dossier du Conseil d’Administration de la Banque Centrale de Tunisie.

3- Préparation des projets de discours et d’interventions des premiers responsables.

F/ – Publications: A titre indicatif

1- Etude « Politique Monétaire et Croissance Economique en Tunisie » publiée dans l’ouvrage « Politiques économiques croissance et équilibres extérieurs dans les pays du Maghreb » édité par le Fonds Monétaire International, Washington, USA. 1988. Cette étude a été publiée également au bulletin de l’Association des Agents de Change, n° 13 et 14, Octobre 1986.

2- Etude « Réforme du régime des Banques Off-Shore » publiée à la revue « Finance et développement du Maghreb », n° 1 – Janvier 1987.

3- Etude « Système de garantie des crédits à la petite et moyenne entreprise » publiée à la revue « Finance et Développement du Maghreb », n° 2 – Décembre 1987.

4- Article « La Privatisation : Thème et Variations » publié au Journal : La Presse, Décembre 1987.

5- Articles « La dimension économique du pacte National » et « La démocratie et le pacte national » publiés au journal La Presse, Novembre 1988.

6- Etude « Stratégie pour le développement de la Monétique en Tunisie et au Maghreb » publiée à la revue « Finance et Développement du Maghreb », n°4, Septembre 1989.

7- Etude « la Stratégie de la Libération Financière Externe en Tunisie », publiée dans l’ouvrage « Epargne et développement dans les pays du Maghreb » éditée par l’IFID en 1990. Un résumé de cette étude a été repris à la revue « Marchés Tropicaux et Méditérranéens » Paris n° 2313 – Mars 1990, à la Revue «Maghreb » - Avril 1990, à la revue « Les Banques Arabes » éditée par l’Union des Banques Arabes, n° 121, Janvier 1991 et à « l’Hebdo-Touristique » dans plusieurs numéros parus aux mois de Septembre et Octobre 1991.

8- Article « Les relations Europe-Maghreb : les incertitudes, les inquiétudes et les espoirs » publié à la revue « Réalités » n° 239 6 Mars 1990.

9- Article ‘Les exportateurs, les banquiers et la guerre économique’ publié à la revue ‘l’économiste Maghrébin’, n° 4 Juin 1990.

10- Interview ‘Un Maghreb performant’ donnée à la revue ‘Information Economique Africaine’, n° 201, juin 1990.

11- Etude ‘L’introduction du capital-risque en Tunisie’ publiée à la revue ‘Communication et Informatique’ n° 31, Juin 1990.

12- Etude ‘la politique monétaire et financière et l’emploi’ publiée dans l’ouvrage ‘politique de l’emploi en Tunisie’ édité par l’IFID en 1990.

13- Etude ‘la politique financière en Tunisie et la perspective de l’UMA’ publiée à la revue ‘Technique Financières et développement’, Paris, n° 20, Septembre 1990.

14- Etude ‘la politique monétaire : mutation et renouveau’ publiée à la revue « Finances et développement du Maghreb’, n° 7, 1990.

15- Etude ‘la privatisation : une option essentielle de la stratégie tunisienne de libéralisation’ publiée à la revue ‘Marchés Tropicaux et Méditerranéens’, Paris, n° 2349, Novembre 1990.

Cette étude a été reprise à la revue ‘l’économiste maghrébin’ n°17, Décembre 1986.

16- Etude ‘le système bancaire et financier tunisien’ publiée à la revue ‘Marchés tropicaux et Méditerranéens’, Paris n° 2349, Novembre 1990.

17- Etude ‘Stratégie pour la promotion de la PME en Tunisie’ publiée à la revue ‘Finances et développement du Maghreb’ n° 8, 1990. Un résumé de cette étude a été repris sous l’intitulé ‘Des mécanismes se mettent en place’ au journal ‘La Presse’, Septembre 1992.

18- Etude ‘Deux préalables pour un dinar convertible’ publiée à la revue ‘l’Economiste Maghrébin’ Février 1991.

19- Interview au quotidien ‘Essabah’ : ‘ La convertibilité du dinar est un couronnement des réformes structurelles’ Mars 1991.

20- Interview au quotidien ‘Essabah’ : ‘Il est nécessaire de développer les structures de la coopération méditerranéenne’, Mai 1991.

21- Etude ‘l’Economie Tunisienne et les Opportunités d’investissement Espagnols’ publiée au ‘Boletin Economico Information Commercial Espanola’, Juin 1991.

22- Etude ‘Perspectives et stratégie de Coopération CEE-UMA’ publiée à la revue ‘l’Economiste Maghrébin’ Août 1991.

23- Etude ‘Stratégies bancaires pour demain’ publiée à la revue ‘l’Economiste Maghrébin’ Janvier 1992. Des éléments de cette étude ont été repris dans l’article « la banque tunisienne à l’heure de redéploiement’ publié à la revue ‘Réalités’ n° 358, Juillet 1992.

24- Etude ‘Les mécanismes monétaires et financiers de l’intégration régionale maghrébine et méditerranéenne’ publiée au quotidien ‘ le Renouveau’, Janvier 1992. Cette étude a été reprise à la revue ‘Marchés Tropicaux et Méditerranéens’ n° 2415, Février 1992 et à la revue ‘Finances et Développement au Maghreb’ n° 11, Août 1992.

25- Etude ‘Convertibilité et intégration maghrébine’ publiée à la revue ‘La Tunisie Economique » n° 18, Février 1992. Cette étude a été reprise à la revue ‘Finance et développement du Maghreb’ n° 10, Février 1992, à la revue ‘L’Economiste Maghrébin’ n° 49, Mars 1992 sous le titre « Une Stratégie pour la convertibilité du dinars tunisien » et à la revue ‘Marchés Tropicaux et Méditerranéens’ n° 2418, Mars 1992.

Un résumé de cette étude a été publié à la revue ‘C.F.M. Méditerranée développement’ n° 4, Août 1992. L’Etude a été publiée également dans les cahiers du Centre d’Economie Bancaire Internationales Sorbonne, Paris, décembre 1992.

26- Interview à la revue ‘Leaders IHEC’ sur les questions de la réforme financière, de la convertibilité et de l’intégration financière et monétaire maghrébine, n° 2, Février 1992.

27- Interview au quotidien ‘Essabah’ : ‘Le Capital-risque un outil de promotion des projets’, Mars 1992.

28- Série d’articles sur la ‘Stratégie de développement de l’Economie Tunisienne’ publiés à la revue ‘Marchés Tropicaux et Méditerranéens’, n° 2437, Juillet 1992.

29- Etude ‘La problématique de la création d’une zone économique intégrée Euro-maghrébine’ publiée à la revue ‘La Tunisie Economique’, n° 241, Septembre 1992. Cette étude a été reprise par le Journal ‘Le Renouveau’ dans le cadre de son édition spéciale à l’occasion du cinquième anniversaire du 7 Novembre. Elle a été également reprise par la revue ‘Marchés Tropicaux et Méditérranéens’ n° 2447, Octobre 1992.

30- Etude ‘La mobilisation de l’épargne en Tunisie’, publiée à la revue ‘C.F.M. Méditerranée développement’, n°4 Août 1992.

31- Etude ‘Pour un centre méditerranéen de la formation financière dans les pays du Maghreb » publiée à la revue ‘l’Economiste maghrébin’, n° 62, Septembre 1992.

32- Article ‘Nous n’avons pas d’autres choix que de rester dans l’espace économique international’ publié au journal Essabah, Octobre 1992.

33- Etude ‘ La compétitivité est à rechercher dans la sphère réelle de l’économie’ publiée à la revue ‘L’Economiste maghrébin’, n° 64, Octobre 1992. Des éléments de cette étude ont été repris dans des articles publiés au journal ‘Tunis Hebdo’, Octobre 1992 sous l’intitulé ‘Le dinar face à la crise monétaire européenne’ et au journal ‘Essabah’, Novembre 1992.

34- Etude ‘Points francs … Zones franches’ publiée à la revue ‘Le Diplomate’, n° 8, Octobre 1992. Cette étude a été reprise à la revue ‘La Tunisie Economique’ n° 28, Janvier 1993.

35- Etude ‘Tunisie… et les défis’ publiée en langue arabe à la revue ‘L’économie et les

affaires’ Décembre 1992.

36- Etude ‘L’Entreprise tunisienne et la compétitivité internationale’ publiée à la revue ‘CFM Méditerranée Développement’ n° 5, Novembre 1998. Elle a été reprise par la revue‘L’observateur’ n° 1, Janvier 1993.

37- Rédacteur des chapitres relatifs à la réglementation monétaire et financière à l’évolution de la situation des banques de dépôt et d’investissement du rapport annuel de l’Association Professionnelle des Banques de 1986 à 1991.

38- Article « La Convertibilité du dinar tunisien » publié à la revue des sciences administratives, au quotidien « Le Renouveau », décembre 1993, et au quotidien « La Presse » Janvier 1994.

39- Série d’interviews sur ‘Les négociation de l’Uruguay Round et l’Economie Tunisienne’ aux quotidiens et revues ‘Essabah’ , Décembre 1993, ‘Réalités’ n° 99, Janvier 1994.

40- Etude « Le système bancaire et financier en Tunisie’ à la revue ‘Le Diplomate’ n°13, Décembre 1993.

41- Interview ‘Le taux d’intérêt en USA et le taux de change du dollar’ au quotidien ‘Essabah’, Janvier 1994

42- Interview ‘La convertibilité du dinar est une gage de crédibilité de la politique économique tunisienne’ publiée à la revue ‘Le courrier de l’industrie’, n° 64, Avril 1993

43- Interview à la revue ‘Les marchés du Golfe’ parue à l’Emirat de Quatar, Mai 1991.

44- Interview ‘Les conséquences de la crise monétaire européenne’, l’opinion publique, Août 1993.

45- Conférence sur ‘La place des question monétaires dans les relations internationales’, prononcée à l’Institut des Etudes Internationales, Novembre 1993. Des éléments de cette conférence ont été repris par les quotidiens ‘Opinion Publique’, Décembre 1993 et ‘Essabah’.

46- Interview ‘La Tunisie … un bébé dragon’ au quotidien ‘Le Renouveau’, décembre 1993.

47- Interview sur des questions bancaires, économiques et des relations internationales donnée à la ‘Revue de l’Entreprise’ n° 8, Décembre 1993.

48- Interview ‘La baisse des taux d’intérêt est un stimulant pour l’investissement, donnée au quotidien ‘La Presse’, novembre 1993.

49- Articles ‘Les missions des banques d’affaires’, donnée au quotidien ‘l’opinion publique’, novembre 1993.

50- Interview ‘le rôle des banques dans l’ère nouvelle’ donnée au quotidien ‘Echourouk’, Novembre 1993.

51- Plusieurs autres études et travaux touchant les domaines de la monnaie, de la Banque, de la coopération internationale et des nouvelles technologies de l’information.

G/ – Enseignement

1- Chargé des cours de techniques bancaires et d’économie monétaire au Centre Professionnel de la Formation Bancaire en Tunisie.

2- Chargé du cours de la réglementation financière au cycle supérieur (Enseignement post universitaire) de l’Ecole Nationale d’Administration.

3- Chargé des cours du système financier tunisien et du cours de stratégie bancaire à l’institut Tuniso Algérien de Financement de développement (IFID) (Enseignement post-universitaire).

4- Chargé des cours du système financier tunisien et de techniques bancaires à l’Ecole Supérieure de Commerce.

5- Chargé de cours ‘financement et garantie des exportations’ à l’Institut Supérieur de Gestion (enseignement universitaire).

6- Animateur de plusieurs séminaires sur divers problèmes de financement, de gestion bancaire et d’économie monétaire et financière.

7- Auteur d’un programme de formation assistée par ordinateur sur la gestion des Banques de développement.

H/ – Société civile

1- Président Fondateur de l’Association des Diplômés de l’Institut Technique de Banque,

2- Vice-Président Fondateur de l’Association « Finance Méditerranée », Marseille, France.

3- Trésorier de l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises

4- Membre du bureau directeur de la Chambre de Commerce Tuniso-Française,

5- Vice-Président de l’Association d’Amitié Tuniso-Canadienne,

6- Vice-Président de l’Association d’Amitié Tuniso-Chinoise,

7- Vice-Président et l’Association « Tunisie-pays francophones »,

8- Membre du Bureau Directeur du Conseil d’Affaires Tuniso-Saoudien,

9- Membre du Bureau Directeur de la Chambre de Commerce Tuniso-Américaine

10- Membre d’honneur de Rotary Club.

11- Vice-Président de l’Association Carthage de Malouf et de Musique Tunisienne.

12- Président d’honneur de l’Association Carthage Business Angels.

13- Président d’honneur de l’Association Tunisienne pour la promotion de la Culture financière.

14- Président de l’Association « Compétences pour le succès »

I/ - Décoration

Chevalier de l’Ordre de la République Tunisienne.