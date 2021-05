Mr Néji Ghandri, nommé le 27 avril 2021, Président du Directoire d’Amen Bank

Membre du Directoire d’Amen Bank depuis 2012, promu en 2020 en tant que Directeur Général, Mr Néji Ghandri, vient d’être nommé en avril 2021, Président du Directoire de la dite Banque.

Mr Ghandri est diplômé de l’Ecole Nationale des Sciences Informatiques (ENSI), après avoir obtenu le diplôme d’ingénieur en Science Informatique en 1997. Durant ses 24 années d’expérience professionnelle dans le top management d’Amen Bank, il y conduit avec succès la mise en place du Système d’Information d’Amen Bank, sa stratégie de digitalisation pour inventer la banque de demain, sans compter la refonte totale du métier de l’International et celui de financement.De plus, Mr Ghandri a moderniséle management des différents métiers et a assuré le pilotage du programme de transformation organisationnelle de la Banque (projet NEXT), avec pour objectifs principaux de diversifier l’activité et les sources de revenus d’Amen Bank, de répondre aux attentes des clients, d’assurer une bonne qualité de services, de garantir. une appréciation fine des risques et de maîtriser les coûts en axant sur la digitalisation.

Par ailleurs, Mr Néji Ghandri a été également un acteur de premier plan dans des projets stratégiques autour de la modernisation du secteur bancaire tunisien et de la gestion de risque, à savoir : la télécompensation bancaire, la monétique, le plan de renforcement institutionnel de la Banque (piloté par SFI) en termes de gouvernance et de gestion des risques.

En outre, il était enseignant universitaire à l’Ecole Supérieure des Communications de Tunis « Sup’Com » et à l’Ecole de l’Aviation Militaire Borj Amri et membre des Conseils d’Administration de la société Tunisys et de la société Ennakl.