Tunisie - L’université et les besoins des entreprises en compétences

Par Mahmoud Triki, Universitaire

Le Contexte

Dans un ordre économique mondial fondé sur le « Savoir », le capital humain devient stratégique pour un développement économique et social soutenu. Depuis les années 50, le Président Bourguiba n’a cessé dans ses discours d’appeler à l’investissement dans le développement des « cerveaux » (Al Amkhakh, Al Admigha).

Par ailleurs, la rapidité des progrès technologiques a imposé aux cadres en exercice une mise à niveau périodique de leurs compétences tant techniques que managériales. De nos jours, sortir d’une grande école n’est plus un titre honorifique pour la vie, mais un billet d’entrée au marché de l’emploi. Ces diplômés doivent revenir périodiquement aux bancs de l’école pour une mise à jour de leurs connaissances.

Développement des Programmes de Gestion

Etant le fondateur d’une institution universitaire qu’est la Mediterranean School of Business (MSB) de la South Mediterranean University (SMU), j’aimerais partager avec mes collègues universitaires, les dirigeants d’institutions universitaires et d’entreprises et les responsables du Ministère de tutelle chargés de l’approbation des programmes la stratégie adoptée pour le lancement et le développement des programmes de cette institution.

C’était pour répondre aux besoins en mise à niveau des compétences managériales des cadres en exercice que la stratégie de lancement et de développement de la MSB fut développée. Bien avant l’introduction de ses programmes académiques classiques ciblant les jeunes bacheliers tels que les programmes de Licence et de Masters, la MSB a démarré ses activités par l’organisation (1) de programmes de perfectionnement des cadres supérieurs en exercice par le lancement d’un Master en Management (Executive MBA) ciblant les hauts cadres exerçant dans différents secteurs économiques et (2) des séminaires de courte durée hautement spécialisés couvrant les différentes fonctions de l’entreprise. Par l’adoption d’une pédagogie interactive associant les participants à l’acquisition des connaissances, cette stratégie de contact direct avec les dirigeants d’entreprises opérant dans différents secteurs économiques a permis aux professeurs de la MSB de mieux comprendre les spécificités et les besoins en compétences des différents secteurs économiques. Ceci a permis à la MSB la confection et le développement de programmes de formation et de recherche tenant compte des spécificités sectorielles et des problèmes confrontés par les entreprises.

Ce n’est qu’une dizaine d’années après sa création que la MSB a lancé ses premiers programmes à plein temps ciblant les jeunes bacheliers (Programmes de Licence) puis de Masters spécialisés (Master in Business Management - MBM) ciblant les cadres juniors opérant dans différentes fonctions de l’entreprise et titulaires d’une Licence ou d’un diplôme d’ingénieur).

Les programmes MBM couvrent en première année une formation générale aux concepts modernes de gestion et en deuxième année une formation offrant des cours de spécialisation dans l’une des principales fonctions de l’entreprise (i.e. Marketing, Finances, Gestion de la Production et « Business Analytics »). Il est à rappeler que l’adoption de la langue anglaise pour l’organisation de ses programmes diplômants a permis à la MSB (1) d’inviter des professeurs d’institutions anglophones de renommée, (2) d’utiliser des bibliographies en langue anglaise, et (3) de préparer ses diplômés à réussir dans un ordre économique mondial de plus en plus mondialisé. Les candidats qui ont besoin d’une mise à niveau de leur maitrise de la langue anglaise peuvent le faire dans le cadre des programmes offerts par le Centre des Langues (Language and Culture Institute-LCI) de la South Mediterranean University-SMU.

Pour permettre aux participants aux programmes de Masters de s’y inscrire sans interrompre leurs parcours professionnels, le format du programme de l’Executive MBA est de quatre jours par mois (Jeudi à Dimanche) sur 18 mois ; celui du MBM est de 10 heures par semaine en cours du soir et le samedi matin sur 24 mois.

En conclusion, pour le développement des programmes de formation et de recherche, deux principaux facteurs sont à considérer :

(1) les besoins des entreprises en compétences, et

(2) la facilité d’accès à ces programmes.

Cette approche de développer des programmes de formation et de recherche à partir des problèmes confrontés par les entreprises et des compétences requises pour faire face à ces problèmes ne se limite pas à la formation en gestion, mais aussi à la formation dans d’autres domaines. Ce fut le cas pour le développement des programmes du Mediterranen Institute of Technology (MedTech), l’école d’ingénieurs de la SMU.

Enfin, il y a lieu de mettre fin au cloisonnement des institutions universitaires et permettre aux apprenants de faire une partie de leurs programmes dans une institution autre que la leur. A titre d’exemple, permettre à des étudiants d’une école d’ingénieurs de prendre des cours dans une école de gestion et valider les crédits pour l’obtention de leur diplôme.

C’est ainsi qu’on assurera une formation en fonction des besoins des entreprises, qu’on mettra fin à la formation de diplômés futurs chômeurs et qu’on contribuera au rayonnement de nos institutions économiques.

M.T.