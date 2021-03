Epson lance une nouvelle gamme de projecteurs laser haute luminosité compacte et polyvalents

Epson, première marque de projecteurs au monde, a lancé une gamme de projecteurs laser 3LCD compacts, polyvalents, légers et à haute luminosité, conçus pour répondre aux besoins des sites touristiques, des entreprises, de l’enseignement supérieur et de la signalétique numérique.

Dans la lignée de la gamme EB-L1070U très prisée, la nouvelle gamme EB-PU1000 de Epson comprend des modèles de 6 000, 7 000, 8 500 et 10 000 lumens offrant une résolution WUXGA avec amélioration 4K, le HDR et des fonctionnalités d’installation avancées.

La gamme EB-PU1000 prend en charge la gamme existante d’objectifs motorisés de Epson et offre des options supplémentaires, comme le nouveau module de caméra externe ELPEC01. La caméra externe utilise un traitement intégré assurant une assistance au stacking sans PC. Un stacking de deux projecteurs de 10 000 lumens pour doubler la luminosité jusqu’à 20 000 lumens, sans matériel informatique externe est possible.

Comme l’explique Manel Kridiss, responsable à Epson Tunisie : « Nous sommes ravis du lancement de notre dernière gamme de projecteurs laser 3LCD extrêmement polyvalents, légers et à haute luminosité. La nouvelle gamme EB-PU1000, qui remplace la gamme EB-L1070U, peut être utilisée sur de nombreux marchés verticaux, comme les sites touristiques, les entreprises, l’enseignement supérieur et la signalétique.

« Cette gamme de projecteurs extrêmement polyvalente est conçue pour produire des projections à grande échelle de très haute luminosité, souvent dans le cadre de projets intégrant plusieurs projecteurs où la flexibilité de l’objectif est essentielle. Grâce à leurs fonctionnalités d’installation avancées, plusieurs projecteurs de la gamme EB-PU1000 peuvent être utilisés avec d’autres projecteurs à plus haute luminosité dans les parcs de location, afin d’offrir une polyvalence accrue et de réaliser des économies significatives. »

D’autres fonctionnalités comme l’assistance pour le stacking et l’Edge blending et le calibrage d’image, sont prises en charge par le logiciel Epson Projector Professional Tool. Les modèles phares sont également dotés d’une sortie et d’une entrée SDI simplifiant l’installation.

Modèle haut de gamme, le nouveau EB-PU2010 offre 10 000 lumens de luminosités blanche et couleur (CLO) dans un châssis compact et léger. Ce projecteur est 27 % plus petit que son prédécesseur, pour des installations plus discrètes sans compromis sur la luminosité. Sa taille plus compacte rend le projecteur plus transportable et permet d’économiser de l’espace de stockage, ce qui présente des avantages en termes de taille et de coût pour les parcs de projecteurs.

La nouvelle gamme EB-PU1000 inclut la fonction NFC (« Near Field Communication ») pour une configuration multi-projecteurs plus simple, ce qui facilite les diagnostics et l’installation de plusieurs projecteurs. La technologie NFC permet la communication entre le projecteur et les appareils intelligents, même lorsque le projecteur est éteint, à l’aide des outils de configuration de projecteur Epson. Les paramètres initiaux peuvent être prédéfinis à l’usine avant la livraison, afin de réduire le temps nécessaire aux réglages lors de l’installation de plusieurs projecteurs.

Epson fournit chaque projecteur sans objectif, ce qui donne au client la possibilité de développer la solution de projection adaptée à son application, grâce à nos solutions d’affichage haute luminosité les plus flexibles à ce jour. Ces solutions d’affichage sont parfaitement adaptées à presque tous les environnements.

Principales caractéristiques:

• Intégration de la caméra en option (ELPEC01).

• Lecteur multimédia intégré avec téléchargement de contenu réseau.

• Filtre à poussières externe ELPAF63 en option.

• Les nouveaux modèles 8,5 klm et 10 klm sont livrés dans la même taille de châssis.

• Frames standards.

• Prise en charge du logiciel Epson pour la gestion de contenu, la surveillance et le contrôle à distance.

La nouvelle gamme EB-PU1000 sera disponible à partir de juillet 2021.