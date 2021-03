Epson signe un partenariat avec MyQ pour améliorer la gestion de l’infrastructure

Un accord mondial prévoit de positionner sur la même ligne les matériels d’impression multifonction et les systèmes logiciels de gestion afin de simplifier l’utilisation et d’améliorer l’efficacité.

Epson a conclu un partenariat mondial avec MyQ, un leader en matière de solutions d’intégration de systèmes et de gestion d’impression sécurisée. Le partenariat permet d’associer les principales fonctionnalités d’intégration et de gestion des flux de travaux de MyQ aux imprimantes jet d’encre professionnelles multifonctions Epson et aux nombreux avantages qu’offre cette technologie, notamment dans le but d’améliorer l’efficacité et la productivité et de contribuer à la réduction des coûts et à la préservation de l’environnement.

Cette transition permettra de faciliter l’intégration d’un parc mixte ainsi que la gestion des systèmes pour les utilisateurs finaux, tout en renforçant le contrôle des produits ainsi que la sécurité et en réduisant les coûts. Darren Phelps, vice-président d’Epson Europe, a déclaré : « De nombreuses entreprises cherchent à adopter de nouveaux processus et à s’adapter à de nouvelles méthodes de travail, avec une sécurité renforcée et de meilleurs flux de travaux capables de réduire les pressions ressenties suite à des configurations de plus en plus distantes. Beaucoup d’autres cherchent à rationaliser les processus et à réduire les coûts. Ce partenariat contribuera à soutenir ces ambitions, tout en renforçant la sécurité, en réduisant les coûts et en stimulant la productivité, pour plus d’efficacité. » Martin Janus, PDG de MyQ, a déclaré : « Nous avons toujours eu pour ambition d’aider les clients à naviguer dans ce contexte informatique en constante évolution et de trouver, parmi toutes les solutions disponibles, celle qui leur convient le mieux. Nous cherchons avant tout à offrir une efficacité maximale et une excellente expérience utilisateur. Le partenariat entre Epson et MyQ allie un matériel et des logiciels de pointe sur le marché pour offrir aux utilisateurs finaux une solution facile à intégrer et à gérer. »

À propos de MyQ Solution

MyQ Solution est un logiciel de gestion des impressions haut de gamme doté de fonctions permettant d’offrir des impressions sécurisées, accessibles et économiques. Son interface utilisateur offre des possibilités de personnalisation, permettant aux utilisateurs de gagner du temps grâce à des fonctions simples en un clic. Les puissantes fonctions OCR améliorent l’expérience utilisateur grâce à un flux de documents exceptionnel, faisant alors de MyQ une solution idéale pour la transformation numérique dans les entreprises, quelle que soit leur taille.