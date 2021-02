Advans Tunisie lance son programme d’appui «TASHIL» en partenariat avec le Gouvernement Américain

Advans Tunisie, une institution de microfinance qui, depuis 2015, soutient les entrepreneurs et les agriculteurs tunisiens avec des crédits adaptés à leurs besoins, a lancé officiellement le programme d’appui «TASHIL» dans le contexte de crise Covid-19 en partenariat avec USAID Tunisia JOBS, financée par le gouvernement américain grâce à une subvention de 1 million de dollars, destinée exclusivement aux bénéficiaires de ce programme.

Etant donné que le renforcement de la résilience des populations vulnérables est au cœur des préoccupations du gouvernement américain, Advans Tunisie visera, à travers le programme TASHIL, à soutenir les micro-entrepreneurs en déboursant un volume total de prêt proche de 10 millions de dollars afin de renforcer la résilience de 4,800 micro-entrepreneurs en ses temps difficiles pour maintenir (et créer) environ 7,500 emplois.

« Notre partenariat avec Advans aide à mobiliser des capitaux indispensables et de l’expertise pour des milliers de micro et petites entreprises tunisiennes à l’échelle nationale. Ce partenariat est un exemple concret d’une approche innovante et pratique du secteur privé pour atténuer l’impact économique du Covid 19 et démontrer l’engagement du gouvernement américain envers le succès des entrepreneurs tunisiens. » affirme le Directeur de la mission de l’USAID Tunisie, Mr. Peter Riley.

Ce programme à fort impact social et économique, qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie RSE de l’institution, s’étalera sur 6 mois, à partir du mois de Décembre 2020 et vise à atteindre les populations qui ont un accès inadapté aux services financiers classiques. En mettant à la disposition de ses clients des canaux de remboursement et des moyens de paiement digitaux et innovants, Advans Tunisie visera en particulier les femmes et les jeunes de moins de 35 ans dans des zones défavorisées.

Un programme innovant, qui vise à encourager l'utilisation des canaux digitaux grâce à une plateforme d’éducation financière.

Le programme TASHIL consiste à offrir un package aux bénéficiaires qui contient, un crédit adapté aux besoins du client, l’accès à une plateforme d’éducation financière et une récompense versée sur la carte MobiTasdid co-brandée avec la Poste Tunisienne lorsque le client réussi à utiliser ce canal pour le paiement de ses futures échéances.

«A travers cette démarche, Advans Tunisie renforcera sa stratégie Omnicanal grâce à la sensibilisation des micro-entrepreneurs à l’utilisation des canaux et des outils digitaux en les encourageant à découvrir les bénéfices du digital et en les poussant à changer leurs comportements. Le développement de solutions digitales innovantes et adaptées aux besoins de nos clients est notre priorité absolue. Dans les prochains mois, Advans Tunisie continuera à mettre à la disposition des micro-entrepreneurs tunisiens de nombreuses solutions digitales qui faciliteront grandement l’accès aux services financiers et non-financiers que nous proposons» déclare Mr. Brieuc Cardon, Directeur Général d’Advans Tunisie.

A propos d’Advans Tunisie

Advans Tunisie œuvre dans le domaine du développement économique avec la vision de proposer à des entrepreneurs (micro, petites et moyennes entreprises), souvent exclus du système financier traditionnel, des services de crédit simples et adaptés en vue de soutenir, entre autres, leurs activités de commerce, de développement agricole et d’élevage, de restauration, de services… Le maximum du montant de crédit alloué est de TND 40 000 pour des crédits Entrepreneurs. D’autres types de crédit sont proposés, comme par exemple, le crédit agricole ou le crédit Amélioration Conditions de Vie, incluant crédit scolaire et logement.

Advans Tunisie, dont le capital social s’élève à 20 MTND, est membre du Groupe Advans, réseau international leader en micro finance, implanté dans neuf pays (Cambodge, Cameroun, Ghana, Congo RDC, Côte d’Ivoire, Pakistan, Nigeria, Myanmar et Tunisie). Créée en 2013 (opérationnelle en mars 2015) à l’initiative d’Advans SA, avec le soutien d’investisseurs et de partenaires internationaux et tunisiens.

Advans Tunisie est agréée par le Ministère des Finances, emploie 420 collaborateurs et compte 16 agences qui servent plus de 16 000 clients, avec un encours de près de 100 MTND en 2020. Au niveau mondial, Advans emploie plus de 7 000 salariés et sert plus d’un million de clients.