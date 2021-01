Ahmed Anass Ben Salah: Mon cadeau pour la Tunisie

Vous est-il arrivé de faire la queue pendant 45 minutes pour vous obtenir du service?

Les files d'attente se sont beaucoup rallongées avec le Covid-19 devant les bureaux de la Poste ou l'entrée des points de services de la CNAM, on l'on trouve nos co-citoyens attendant (patiemment) leur tour, alors qu'ici à Montréal on a du mal a accepter d'attendre plus de 3 minutes devant une caissière ou devant un guichet de service public.

Peut-on améliorer les services administratifs et privées sans avoir à faire un changement radical au ‘’digital’’ ?

J'offre gracieusement cette initiative à la Direction des Frontières et des Étrangers la version digitale de:

• La carte d'embarquement/ de débarquement

• La carte des visiteurs (Non-résidents) de Tunisie

Ces formulaires pourraient être ajoutés aux site web de l’aéroport de Tunis-Carthage et celui du port de la goulette a fin qu’ils soient téléchargés, remplis et imprimés par les voyageurs limitant ainsi le temps d'attente à la frontière des voyageurs tunisiens et étrangers; améliorant d'un coup l'image de la Tunisie. A l’instar de ces formulaires d’autres pourraient être digitalisés limitant ainsi les temps d’attentes devant les guichets de certaines administrations publiques tels que les mandats postaux ou les multiples formulaires de la CNAM qui certes aujourd’hui pour certains sont en format PDF mais n’apportent qu’une valeur ajoutée relative vu qu’ils ne peuvent pas être remplis, qu’ils ne prennent pas en compte les signatures digitales et que les formulaires même auraient probablement besoin d’être actualisé.

L’objectif de cette initiative est d’inviter les administrations publiques (les demandeurs de service) et les experts TI tunisiens à mettre en place des initiatives d’améliorations continues de leurs services et qui peuvent être sous forme de bénévolat d’affaires ou incluse dans les appels d'offres publics/privés. Aujourd’hui, Ma page Face book Mon cadeau pour la Tunisie peut-être reprise à cet effet et au futur une plateforme pourrait lui être dédiée.

Dans plusieurs pays développés et en développement surtout dans le contexte du Covid-19, les gouvernements ont lancés encore plus vigoureusement de grands projets de digitalisations. Est-ce que la Tunisie a les moyens de faire pareil? Si oui tant mieux, sinon ce petit cadeau est très pertinent par le fait d'un gain de temps et d'une simplification des procédures. La raison d'être de cette initiative.

Apporter des améliorations limitées dans le temps et la complexité qui apportent de grandes valeurs ajoutées aux citoyens/clients.

Oui mais pourquoi est-ce important?

Les bénéfices immédiats de la digitalisation sont :

• D’améliorer la satisfaction des citoyens/clients car les administrations comme les entreprises sont la pour offrir de bons services. Ces services se doit être rapide, sécurisé et efficace. On peut certainement ajouter plus de critères de qualité.

• D’éliminer les pertes des documents.

• D’éviter le travail en double etc.…

Les bénéfices a moyen termes ont plus palpables au niveau de la montée en compétence de nos cadres supérieurs (publics et privés) qui bénéficient du partage des connaissances des experts. Ces mêmes cadres pourront prêcher les bonnes pratiques apprises ou mieux encore partir leurs propres projets; c’est ce qui se passe au Canada ou je côtoie des décideurs qui sont devenus aussi experts en meilleures pratiques que les conseillers eux-mêmes et pourraient ils le souhaitent devenir des consultants.

Expert moi-même a Montréal je termine en réitérant mon appel aux administrations publiques et experts TI de se joindre à cette initiative comme cadeau a la Tunisie, l’économie et le futur de la Tunisie en est dépendant.

Enfin je tiens mon expertise a la disposition de tous ceux qui veulent répondre a cet appel; courage a tous ceux qui veulent plonger tout de suite dans ce merveilleux monde de la digitalisation, la Tunisie nous vous sera plus que reconnaissante.

Ahmed Anass Bensalah

Analyste d’affaires en technologies de l’information

Montréal, Québec, Canada