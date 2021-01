Epson intègre la prestigieuse A-List CDP pour sa lutte contre le changement climatique et pour la protection de la sécurité de l’eau

Une entreprise grandement appréciée pour ses actions environnementales et sa transparence

Pour la première fois, Epson a intégré la prestigieuse A-List de l’organisation mondiale à but non lucratif CDP (Carbon Disclosure Project), qui distingue les entreprises actives en matière de développement durable, pour son leadership dans la lutte contre le changement climatique et la protection de la sécurité de l’eau.

Le CDP est une organisation caritative à but non lucratif qui gère le dispositif de transparence mondial pour les investisseurs, les entreprises, les villes, les pays et les régions afin de les aider à gérer et à comprendre leur impact environnemental.

L’économie mondiale considère le CDP comme la référence en matière de reporting environnemental, car il exploite l’ensemble de données le plus complet sur l’action des entreprises et des villes.

Le CDP utilise une méthodologie détaillée et indépendante pour évaluer les entreprises, en attribuant une note de A à D, en fonction de l’exhaustivité de la transparence, de la sensibilisation et de la gestion des risques environnementaux et de la démonstration des meilleures pratiques associées à un leadership environnemental, comme la définition d’objectifs ambitieux et significatifs. Epson comprend parfaitement l’importance des actions environnementales et de la transparence des prises de décision exigées par le CDP et s’efforce en permanence de réduire son impact environnemental, conformément à sa politique à long terme.

Henning Ohlsson, directeur RSE d’Epson Europe, a déclaré : « Il s’agit d’une certification importante pour Epson. Les rapports établis avec le CDP nous aident à trouver de nouvelles possibilités d’actions en faveur du climat et de l’environnement que nos investisseurs et clients du monde entier exigent. La liste du CDP classe Epson parmi le petit nombre d’entreprises à avoir décroché un double A, sur plus de 5 800 entreprises évaluées en 2020. Notre entrée dans cette liste prestigieuse envoie un message fort à nos clients à la recherche de produits et services respectueux de l’environnement, ainsi qu’à nos partenaires commerciaux et parties prenantes. »

Epson s’efforce d’atteindre sa Vision environnementale 2050. Nous tirons parti de nos technologies efficaces, compactes et précises pour prendre des mesures efficaces et réduire l’impact environnemental de nos produits et opérations commerciales tout au long de la chaîne de valeur. En octobre 2019, nous avons approuvé les recommandations du Groupe de travail sur la transparence financière liée au climat (TCFD) et estimons que notre entrée dans la A-List est le résultat d’un respect strict des exigences du CDP concernant la TCFD.