L’Allemagne renforce son appui à la Fédération Nationale des Communes Tunisiennes (FNCT)

Le président de la Fédération Nationale des Communes Tunisiennes (FNCT), Adnan Bouassida a reçu hier l’Ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne Peter Prügel, et Dr. Stefanie Harter, cheffe du Cluster "Bonne Gouvernance" de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Ils ont signé un contrat de financement en faveur de la FNCT, afin de soutenir ses actions en faveur de la digitalisation des services municipaux, de la mise en place d’Espaces Citoyens et de l’amélioration de la participation citoyenne au niveau local.

“La coopération allemande est honorée d’avoir pu développer un partenariat étroit avec la FNCT dans le domaine du renforcement des municipalités et d’appui au processus de la décentralisation” a expliqué l’ambassadeur allemand Peter Prügel lors de cette cérémonie. “Nous souhaitons poursuivre cette excellente collaboration au bénéfice des citoyennes et citoyens et leurs municipalités. Le contrat de financement entre la GIZ et la FNCT va permettre à la FNCT de développer davantage ses capacités organisationnelles, et à travers les communes tunisiennes d‘améliorer les services municipaux, la participation citoyenne, le réseautage et la transformation digitale”.

La signature de ce contrat de financement, permettra donc à la Fédération Nationale des Communes Tunisiennes de soutenir la digitalisation des municipalités, que ce soit à travers la mise en place d’e-services ou d’outils de participation en ligne. La FNCT continuera aussi de travailler à la mise en oeuvre des Espaces Citoyens dans les municipalités. Les Espaces Citoyens permettent de centraliser les démarches administratives en un guichet unique rendant les services municipaux plus efficaces et transparents. Enfin, la FNCT pourra également renforcer son appui à la participation citoyenne, en particulier celle des jeunes et des femmes au niveau local.

La digitalisation des municipalités a été un thème majeur de la rencontre entre le président de la Fédération Nationale des Communes Tunisiennes (FNCT), Adnan Bouassida, Wiem Pousse, directrice exécutive de la FNCT, l’Ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne Peter Prügel, M. Fritz Jung, chef de la coopération allemande, Dr. Stefanie Harter, cheffe du Cluster "Bonne Gouvernance" de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH et Philipp Schwoerer, chef du projet “Initiative pour le Développement Municipal” (IDM) de la GIZ Tunisie.

Rendre les services municipaux accessibles en ligne, permettre aux citoyens d’exprimer leurs souhaits sur des plateformes digitales, sont autant de moyens pour rapprocher les citoyens des municipalités et créer une relation de confiance entre eux. En cette période de pandémie Covid-19, il est important de donner aux municipalités les outils nécessaires permettant la continuité des prestations des services de proximité et la mise en œuvre des mesures pour réduire la propagation du virus.

Lors de cette rencontre, la GIZ a également remis du matériel informatique au nom du gouvernement allemand pour que la FNCT puisse continuer à travailler dans le respect du protocole sanitaire en vigueur, en organisant les réunions en visioconférence.