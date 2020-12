Tataouine… silence!… on tourne!!!

Par Mohsen Redissi - Le rideau se lève, les cris et les sifflements des spectateurs s’arrêtent comme par enchantement. Les lumières s’éteignent une à une pour laisser aux retardataires le temps nécessaire pour prendre place. Un faible faisceau lumineux de derrière les spectateurs traverse la salle obscure et illumine la toile blanche, son envergure touche la Tunisie du nord au sud. Un silence quasi religieux enveloppe la salle. L’écran géant s’anime. La projection peut démarrer. Le son en continu de la bobine qui se déroule baigne la salle, berne les spectateurs, et couvre le cliquètement des glibettes, le sport national des foyers tunisiens.

Scène 1, prise 1

Le décor est planté. Une grande tente blanche dressée, dont le sol couvert de margoums, des coussins et des matelas difformes, marqués par de longues heures d’utilisation. Les comparses étendus à même le sol, ou adossés contre le mur mitoyen ou les pieux de la tente King Size, autant faire tout en grand pour amuser le parterre. Ils semblent être satisfaits de leur situation, heu…reux. Le bivouac des vachers après une journée de dur labeur à cavaler derrière les troupeaux. Les bêtes dans l’enclos, ils savourent entre eux un moment de détente autour d’un feu et d’un café chaud. Eux, les campeurs avachis attendent l’arrivée de…Godot(1).

L’oisiveté n’est-elle pas la mère de tous les vices ? Une jeunesse sans qualification aucune, en faisant du sur place, attire sur elle les regards autrefois indifférents à leur misère et braque sur elle les projecteurs des télévisions nationales et étrangères. C’est leur seule et unique planche de salut pour mettre fin aux années de galère et de servitude. Ils se voient tous déjà en haut de l’affiche(2).

Eux, les gens du Sud, les oubliés de la terre et des programmes de développement successifs. C’est leur moment de gloire, ils sont sous Les Feux de la Rampe(3), ils comptent garder la dragée haute longtemps.

Le sit-in d’El Kamour, dans le gouvernorat de Tataouine, zone désertique avec de nombreux champs pétrolifères, dure depuis plus de trois ans. Cet attroupement a posé problèmes à tous les gouvernements depuis les premières prises de vues et prises de becs. La moitié de la production pétrolière est en arrêt total. Les vannes s’ouvrent et se ferment au gré des humeurs des sit-inneurs au vu et au su de gouvernements successifs hésitants et frileux par les grandes chaleurs du sud. Des gouvernements qui ont peur de bouger leurs fesses après avoir perdu leurs faces.

Tataouine est défigurée. On ne reconnait plus ni les murs ni les rues. Dans son nouveau décor la ville semble triste(4). Les gravats jonchent les grandes avenues et leurs artères, témoins de nuits agitées, de confrontations et de harcèlement entre Le Clan d’El Kamour(5) et les forces de l’ordre. L’odeur nauséabonde du caoutchouc brulé rode dans l’air, un avertissement olfactif pour le voyageur imprudent. Il rentre dans une zone de grande turbulence.

Scène 2, prise 1

Le coordinateur d’El Kamour, Don Corleone(6), auto proclamé ou plébiscité par les familles, est l'enfant du pays. Il est un pur produit de circonstance et le représentant légitime de leur mouvement auprès de l’administration centrale. Don Corleone, plus ténébreux et plus sombre que Dark Vador(7), lui au moins ose se montrer à visage découvert en plein jour sans se voiler la face par un lourd casque et une cape qui enveloppe tout le corps.

La bataille commence autour de la méga manne d’argent générée par les hydrocarbures. La population réclame une large part des revenus pour un développement équitable. Aveuglés par l’appât du gain, les frondeurs prennent l’Etat pour la «Banque populaire» (8). C’est un hold-up. Les braqueurs en plein jour prennent en otage les sociétés opérant au fin fond du sud sous des chaleurs accablantes bien loin d’El Kamour. Dans ce genre d’opération, ils encourent la perpétuité. Le soutien de leurs tribus, de quelques représentants locaux et de la société civile leur sauve la mise. Les liens claniques sont plus solides que la loi. Ils sortent vainqueurs de ce bras de fer. La justice en Tunisie est frappée de nanisme, elle n’a pas le bras assez long pour atteindre El Kamour, bien loin de la capitale.

Scène 3, prise 1

L’Etat est dans son plein droit, et ne veut pas lâcher prise. Des discussions houleuses sont engagées, les joutes verbales tournent en accusations mutuelles de traitrise et de trahison. Les parties du dialogue s’affrontent en duels sur le sable fin des dunes du Sahara tunisien, comme aux sommets des tours de la capitale. Les uns comme les autres usent et abusent de ruses et de subterfuges. Lequel des deux camps mord le premier la poussière, ou le vertige le prend et se fait défénestrer de sa tour d’ivoire. Règlement de comptes à OK Corral(9), ou Sueurs froides(10) ? La chute est mortelle dans les deux cas.

Pour appâter Don Corleone, on lui fait signer des traités de fin d’hostilités. Il n’ira pas finir ses jours dans une réserve(11), un nuage de fumée(12). La ruse fonctionne. On fume le calumet de la paix(13). Les signataires troquent des mabrouk contre de larges sourires aux longues dents acérées, et échangent des poignets de mains contre des espoirs vains. Promesses aussitôt données aussitôt bafouées. L'Etat n’arrive pas à saper ni le moral ni la base de l’édifice. La bataille pour lui est perdue.

De la saga «La Guerre des Etoiles », série culte de films de science-fiction de George Lucas qui a rendu la ville mondialement connue, ne restent que les dunes qui se déplacent au gré des vents. Tatooine(14) tourne ces temps-ci la guerre des vannes sur plusieurs épisodes avec des rebondissements fréquents. La triste réalité d’aujourd’hui dépasse de loin la fiction des jours heureux d’antan. Les Levantins en leur légende disent qu’un certain réalisateur, suivi de son producteur et ses équipes, las des soins d’ici bas, se retire loin du tracas(15); tous se refugient dans des cieux plus cléments pour tourner la manivelle des derniers épisodes de la riche saga tant attendus.

Scène 4, prise 1

Copycat(16) ou remake(17)

Les psychologues insistent trop sur les dangers d’une longue exposition à la violence. Elle n’entraine dans son sillage que troubles émotionnels et comportementaux chez les jeunes et les adultes. Le pays sombre dans une surenchère totale. Des gouvernorats et des régions se soulèvent et crient haut et fort leur refus total que les événements prennent. Ils se sentent lésés par les récents accords El Kamour - Gouvernement Méchichi.

Tous brandissent la menace de la désobéissance civile et de la fronde. Le Nord contre le Sud, Le Riche et le Pauvre(18), les Haves et les Have nots(19). Une jeunesse désabusée était derrière le mouvement social qui a conduit au départ du président Ben Ali. Le pays peut sombrer dans le chaos. Un simple citoyen peut réclamer un péage aux passants pour traverser sa rue, et peut couper l’eau et l’électricité à ses voisins, les tuyaux et les câbles passent par chez lui.

La tempête du désert(20) souffle d’un vent violent et chaud qui risque de couter cher au gouvernement en place. Comme en 2011, le doux parfum du jasmin s’est répandu sur l’Afrique du nord et une partie du Moyen-Orient. Les souverains les plus tenaces ont payé de leur vie leur audace.

La Tunisie a manqué de matériel pour combattre la Covid-19, elle manquera aussi de matériel et de personnel pour éteindre les feux, et elle manquera également de scripts, de pellicules et de matériel nécessaire pour filmer les scènes de débordement.

Epilogue

Clap de fin ! Coupez ! C’est bon c’est dans la boite.

Ceci est l’histoire du الكامور dans sa version originale sous-titrée, et celles d’El Kamur, de Camour, K. Mur, Cas Moore… pour les doublages.

Mohsen Redissi

(1) «En attendant Godot» pièce de théâtre en français de Samuel Beckett, 1952, dans la ligne du théâtre de l'absurde.

(2) Référence faite à «Je m'voyais déjà » de Charles Aznavour, 1961

(3) «Les Feux de la rampe» film réalisé par Charlie Chaplin, 1952

(4) Référence faite à la chanson «La Bohème» de Charles Aznavour, 1965.

(5) Référence faite au film «Le Clan des Siciliens» réalisé par Henri Verneuil, 1969.

(6) Référence faite à Don Vito «Corleone» Andolini, chef et parrain de la famille Corleone, dans le film «Le Parrain» réalisé par Francis Ford Coppola, 1972.

(7) Référence faite à Dark Vador, personnage clé de la saga «Star Wars», réalisée par George Lucas, 1977, dont une grande partie de la Saga se passe à Tataouine.

(8) Référence faite à un slogan publicitaire et une banque, «Banque populaire» en France.

(9) «Règlements de comptes à O.K. Corral» film réalisé par John Sturges, 1957.

(10) «Sueurs froides» film réalisé par Alfred Hitchcock, 1957.

(11) La Réserve est un territoire attribué aux tribus nord-amérindiennes et géré par le Bureau des affaires indiennes.

(12) Signaux de fumée utilisés par les Indiens pour communiquer entre eux. A chaque tribu son propre code.

(13) les Amérindiens fumaient le calumet de la paix, une pipe, pour marquer la fin des hostilités et la signature d’un accord de paix inter tribus ou autres.

(14) «Planète Tatooine» dans la saga de «Star Wars».

(15) Référence faite à la fable «Le Rat qui s'est retiré du monde » de Jean de La Fontaine, 1678.

(16) Imitateur d’un fait ou d’une quelqu’autre action.

(17) Nouvelle version ou une reprise d’un film ou d’une série télévisée.

(18) «Le Riche et le Pauvre» feuilleton télévisé, d'après un roman d'Irwin Shaw, 1976.

(19) «The Haves and the Have Nots» opéra américain créé, produit, écrit, et réalisé par Tyler Perry, racontant trois familles, riches et puissantes les « Haves » et pauvres et déshéritées les «Have Nots».

(20) «Tempête du désert » nom de code donné aux opérations militaires pour la libération du Koweït, 1991.