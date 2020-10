Huawei & TMI : l’innovation nous unis (Vidéo)

Accordant une grande importance à son écosystème, et voulant toujours mettre en valeurs ses partenaires, Huawei organise chaque année Huawei Connect. Un évènement rassemblant plus 30 000 personnes, dédié à l’industrie mondiale des TIC. Comme tous les ans, les partenaires du géant chinois, venants des 4 coins du monde, se retrouvent pendant 3 jours pour explorer les nouvelles tendances et les opportunités dans le domaine de la numérisation industrielle. Parmi les partenaires prestigieux de la firme chinoise, une entreprise tunisienne TMI. En exclusivité pour Leaders, Mondher Ben Ayed, son Président Directeur Général revient sur son partenariat avec Huawei qui ne cesse d’évoluer depuis leur premier accord signé il y a 5 ans ainsi que sur les ébauches de cet événement mondial

Quel est le secteur d’activité de TMI ?

Créée en 1987, TMI est une entreprise tunisienne de services informatiques. Ayant 33 ans d'expériences et expertises dans le IT et IP, la compagnie opère aussi bien en Tunisie (à hauteur de 40%) qu’en Afrique (à hauteur 60%).

Nous déployons des solutions d'infrastructure dans le domaine de l’IT à l’instar du data center, serveurs, baies de disques et solutions de Datacenter pour les gouvernements, les banques, les opérateurs de télécoms. Ce que l’on appelle le premier tiers des clients. C'est généralement une informatique avec une infrastructure critique.

Nous faisons aussi de l'activité IP pour les réseaux d'entreprise : les routeurs, les points d'accès, les réseaux Wi-Fi et les campus Wi-Fi. Notre activité se traduit essentiellement par ces deux types de déploiement des infrastructures, mais aussi du support dans le temps. Quand on fait de la formation et de l'intégration, on fait du support technique là-dessus 24 heures sur 24, 7 sur 7. De ce fait, nous employons aujourd'hui, une centaine de personnes dont plus de 70% sont des ingénieurs dans l’IT.

Comment est née cette collaboration entre TMI et Huawei ?

Notre coopération avec Huawei a commencé il y a cinq ans. Nous l’avons approché pour compléter notre gamme de produits, surtout en matière de réseaux d'entreprises, Huawei étant connu comme un grand acteur dans les réseaux de communications et les réseaux d'entreprises. C'était un acteur montant qui devait devenir le numéro 1 mondial dans peu de temps. Nous cherchions à aborder cette gamme et devenir partenaire avec eux. Comme notre activité est essentiellement basée sur le déploiement de solutions IT, nous voulions aussi coopérer sur les solutions IT de Huawei.

Nos deux secteurs d’activités IT et IP, s’inscrivent parfaitement dans l'Entreprise Business Group chez Huawei qui correspondait exactement au profil de notre société et de ce que nous faisons, nous avons trouvé une complémentarité parfaite avec la firme chinoise. Nous avons investi sur Huawei. Nous croyons dans son avenir et nous savons pertinemment qu’ils vont être un des premiers acteurs du domaine sur la scène. De son côté Huawei est satisfait de sa coopération avec TMI, vu que c’est un grand acteur prêt et reconnu tant en Tunisie qu’en Afrique en matière de services et de compétences. De son coté Huawei croit parfaitement en TMI ce qui nous encourage à investir et à nous investir dans ce partenariat

Nous avons conjugué nos efforts ensemble donnant naissance à un excellent partenariat. Aujourd'hui, TMI est l’unique Value Added Parter (VAP) de Huawei en Tunisie. Nous sommes 5 étoiles « Service providers » pour l’IT, et 4 étoiles Service Providers pour l’IP (notation donnée par Huawei à ses partenaires). C’est un statut particulier sur toute l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Huawei a également accompagné TMI depuis l'année dernière dans son activité en Afrique sur 18 pays.

Fort de la satisfaction de notre coopération sur la Tunisie, étant donné qu'on a développé beaucoup de compétences sur les solutions Huawei d’un côté, et étant donné que Huawei elle-même a une forte présence en Afrique, nous avons décidé d'élargir notre coopération sur 19 pays incluant la Tunisie.

TMI et Huawei n’est plus une coopération, mais plutôt un partenariat ?

Je confirme. TMI se veut un acteur dans les technologies de pointe et Huawei est reconnue aujourd'hui comme un acteur majeur dans le monde dans les technologies de pointe. Huawei est avancé par rapport aux autres entreprises dans deux domaines, particulièrement la 5G et l'intelligence artificielle. Ce n'est pas juste un constructeur de produits, c'est surtout une société d'innovation qui est à la pointe de la technologie. Et c’est ce qui nous unis. Huawei croit fortement dans l'écosystème des tics, ce n'est pas une société qui travaille seul ou qui veut exploiter ses partenaires, bien au contraire, elle veut les mettre en valeur.

TMI croît également dans l'écosystème Tics, d'ailleurs, quand on a fait l'expérience en Afrique, on n'a pas pu aller tout seul puisque on a besoin de solutions logicielles, de compétences qu'on n'a pas. On s’est associé avec différents acteurs locaux qui ont des compétences que nous n'avons pas pour complémenter notre offre et ça a été une grande réussite.

Parlez-nous de votre participation dans Huawei Connect

Les cinq dernières années, J'ai participé à tous les Huawei Connect, qui se sont tenus à Shanghaï. C’est un événement impressionnant tant sur le plan de la présence que de l’innovation. Cette année, Huawei Connect s'est caractérisée par le fait que ça s'est passé pendant la période COVID, et l'essentiel a été fait sans la possibilité de se déplacer. L’événement a été organisé en grande partie en ligne avec des interventions à distance. Le fait d'aller voir sur place nous a manqué cette année. Le point positif, c'est qu’on voit que la société se développe convenablement, les performances de Huawei sont rassurantes et les tendances technologiques sont vraiment réconfortantes.

Comment voyez-vous l’avenir de ce partenariat ?

Je pense que ça va continuer à se développer. D'ailleurs, on voit que Huawei s’intéresse de plus en plus à nos compétences et à nos ingénieurs, et commencent à nous confier beaucoup de travaux sur les marchés tunisien et africain. Nous allons travailler encore plus pour faire durer ce partenariat et être à la hauteur de cette confiance.