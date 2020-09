Vient de paraître, un livre sur Ahmed Zghal: Des valeurs, du savoir, de l’innovation et une vie au service de la nation

Ancien maire de Sfax, longtemps proviseur d’un prestigieux lycée (15 Novembre 1955), et fondateur de la première association tunisienne, d’envergure de protection de la nature et de l’environnement (APNES), Ahmed Zghal aura été une grande figure emblématique à plus d’un titre. Décédé en mars dernier à l’âge de 90 ans, ce militant destourien, zitounien, doublé de juriste et fort d’une formation à l’ENA, reçoit en hommage posthume un livre de retour sur son parcours, d’extraits de ses publications et d’évocation de souvenirs. Intitulé « Ahmed Zghal, Des valeurs, du savoir, de l’innovation et une vie au service de la nation » cet ouvrage collectif élaboré en arabe et en français, sous la direction de son épouse, Professeur Riadh Chaabouni Zghal, vient de paraître aux Éditions Leaders (www.leadersbooks.com.tn).

« Dans toutes les activités qu’il avait exercées, plutôt qu’exécuter des ordres venant d’en haut, il était animé par un souci de progrès, d’amélioration des pratiques, d’innovation dans les méthodes, écrit en préface Professeur Zghal. Guidé par ses valeurs, il était toujours du côté des plus faibles (…). C’était comme s’il affirmait implicitement que des jeunes avaient le droit de s’exprimer et que l’espace éducatif était interdit à d’autres que les éducateurs. »

« En tant que président de l’APNES, poursuit-elle, il avait défendu bec et ongles les habitants de Sfax qui souffraient depuis 1952 de la pollution provenant de la SIAPE d’abord, de la NPK ensuite, en plus d’autres sources de pollution de l’atmosphère et de la nappe phréatique (…)Il avait apporté un plus : qu’il s’agisse du domaine de la culture, de l’éducation, du soutien apporté à la révélation et à l’éclosion des talents des jeunes, de l’organisation administrative des lycées, de la municipalité, des associations, de la protection de l’environnement… »