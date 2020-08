Des associations tunisiennes : la normalisation des relations des Emirats avec Israël et un encouragement pour ses crimes à l’encontre du peuple palestinien

Les associations tunisiennes soussignées considèrent que l’annonce, le 13 courant, par les Emirats Arabes Unis de la normalisation officielle de leurs relations avec Israël, dans le cadre d’un accord bilatéral entre Abou Dhabi et Tel Aviv, sous l’égide du président américain raciste, Donald Trump, est un appui à l’occupation, un encouragement de ses crimes à l’encontre du peuple palestinien, un prélude à l’annexion de plus de territoires occupés et une violation de la légalité internationale et des décisions prises par les sommets arabes consacrés à la cause palestinienne.

Elles considèrent que cette annonce représente une menace pour les peuples arabes épris de liberté, de justice et de paix, qu’elle complète le processus de normalisation inauguré par les accords de Camp David (1978) suivis de l’accord de Wadi Araba (1994) et qu’elle constitue l’aboutissement du processus occulte de normalisation en cours depuis plusieurs années et dans lequel de nombreux pays arabes se sont engagés. Ce processus est aujourd’hui annoncé par les Emirats dans le contexte d’une course effrénée avec le second axe de normalisation dans le Golfe, constitué autour du Qatar.

La normalisation a été finalisée à la suite de contacts secrets ou annoncés qui s’est multipliés, au cours des dernières années et des derniers mois, sous un patronage américain, entre des responsables israéliens et des responsables des pays du Golfe. Elle a pour objectifs le soutien de l’occupation israélienne des territoires arabes, la rupture de l’isolement d’Israël, la constitution - sous la direction de Washington - d’une alliance militaire dirigée contre l’Iran et ses alliés, le déclenchement de nouveaux conflits confessionnels et le soutien des régimes despotiques dans la région arabe.

Tout en confirmant leur refus de principe de toutes formes de normalisation, venant de toutes les parties qui s’y engagent, les associations soussignées dénoncent la décision émiratie de normalisation avec Israël et le rôle des Emirats dans le ravinement des différends confessionnels et des luttes pour le pouvoir dans certains pays arabes. Elles mettent en garde contre les graves répercussions de cette décision sur la cause palestinienne et sur le droit des peuples arabes à se libérer du joug des régimes corrompus, despotiques et soutenus par des états étrangers.

Elles demandent au Président de la république de clarifier la position officielle tunisienne au sujet de cette décision, de sorte qu’elle soit en harmonie avec la position de principe constante de notre peuple qui rejette la normalisation avec l’Etat de l’occupation sioniste et qui soutient, sans condition, la lutte du peuple palestinien pour l’édification de son Etat indépendant avec comme capitale Al Quds.

Les associations exigent, à nouveau, du gouvernement des Emirats de cesser de criminaliser la liberté d’expression, de libérer tous les prisonniers d’opinion parmi lesquels l’activiste défenseur des droits de l’Homme, Ahmed Mansour, qui est toujours incarcéré, dans des conditions dures, depuis qu’il a été condamné à dix ans de prison à cause des commentaires qu’il a publiés sur les réseaux sociaux.

Associations & organisations signataires

• Association Citoyenneté, Développement, Cultures & Migrations Des Deux Rives

• Association des femmes tunisienne pour la recherche sur le développement

• Association Thala solidaire

• Association tunisienne de défense des libertés individuelles

• Association tunisienne de défense des valeurs universitaires

• Association tunisienne des femmes démocrates

• Association Vigilance pour la démocratie et l’Etat civique

• Centre de soutien à la transition démocratique et aux droits de l'homme (DAAM)

• Centre de Tunis pour la liberté de la presse

• Coalition tunisienne pour l’abolition de la peine de mort

• Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie

• Damj, l’Association tunisienne pour la justice et l’égalité

• Fondation Hassen Saadaoui pour la démocratie et l'égalité

• Free Sight Association

• Groupe Tawhida Ben Cheikh, Recherche et action pour la santé des femmes

• L’Association Arts et Cultures des deux Rives

• L’association Création et Créativité pour le Développement et l'Embauche

• L'association des Tunisiens en France

• Le Comité de Vigilance pour la Démocratie en Tunisie – Belgique

• Ligue des écrivains tunisiens libres

• Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme

• Organisation 10_23 de Soutien au Processus de la Transition Démocratique

• Organisation contre la torture en Tunisie

• Syndicat national des journalistes tunisiens

• Union des diplômés chômeurs (UDC)