Dr Amel Ben Said revient à la tête de la direction des soins de santé de base

C’est un signal fort en ces temps de rebond du Covid-19. Moins de neuf mois après avoir, buvant son exaspération, remis le tablier, Dr Amel Ben Said est réinvestie à la tête de la direction des soins de santé de base (DSSB). Dès ce mardi matin, 18 août, elle a repris le chemin vers la rue de Khartoum, près du Belvédère, qu'elle avait quitté fin 2019, soul le règne de Sonia Ben Cheikh…

Sa voisine de bureau n'est autre que le Pr Nissaf Ben Alaya, directrice générale de l'Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, une collègue et ami de longue date... La synergie est automatique.

Bangui, Cotonou, Gaza, Unicef, OMS...

Après avoir effectué la passation d’usage avec celui qui a été alors son successeur et devient désormais son éphémère prédécesseur, Dr Mohamed Chaouch, très controversé, Dr Ben Said est immédiatement opérationnelle. Nommée à ce poste pour la première fois en mai 2018, ce médecin major de la Santé publique s’y était engagée de toutes ses énergies. Son éloquent palmarès médical en Tunisie, en Afrique (Centre-Afrique, Bénin, etc.) et dans le système des Nations-Unies (Unicef, Pnud, OMS…) mais aussi humanitaire (Gaza…) témoignent de convictions profondes de servir, de soigner et de lutter contre la maladie et les pandémies.

Ecoeurée par tant d’obstacles érigés sur son chemin, désenchantée par les errances de hauts décisionnaires en mode show of, Dr Amel Ben Said qui avait commencé à faire un excellent travail avait fini par juger inutile de poursuivre l’exercice de ses fonctions. Sur la pointe des pieds, elle s’en retirera, drapée dans sa dignité et auréolée de l’estime de ses confrères, pour retourner à l’hôpital Charles Nicolle, assumer des fonctions de planification stratégique et d’appui. Rompue à l’élaboration des politiques publiques en matière de santé, enrichie d’expériences pratiques sur le terrain, et dotée d’une grande capacité d’inspiration et de motivation des équipes, cette médecin connaît aussi parfaitement les arcanes de l’administration publique et sait donc mettre en œuvre ses programmes.

En première ligne du front

Structure stratégique dans le dispositif de la santé publique en Tunisie, la direction des soins de santé de base, appelée en fait à s’ériger en direction générale, est une pièce maitresse (Décret n° 81-793 du 9 juin 1981). Tout en gérant les plus de 2200 dispensaires, répartis à travers le pays en structures de première ligne, elle assure des missions d’élaboration de programmes, de vaccination, de tutelle technique des services de contrôle sanitaire aux frontières, de prévention, d’éducation sanitaires et d’intervention.

Alors que le Covid-19 menace de reprendre de plus belle, la DSSB est appelée en renfort stratégique et opérationnel pour assumer la fonction de premier ordre qui est la sienne. En remettant en selle, Dr Amel Ben Said, le ministre de la Santé par intérim a non seulement fait une bonne pioche, mais aussi et surtout, réarmé ce levier essentiel, plongé en hibernation depuis le début de l’année. Dévouées et prêtes à se remobiliser, les équipes de la DSSB n’attendaient que pareil signal pour se remettre à la tâche avec plus d’enthousiasme et de cohésion.