Esprit School of Business: La digitalisation et la professionnalisation...

Fondée en 2016, Esprit School of Business (ESB) est devenue en trois ans une des écoles de business les plus réputées de Tunisie.

ESB est connue principalement pour la compétence de ses professeurs, la qualité de ses formations, et la préparation d’acteurs pour assurer la transformation digitale des entreprises, dans un monde où le numérique structure toutes les sphères de l’activité humaine.

Dans une interview accordée à Leaders, le Directeur Général d’ESB, M. Mohamed Jaoua, nous a expliqué les motivations qui l’ont poussé à fonder cet établissement universitaire, ainsi que la valeur ajoutée qu’il souhaite apporter aux jeunes Tunisiens et à la Tunisie à travers Esprit School of Business.

«A l’heure du numérique, il manquait à notre pays une école de management numérique, dédiée à la formation des cadres pour accompagner la digitalisation des entreprises», a indiqué M. Jaoua.

ESB est donc une école où on apprend à gérer avec les outils du XXIe siècle, notamment les réseaux, les progiciels, les outils d’analyse et de prospective, etc. Mais pas seulement: le digital a ramené au premier plan des compétences oubliées comme le travail collaboratif, l’esprit critique, la culture générale et la capacité d’apprendre. Leur acquisition nécessite un changement total des paradigmes relatifs aux contenus enseignés comme à la manière de les enseigner.

Ce qui distingue ESB d’autres offres se résume en 6 points : la digitalisation, la professionnalisation, la pédagogie active basée sur les projets, l’internationalisation et les soft skills, précisément les langues, la culture, la communication et le savoir-être ; et enfin le développement personnel.

S’agissant de l’internationalisation, ESB tisse jour après jour un vaste réseau de partenariats académiques européens et africains de premier plan, offrant à ses étudiants de multiples opportunités de mobilité et de double diplôme. Quant à la professionnalisation, le meilleur témoignage est apporté par l’insertion des diplômés de ses deux premières promotions qui a atteint le taux de 82%.

«Le chemin est encore long, même si nos débuts ont été prometteurs», conclut M. Jaoua en ajoutant que l’école les doit à son positionnement, à son respect des standards internationaux, ainsi qu’à la qualité de l’équipe, conjuguant compétence et engagement, qu’elle a réunie autour du projet.

L’ADN d’Esprit School of Business en six mots-clés

• Digitalisation

A ESB, le numérique est partout, il imprègne tous les enseignements et toutes les pratiques. Élément clé du futur digital des entreprises, il imprègne chaque module d’enseignement, et bien sûr les projets. De sorte que les diplômés sont tous des homo numericus que les entreprises recherchent pour leur transition digitale.

• Internationalisation

ESB offre des formations conformes aux standards internationaux. Elle est notamment membre de l’AUF et d’AACSB. Esprit School of Business accueille un nombre croissant d’étudiants étrangers, et son réseau de partenariats académiques s’étend, offrant à ses étudiants les moyens de favoriser leur interculturalité et de tisser leur propre réseau international.

• Professionnalisation et pédagogie active

Acquise grâce à l’intervention des professionnels dans les curricula, à la multiplication des stages, des visites d’entreprises, aux projets et mises en situation de la pédagogie active – le learning by doing - qui assurent une transition fluide de l’étudiant de l’école vers le monde de l’entreprise.

• Soft Skills

D’abord la maîtrise des langues : niveaux B2 en français et en anglais exigés pour obtenir le diplôme. Ensuite la culture générale, essentielle pour apprendre tout au long de la vie dans un monde en mutation rapide. Enfin, l’esprit critique, la capacité de comprendre, d’argumenter, de hiérarchiser ses idées. Objectif : «des têtes bien faites, capables de raisonner juste» (Ibn Khaldoun, Muqaddima).

• Développement personnel

Parce qu’on ne réussit que ce qu’on aime faire. Parce que certaines compétences clés telles que le leadership, la capacité de travailler en équipe, la gestion des conflits, l’empathie s’acquièrent autant et davantage par la pratique, notamment dans le cadre des activités extrascolaires, que sur les bancs des classes.

Inscription au concours d’admission sur : www.esb.tn