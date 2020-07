CloudShift Remporte le Prix Partenaire Microsoft de l’année 2020 en Tunisie

CloudShift annonce aujourd’hui qu’elle a remporté le prix du Partenaire Microsoft de l’année 2020. La société a été distinguée parmi les meilleurs partenaires mondiaux de Microsoft pour son excellence dans l’innovation et la mise en œuvre de solutions basées sur les technologies Microsoft.

CloudShift est une entreprise spécialisée dans l’intégration des solutions cloud de Microsoft, fondée en 2018, CloudShift s’est associée à Microsoft pour développer l’adoption des solutions cloud de productivité et des services de la plateforme Azure, elle connait depuis sa création une croissance soutenue et elle a rapidement gagné la confiance de plusieurs clients dans plusieurs secteurs : banque, assurance, grande distribution, industrie, secteur public…

« Nous sommes honorés par cette reconnaissance de Partenaire Microsoft de l’Année 2020 en Tunisie. En tant que jeune entreprise, ceci nous conforte dans notre stratégie d’accompagnement de nos clients pour accélérer leur transformation digitale. Nous avons certes de belles perspectives de développement et d’importants défis à relever, une reconnaissance d’une telle importance ne peut que nous motiver pour continuer à innover et à être précurseurs dans l’introduction des technologies de rupture dans notre marché. » Déclare Anis Chebbi, CEO et Co-fondateur de CloudShift.

Les Prix « Partenaires Microsoft de l’Année » récompensent les partenaires Microsoft ayant développé et déployé, au cours de l'année écoulée, des solutions innovantes basées sur les technologies Microsoft. Les prix couvrent plusieurs catégories, les lauréats étant choisis parmi plus de 3 300 candidatures soumises dans plus de 100 pays à travers le monde.

« Nous avons collaboré avec CloudShift pour la mise en place du Télétravail au sein de plusieurs ministères pendant la crise COVID 19, notamment au niveau de l’Assemblée des Représentants du Peuple, dans le but d’assurer la continuité des services et faciliter la communication entre les différents départements. CloudShift a assuré rapidement le déploiement de la solution, ses équipes ont fait preuve de haute disponibilité pour nous permettre une prise en main rapide et nous accompagner dans la conduite du changement » déclare Monsieur Ahmed Chabchoub, Directeur du Système d’Information du Ministère des Technologies et de la Transformation Digitale.

CloudShift se distingue par une équipe technique et commerciale hautement qualifiée, la plupart de ses cadres justifient d’une longue expérience professionnelle dans les multinationales IT.

La compagnie a développé un portefeuille de solutions cloud innovantes ayant permis à plusieurs acteurs leaders en Tunisie de gagner certains défis de la transformation digitale, elle a reçu cette reconnaissance pour avoir déployé des solutions et assuré des services exceptionnels en Tunisie pendant l’année écoulée.

« C'est un honneur de reconnaître les lauréats et les finalistes des Prix Partenaires Microsoft de l’année 2020 » Déclare Gavrielle Schuster, Corporate Vice President, One Commercial Partner, Microsoft. Ces partenaires vont au-delà et offrent des solutions en temps opportun permettant de résoudre les défis complexes auxquels les entreprises du monde entier sont confrontées - de la communication et la collaboration virtuelle à l’aide apporté aux clients pour réaliser leur plein potentiel avec les services cloud Azure, et au-delà. Je suis fière d'honorer et de féliciter chaque gagnant et finaliste. »