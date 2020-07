Tunisie Telecom-Huawei-Sichuan Telecom : Un partage d’expériences pour un monde numérique mieux connecté

Huawei, géant chinois des télécommunications, s'est engagé depuis plusieurs années à construire le noyau d'un monde digital, dont la clé est de fournir des solutions de transformation numérique. C’est dans ce cadre-là, mais aussi dans le but de continuer a jouer un rôle clef dans l’écosystème des TIC, que Huawei a lancé un programme de conseil professionnel avec la participation de deux des leaders des télécommunications en Tunisie et en Chine, à savoir : Tunisie Telecom et Sichuan Telecom.

Une réunion via télé présence a rassemblé M. Samir Saied,PDG de Tunisie Telecom, M. Lassaad Ben Dhieb, CTO de Tunisie Telecom, M. Hou Wei, président régional CNBG de Huawei Afrique du Nord et M. Zhou Qingjiu, vice PDG de Sichuan Telecom.

Tunisie Telecom et Huawei un partenariat autour de Home Broadband

Exprimant sa gratitude de cette initiative, le PDG de Tunisie Telecom M. Samir Saied a remercié Huawei et Sichuan Telecom pour la préparation d’un programme de conseil professionnel, qui comprend une expérience FBB (FIXED Broadband) très utile et de référence ainsi que des conseils dans le domaine technique et commercial. « Je crois fermement que ce programme de conseil FBB nous apportera des idées plus créatives, des méthodologies et des pratiques innovantes à travers des outils de planification numérique pour nos sites. Cela aidera Tunisie Télécom à aller plus vite dans le développement du FBB pour assurer le très haut débit national. », a assuré M. Saied.

Tunisie Telecom, premier fournisseur de services de réseau fixe sur le marché tunisien, avait démarré le service ADSL avec Huawei à partir de 2003 avec 7000 lignes, puis ils ont continué leur partenariat par l’introductionl’IP MSAN en 2009 jusqu’à aujourd’hui.

M. Lassaad Ben Dhieb a rappelé quant à lui qu’au premier semestre 2020, Tunisie Télécom a signé un nouvel accord avec Huawei pour introduire la dernière génération du produit IP MSAN de Huawei, dans le but de fournir des technologies FBB à ses abonnés avec une vitesse beaucoup plus élevée. Tunisie Télécom atteindra l'objectif de moderniser plus de 60% de l'ensemble du réseau FBB d'ici la fin du programme 2020 avec une stratégie claire pour terminer la modernisation du réseau FBB restante d'ici 2022 avant l'arrivée de la 5G.

Le Chief Technical Officer de Tunisie Telecom a ajouté : « Pendant la crise du Covid 19 le réseau TT FBB avait joué un rôle très important en fournissant une connexion fiable à plus de 800K utilisateurs pour continuer leur travail, leur éducation, leurs divertissements, etc.

Tunisie Télécom est pleinement consciente non seulement de la nécessité mais aussi de la responsabilité de construire un réseau de très haut débit fiable pour répondre aux besoins de la population en communications.»

Huawei et les opérateurs de télécommunications une coopération bénéfique a l'ensemble de l'industrie des TIC

De son côté, le PDG de Sichuan Telecom a exprimé sa satisfaction de cette collaboration, tout en assurant quesa société, en tant qu'opérateur public, joue un rôle important dans la mise en œuvre des stratégies nationales et a également un rôle sociétal important. « Nous pensons que notre expérience pourrait être une source d'inspiration utile car nous avons tant de similitudes.», a-t-il affirmé.

Il a ajouté : « En tant que premier opérateur en Chine, nous comprenons mieux le rôle joué par les opérateurs dans la digitalisation. Nous comptons vous aider dans votre développement ainsi que dans l'économie numérique en plein essor en Tunisie. Notre coopération repose sur notre aspiration commune et notre responsabilité à promouvoir la connectivité mondiale.»

Au cours des dix dernières années, le partenariat entre Sichuan Telecomet Huawei, a permis la concrétisation de plusieurs projets et réalisations, ce qui montre l’importance d’une telle collaboration dans le monde de l'industrie des télécommunications : « C’est dans ce cadre que nous commençons à fournir des services de formation et de consultation pertinents aux autres opérateurs.», a indiqué M. Zhou Qingjiu.

De sa part, le président régional CNBG de Huawei Afrique du Nord M. Hou Wei a assuré l’importance de la collaboration entre Huawei et deux entreprises leaders dans le monde des télécommunications : « Comme nous le savons tous, Sichuan Telecom est un opérateur innovant en Chine dans la construction de réseaux et le développement des affaires, avec une riche expérience dans le haut débit domestique. Tunisie Télécom est également une entreprise leader en Tunisie dans les domaines des services FBB (Fixed broadband) et MBB (mobiles boradband).Huawei a plus de 20 ans de partenariat avec Tunisie telecom, et nous espérons pouvoir avoir une coopération plus large et plus profonde à l'avenir. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de coopérer avec ces deux excellents partenaires, et nous ferons de notre mieux pour vous aider tous les deux à finaliser ce programme de conseil FBB.»

« En tant qu'entreprise de télécommunications, nous pouvons dire que le haut débit domestique et l'infrastructure des TIC sont devenus plus importants, essentiels et constituent le fondement économique de chaque pays. C'est maintenant l'heure de la numérisation. C'est pourquoi nous devons travailler sur le réseau FBB, et c'est la valeur de ce programme de conseil. », a ajouté M. Zhou Qingjiu.

A la fin de la rencontre, les trois parties ont souhaité pouvoir élargir et approfondir leur coopération dans les années à venir.