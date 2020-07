Entre AGIL et SAM : Un partenariat gagnant-gagnant

La convention allie la performance et la technologie des lubrifiants et carburants AGIL à la précision et la technologie du constructeur automobile japonais Mitsubishi.

La Société Nationale de Distribution des Pétroles AGIL S.A. a signé le 27 février 2020 un accord de partenariat avec la Société de l’Automobile et du Matériel (SAM), concessionnaire officiel du fabricant automobile Mitsubishi Motors en Tunisie depuis plus de 35 ans.

L’accord traduit la confiance du constructeur mondial en la qualité supérieure des carburants Premium distribués par AGIL et les spécificités des différents types d’huile moteur fabriqués par la société.

Cette confiance est illustrée à travers les recommandations données par le personnel représentant de Mitsubishi en Tunisie en conseillant leurs clients d’utiliser les produits AGIL.

Dans le cadre de cette convention, la SNDP mettra à disposition de SAM Mitsubishi des espaces publicitaires et d’exposition dans son réseau de stations-services.

La convention prévoit aussi d’autres volets de coopération, notamment en matière de communication et de commercialisation.

AGIL, l’esprit de rénovation et d’innovation

Lors de la cérémonie de signature de cette convention, M. Nabil Smida, PDG de la SNDP, a indiqué que la société AGIL, forte de son partenariat avec ENI, l’un des géants de la technologie des lubrifiants, est aujourd’hui leader en Tunisie, détient une importante part de marché, dispose d’un large réseau de stations-services et offre une gamme de produits diversifiée.

AGIL, qui fête ses 60 ans cette année, n’a pas cessé durant toute cette période d’élaborer des stratégies de rénovation et d’innovation pour proposer à ses clients de nouveaux services et produits.

Il s’agit notamment de la carte AGILIS, un nouveau moyen de paiement électronique présentant toutes les qualités de sécurité, de souplesse et d’économie qui pourraient être personnalisées en fonction des besoins de chaque client, en plus de la production d’une nouvelle gamme d’huiles moteur de qualité supérieure qui répond aux normes internationales.

M. Nabil Smida a fait savoir qu’AGIL œuvre depuis 2018 à élargir son réseau de stations-services à travers l’aménagement de 30 nouvelles stations réparties sur plusieurs régions du pays avec une nouvelle charte moderne.

Ouverte sur son environnement socioéconomique, la société AGIL œuvrera, dans le cadre du partenariat avec SAM Mitsubishi, à chercher davantage à répondre aux besoins et aux attentes de ses clients, a indiqué M. Nabil Smida dans une déclaration à Leaders (version arabe) et c’est une démarche qui va vers plus d’ouverture et d’élargissement de son partenariat avec d’autres groupes du secteur.

AGIL: un réseau de 215 stations-services

La SNDP, entreprise publique ayant pour mission la commercialisation des produits pétroliers et de leurs dérivés sous le label AGIL, a réussi, grâce à sa stratégie de développement, à occuper la première place en termes de réseau de stations composé actuellement de 215 stations réparties sur toute la Tunisie.

Elle dispose également d’une large gamme d’huiles, à l’instar de «TANIX» et «Eni I-sint», très performantes pour le bon fonctionnement des moteurs Diesel et Essence en plus d’une nouvelle génération de carburants de haute qualité pour donner au moteur plus d’énergie et d’efficience tels que AgilX Premium, élu produit de l’année en 2019 dans la catégorie Carburants.

Notoriété mondiale de Mitsubishi

Le directeur de SAM Mitsubishi en Tunisie, M. Khaled Ben Jomaa, a souligné que la société SAM, créée en 1963, bénéficie d’une grande expérience dans son domaine. Elle œuvre, dans une optique de satisfaction client, à proposer les meilleures offres sur les véhicules Mitsubishi et à présenter des modèles alliant savoir-faire, technicité et innovation qui répondent aux besoins les plus spécifiques de ses clients.

Il a exprimé sa satisfaction de cette convention de partenariat, la première pour la société AGIL avec un constructeur automobile, ce qui reflète la confiance en la longue et riche expérience de Mitsubishi sur le marché et sa notoriété mondiale.