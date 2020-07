Moncef Rajhi: La Méditerranée se réchauffe plus vite que le reste de la planète

Par Moncef Rajhi, Ing Météo/Climat/Exper CC - Les résultats préliminaires rendus publics du rapport de l’équipe du réseau méditerranéen d'experts sur les changements climatiques et environnementaux (MedECC), révèlent que la Méditerranée sera la région du monde la plus touchée par le réchauffement climatique. En effet, malgré des divergences dans les scénarios proposés par les différents modèles numériques, ces derniers sont d’accord sur la teneur du réchauffement auquel toute la zone serait exposée, elle serait durement touchée par les changements climatiques plus qu’une autre partie du monde.

Allure du réchauffement climatique

Le Bassin Méditerranéen

• Se réchauffe de 20% plus que sur le reste du monde où le réchauffement est actuellement établi autour de +1,1 °C, mais des températures de 1,5 °C environ au-dessus des moyennes d'avant la Révolution industrielle (1880-1899) sont signalées. Si des actions concrètes n’ont pas été mises en place les experts du MedECC révèle que « sans mesure d'atténuation supplémentaire, la température régionale augmentera de 2,2 °C - par rapport à la période préindustrielle - d'ici 2040, pouvant dépasser 3,8 °C dans certaines régions d'ici 2100. »

• Région où l’augmentation des températures régionales serait de 2.2°C d’ici l’an 2040 avec les politiques en vigueur, à rappeler que l’accord de Paris(Cop21,en 2015) exige une augmentation de 1.5°C

Santé et Sécurité

Parmi les résultats importants à savoir par les décideurs publics ce sont les impacts négatifs des périodes estivales notamment, des vagues de chaleur et des canicules plus fréquentes et plus intenses comparés aux événements du passé récent. En Europe 2003 et en Russie en 2010 avec un bilan très lourd de plus de 70.000 décès dont plus de 20.000 dans les villes.

• Augmentation de la fréquence,intensité et durée des périodes de canicule avec des conséquences gravess pour la santé(des populations vulnérables particulièrement dans les villes)

• Augmentation de la fréquence des périodes de sécheresse (depuis les années 1950 a joué un rôle important dans les crises régionales actuelles).

• Les conflits concernant les ressources naturelles limitées peuvent augmenter les mugrations humaines à grande échelle.

Ressources en eau

La tendance vers la réduction des précipitations sur la zone Médit est affichée par tous les modèles climatiques, avertissement devant résonner aux oreilles des décideurs et à prendre en compte le vécu à travers l’augmentation sensible de la fréquence et de l’intensité puisque des épisodes des sécheresses depuis 1950.

Cette Constatation est bien décrite par les experts MedECC en cette phrase« Dans le sud et à l'est de la Méditerranée, les précipitations pourraient diminuer de 20 % si nous parvenons à contenir le réchauffement à 2 °C et de 40 % si nous ne faisons rien ». En 20 ans, plus de 250 millions de personnes en stress hydrique seront classées comme « pauvres en eau »,une baisse de la disponibilité en eau douce pouvant aller jusqu’à 15%,un des taux les plus grands dans le monde.

Niveau de la mer

Le niveau de mar Médit est en continuelle élévation puisque s’élevait de 0.7 mm/an entre 1954 et 2000, de 1.1mm/an entre 1970 et 2006 et de 3mm /an les dernières décennies. Ainsi:

• L’élévation du niveau de la mer pourra dépasser un mètre d’ici 2100 ,impactant 1/3de la population de la région.

• La moitié des 20 villes mondiales qui soufriront le plus de la montée des eaux d’ici jusqu’à 2050 sont situées en Méditerranée.

Sécurité alimentaire

La demande alimentaire va augmenter alors que ls rendements des cultures du poisson et du bétail déclinent. 90% des poissons d’intérêt commercial sont déjà surexploités avec leurs poids moyens maximuns succeptibles d’être réduit de moitié d’ici 2050.

Ecosystèmes

En résumé, c’est un tableau virant progressivement vers une situation difficile à supportée par l’homme de la région, le tableau clignote au rouge annonçant que non uniquement les populations sont au bord d’un grand danger mais aussi les berceaux dans lequel continue la vie que sont les écosystèmes.A retenir les alertes suivantes :

• Le Bassin Méditerranéen est l’une des zones à risque majeur en face des changements climatiques et environnementaux, plus de 700 espèces non-indigènes ont été enregistrées en raison de conditions plus chaudes. L’augmentation de l’acidification de l’eau provoque la mortalité massives des espèces marines.

• Les méga-incendies ont détruit des zones de forêts en raison des changements climatiques.

Avec le réchauffement climatique, les rendements des cultures devraient baisser. En Égypte, par exemple, la production de légumes pourrait accuser une chute de 40 % d’ici 2050.

Image: © congerdesign, Pixabay License

Moncef Rajhi

Ing Météo/Climat/Exper CC