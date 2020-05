Un pont aérien pour rapatrier les Français de passage en Tunisie, Algérie et au Maroc

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian a indiqué ce mercredi 27 mai que les efforts déployés depuis la mi-mars par son pays ont déjà permis le rapatriement de très nombreux Français de passage au Maroc, en Tunisie et en Algérie malgré "un contexte exceptionnel et totalement inédit de fermetures de frontières, d'aéroports, de trafic aérien, de circulation, décidées par ces pays en raison de la pandémie". "Nous avons agi sans relâche pour réaliser ces opérations en coordination avec les autorités de ces pays, les compagnies aériennes et maritimes et grâce à la mobilisation exceptionnelle de nos ambassades et consulats", a-t-il ajouté.

Au Maroc, 200 vols ont permis à plus de 30 000 Français de revenir. 2 400 camping-caristes ont pu rentrer via trois ferries de Tanger Med et par Ceuta, depuis le 13 mars.

En Algérie, 46 vols ont pu partir depuis la fermeture des liaisons aériennes, permettant à plus de 8 000 personnes de rentrer en France depuis le 17 mars.

En Tunisie, 105 vols ont permis le retour de plus de 18 000 Français et un ferry a permis à 460 personnes de revenir en France.

Il a indiqué que son pays était toujours mobilisé pour trouver une solution de retour qui concerne d'autres citoyens français résidents notamment, au Maroc, ayant manifesté le souhait de rentrer en France depuis quelques semaines : "Nous avons donc encore accentué nos efforts pour ces Français qui sont parfois dans une situation difficile".

"En Algérie, nous avons travaillé avec Air France pour un triplement des vols de la compagnie aérienne au départ d'Alger, soit trois vols quotidiens, dès le 27 mai, outre son vol hebdomadaire depuis Oran. En étroite coopération avec les autorités françaises et algériennes, ASL Airlines France organise un vol spécial de retour au départ d'Alger vers Paris les 27, 28, 29, 30 et 31 mai 2020. En lien avec les autorités algériennes, nous travaillons à d'autres liaisons, notamment à destination de villes de province en France. Une liaison maritime Corsica Linea entre Alger et Marseille est prévue le 1er juin, avec un bateau de forte capacité (traversée pour plus de 1000 passagers et plusieurs centaines de véhicules). D'autres liaisons maritimes sont envisagées dans la première quinzaine de juin".

"Au Maroc, une dizaine de liaisons maritimes seront organisées dans les 15 prochains jours. Ce soir 26 mai, un bateau part pour Sète avec 462 Français à bord, demain un autre pour Marseille avec 509 Français. La semaine prochaine des traversées sont prévues pour Malaga, Sète et Marseille. Les traversées qui aboutiront à Malaga permettront, avec l'autorisation des autorités espagnoles, pour les camping-caristes en particulier s'ils restent sur l'autoroute, de rentrer en France sans effectuer de quatorzaine. En lien avec les autorités marocaines, nous travaillons également à augmenter les vols au départ du Maroc, au rythme de 8 par semaine actuellement, contre 2 par semaine début avril.

"En Tunisie, un vol hebdomadaire entre Tunis et Paris est assuré et nous travaillons avec les autorités locales à l'ouverture de liaisons aériennes supplémentaires. Par ailleurs, une traversée maritime entre Tunis et Marseille est prévue le 3 juin. Nous travaillons en lien avec les opérateurs et les autorités locales à la mise en place d'autres traversées dans la première quinzaine du mois de juin".

Le ministre estime que dans les quinze jours à venir, ce seront donc des solutions de retour pour plus de 15 000 personnes qui seront disponibles au départ de ces 3 pays du Maghreb :" Algérie, Maroc et Tunisie, avec l'appui des autorités de ces pays, que nous remercions. Des possibilités de retours par voie aérienne et maritime continueront à être disponibles au-delà". /.

