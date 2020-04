La tournée des ministres Azzabi et Ben Youssef dans les laboratoires pharmaceutiques (Album Photos)

Blouses blanches et masque de rigueur, ils bougent, partent sur le terrain, visitent des entreprises et soutiennent le maintien en activité dans un secteur essentiel, l’industrie pharmaceutique. Salah Ben Youssef, ministre de l’Industrie, et Slim Azzabi, ministre du Développement, de l’Investissement et de la coopération internationale étaient mardi en tournée dans les gouvernorats de Zaghouan et Ben Arous. Au programme, d’abord la visite des laboratoires de Saiph, Teriak et Sanofi. Trois sites de production qui ont mobilisé leurs équipes pour assurer sans la relâche la fabrication de médicaments destinés au marché local et à l’export.

En ces temps de pandémie, où la demande en médicaments se fait pressante et les stocks stratégiques ne peuvent souffrir la moindre rupture, il était important de saluer l’efforts des travailleurs et du management et de les féliciter. Mais, aussi d’envoyer un message d’assurance aux Tunisiens ainsi qu’aux clients étrangers de ces laboratoires. La quatrième halte au programme a été consacrée à la filiale tunisienne de la compagnie française Sagemcom, implantée à Ben Arous et spécialisée dans l’électronique.

Maintien de l’activité, préservation des emplois et flux tendu de l’export, le message envoyé par les ministres Ben Youssef et Azzabi s’adresse aussi aux investisseurs étrangers installés en Tunisie. En attendant une reprise générale.