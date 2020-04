IACE : Voici le document de référence pour la gestion de crise et la préparation de la relance

Submergé de recommandations qui, d’une profondeur et d’une pertinence inégales, fusent de partout, le gouvernement peut compter désormais sur un document complet, cohérent, et percutant que lui fournit l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprise. Dans un « Policy Paper » qui se distingue non seulement par son contenu, mais aussi sa méthodologie, l’IACE, premier et principal Think Tank tunisien, propose une feuille de route très utile. Intitulé « Gérer la crise et préparer la relance », ce document passe en revue, un à un les différents secteurs et filières, explorant les options qui s’offrent, en fonction de la marge de manœuvre qu’autorisent les ressources mobilisables, avant de formuler la marche à suivre la plus appropriée.

Le document est conçu selon les pratiques de grandes institutions financières et organisations multilatérales, grâce à l’expertise acquise par l’IACE. Il repose sur un Plan National de Continuité de l’Activité pour mieux se préparer à une éventuelle deuxième vague de confinement, et la consolidation de la résilience du pays pendant la période après confinement et qui pourrait durer plus de 18 mois.

« Face à cette situation inédite, y lit-on en introduction, la réflexion s’impose pour la Tunisie particulièrement en ce qui concerne les marges d’intervention de l’Etat (comment et à quel cout) et doit tenir compte des contraintes liées à la rareté des ressources financières et l’impératif immédiat de garantir le financement du Budget dans un contexte de risque assez élevé de viabilité et de soutenabilité de la dette publique tunisienne. (…) La priorité absolue pendant la prochaine période est d’élaborer un plan de gestion de crise complet, cohérent, engageant mais surtout avec des responsabilités partagées (entre Gouvernement, secteur privé et Organisations nationales). Ce plan de gestion de crise requiert un consensus sur une vision lucide et rationnelle prenant en considération les contraintes financières du Gouvernement et prônant l’intérêt national. »

L’IACE prône un plan de relance national à partir de 2022 en alignement avec la reprise attendue à l’échelle mondiale. Il estime que le Gouvernement devrait adopter un PCA spécifique conforté par la mise en place de stratégies adéquates permettant d’éviter la rupture de tous types de services publics fournis à la population ; L’objectif principal du Plan National de Continuité de l’Activité est d’assurer le maintien/stabilité de prestations de services de base tout en favorisant la reprise du fonctionnement normal du pays. Ce plan est composé de stratégies de la préservation des besoins vitaux pour la nation et les mécanismes à adopter pour éviter la rupture de certaines activités, (services sociaux, …).

« L’objectif et la priorité pour la prochaine période, souligne l’IACE, est d’asseoir les fondements de la résilience dans toutes ses dimensions économiques, institutionnelle ou sociale (…) Le Gouvernement devrait changer le style des mesures vu la limitation au niveau des ressources en plus de l’effet usuel qui ne devrait pas donner les mêmes effets que les mesures précédentes. Les aides directs seront considérés comme un droit et ne donnerais plus les mêmes résultats en terme de stabilité sociale et ça augmenterait les distorsions et les tensions. Ainsi, les nouvelles mesures devraient à la fois répondre aux priorités du gouvernement à savoir la préservation des emplois, la distribution des revenus et la mobilisation optimale des ressources mais en plus entamer les réformes et profiter de cette fenêtre d’opportunité.

Lire le rapport intégral