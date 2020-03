Cellule de Recherche-Développement COVID-19 : soutien à lutte contre le Coronavirus en Tunisie

1- Motivation

La Tunisie se trouve confrontée, à l’instar de la plupart des autres pays, à une redoutable pandémie causée par le coronavirus (Covid-19). La gravité de ce virus provient de son fort facteur de diffusion qui entraine, si des mesures draconiennes ne sont pas rapidement prises, une accélération de l’encombrement des structures de soins, rendant impossible la prise en charge de nombreuses personnes infectées, au péril de leur survie.

C’est pourquoi la plupart des experts s’accordent sur le fait que la meilleure mesure à prendre pour freiner la progression de la pandémie consiste, d’une part, à éviter les contacts physiques entre individus, par le recours à la sensibilisation et le confinement, et, d’autre part à la désinfection des lieux et équipements publics et privés.

Conscients de leur devoir envers la patrie et conscients de l’urgence de trouver des solutions adaptées permettant d’aider à contenir la diffusion exponentielle de cette pandémie, le groupe de spécialistes, de chercheurs et d’universitaires, de différentes spécialités dont les noms suivent se sont volontairement réunis pour créer en commun une cellule de RD et entreprendre bénévolement et de toute urgence les actions suivantes:

• Concevoir, tester et mettre à la disposition des services concernés un dispositif permettant de désinfecter les espaces publics et privés et réduire ainsi les risques de contaminations des personnes qui en font usage. Cette conception s’inspirera des meilleures pratiques appliquées à l’échelle internationales.

• Exploiter la synergie entre les membres du groupe d’experts en vue de proposer aux autorités publiques toute mesure, produit ou équipements testés de nature à freiner la diffusion de la pandémie ou venir en aide aux personnes contaminées.

2- Mode de travail

Les échanges entre les membres de la cellule, qui reste ouvert à toutes les compétences qui souhaitent y participer, se feront par les moyens du télétravail, dans le cadre d’une plateforme dédiée.

3- Mode de gestion

Le Forum Tunisien du Savoir et du Développement Humain « FTSDH » qui bénéficie d’un visa légal en tant qu’association à but non lucratif et dont le principal objectif est la mise du savoir et de ses applications au service du développement humain, constituera le cadre légal dans lequel se dérouleront les activités de l’unité de RDI.

A cet effet, il gèrera les fonds qui seront récoltés pour permettre à la cellule d’entreprendre ses travaux dans les meilleures conditions possibles et avec la célérité qu’exige la gravité de la situation, tout en assurant une comptabilité dédiée à cet effet.

4- Première Liste nominative de membres de la cellule RD

• Pr. Ahmed Friaa (Mathématiques appliquées aux sciences de l’ingénieur), Président du FTSDH

• Pr. Samir Hamza (Biomécanique et Biomatériaux, INSAT), coordinateur

• Pr. Mohamed Boussaid (Biotechnologie, INSAT)

• Pr. Kamel Besbes (Microélectronique), Directeur Général du CRMN, Technopôle de Sousse

• Pr. Jamel Eddine Belgaied (Chimie analytique, INSAT)

• Pr. Mekki Ksouri (Micro-électronique, Esprit)

• Pr. Adnène Abdelghani (Nanotechnologie, INSAT)

• Pr. Maher Gtari (Microbiologie, INSAT)

• Pr. Chokri Messaoued (Biotechnologie, INSAT)

• Pr. Abdelhafid Gharbi (Physique, électronique, FST)

• Pr. Moez Guettari (Physique, université de Tunis)

• Pr. Slah Ouerhani (Immunologie, INSAT)

• Dr. Ridha Mokni (Institut National de Nutrition et Technologie Alimentaire)

• Dr. Jaouhar Sakly (Micro-électronique, INSAT)

• Dr. Lialia Sfaxi (Génie logiciel, INSAT)

• Dr. Aymen Sellaouti (Génie logiciel, INSAT)

• Dr. Farah Messai (Biologiste, spécialisée en infectiologie)