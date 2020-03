Prêts pour une virée au cœur palpitant qu’est celui de l’innovation tunisienne? Attachez vos ceintures: mesdames, et messieurs, la troisième édition du TEDxPiloteAriana revient cette année plus exclusive et enrichissante que jamais! Le 16 Mars 2020, la Cité Des Sciences sera pour vous le moyen ultime pour vous frayez un chemin hors de votre commun habituel! Avec près de 8 intervenants remarqués par leur esprit «à-part»; leur fougueuse audace et leur détermination à faire entendre leur voix , un tout autre univers sera là pour vous accueillir, et dont le maître-mot sera «Outside The Box»!

Qu’est-ce qu’un TEDx?

Dans sa forme initiale, l’acronyme TED signifie «Technology, Entertainement and Design». Le X quant à lui indique qu’il s’agit d’un évènement indépendant. Le Ted est une fondation américaine à but non lucratif qui organise des rencontres sous forme de conférences depuis plus de 25 ans à travers le monde.

Se développant sous le slogan «Des idées qui vaillent la peine d’être échangées», les évènements TEDx connaissent aujourd’hui un véritable essor à travers les quatre coins du globe, allant de l’Amérique jusqu’en Asie.

Les conférences n’excédant pas la durée de 18 minutes (ce qui correspond à la capacité maximale de concentration du cerveau humain), abordent des sujets aussi vastes que variés , ayant comme dénominateur commun la créativité , l’innovation et le participatif!

Actuellement, les «TEDx Talks» peuvent être visionnées sur www.ted.com dans plus de 100 langues avec une accessibilité pour le monde entier .

TEDxPilote Ariana!

Toute une flopée de sujets controversés, à la tête des problèmes sociaux actuels, seront au rendez-vous! Se retrouveront, alors, la brillante «Rima Rahmani», fervente défenseuse de l’environnement dont la lutte contre le réchauffement climatique l’a engagée à cofonder le mouvement «Youth For Cimate Change»; le jeune Start-Upper «Mahmoud Ibrahim» dont la passion pour le Rubik’s Cube a fait de lui le premier entraîneur du jeu, de la «World Cube Association»; l’activiste «Louay» réputé pour ses vidéos Youtube traitant de différents sujets politiques liés à la Tunisie; ou encore le célèbre Dr. Himanshu Talwar, reconnu Homme d’Excellence de l’année 2019 pour ses divers travaux en Leadership, en Management et en Education, et qui est venu expressément de l’Inde pour vous faire part de sa propre vision de l’innovation.

D’autres intervenants encore, tels que «Amjed Mouelhi» féru d’astronomie, secrétaire général de «La Société Astronomique de la Tunisie» et détenant du prix international «Eureka» pour la promotion des sciences de l’éducation en 2018, ou encore «Amal Bintnadia» membre du mouvement féministe #EnaZeda , «Mr Boughanem» le fameux professeur qui a révolutionné par son approche, le rapport des élèves avec l’éducation civique, ainsi que la renommée «Ghofrane Belkhir» tenante de la médaille d’or aux Jeux Olympiques de la Jeunesse 2018 pour sa prestation en haltérophilie, partageront avec vous leur passion et leur amour pour leur occupation respective.

«Outside The Box» n’est pas seulement un gage de la part de ces «Speakers» d’éveiller en vous cet enthousiasme à l’action et au dévouement, mais il s’agit aussi d’un rappel essentiel que toute gloire estimée est construite avant tout, à travers les pensées!

Oumayma Lamine