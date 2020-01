Bank ABC: la banque internationale arabe leader de son marché

Bank ABC est une banque internationale qui a été élue la banque arabe la plus innovante. Le Directeur Général de Bank ABC en Tunisie, M. Ali Kooli, est doté d’une expérience de près de 35 ans dans le secteur financier à l’échelle internationale. Il a été amené à travailler en Europe, en Asie et en région MENA.

Outre des postes exécutifs dans de nombreuses banques françaises, en Tunisie ou à l’étranger, il a présidé jusqu’à peu Arab Financial Leasing Company ainsi qu’Arab Banking Corporation en Algérie.

En plus de ses fonctions actuelles en Tunisie, M. Ali Kooli est le Directeur Exécutif pour le Maghreb et membre du Comité exécutif du Groupe Arab Banking Corporation dont le siège est à Bahreïn.

M. Ali Kooli se livre à Leaders:

Par quoi se distingue Bank ABC?

En Tunisie, Bank ABC se démarque par son modèle, sa forme juridique mais surtout par la diversification de ses produits et services financiers. Bank ABC est présente en Tunisie depuis 1988; d’abord sous forme d’un bureau de représentation puis d’une agence non résidente à laquelle s’est rajoutée en 2000 une entité résidente.

Bank ABC a confirmé son positionnement d’excellence de marque Employeur et s’est vu accorder le prix de la meilleure entreprise en termes de meilleures pratiques en matière de recrutement, management de la performance et gestion des talents: «HR AWARDS TUNISIA 2019» par l’organisation internationale Arforghe et la fondation Konrad-Adnauer-Stifung-KAS.

Bien que la part de marché actuelle de la banque ne dépasse pas les 2%, dans chaque segment où elle exerce, elle cherche à être parmi le trio de tête, notamment dans les transactions monétaires en devises, les opérations électroniques...

Au niveau du financement de l’entrepreneuriat social, la banque occupe également une place prépondérante en Tunisie. En effet, Bank ABC affecte entre 1% et 2% de ses bénéfices au financement de projets caritatifs, à l’assistance financière en cas de catastrophe naturelle, au soutien des plus démunis lors des rentrées scolaires, via le financement d’associations humanitaires ainsi que le soutien des actions culturelles à forte valeur ajoutée.

Et le Groupe Bank ABC?

Fondée en 1980 à Bahreïn, la banque est présente sur quatre continents à travers un réseau étendu de filiales, agences et bureaux représentatifs, notamment dans la région MENA, en Europe, en Asie et aux Amériques.

Bank ABC est reconnue dans la région pour la levée de fonds sur les marchés de capitaux, les produits syndiqués et de trésorerie, la finance islamique, le financement des grands projets, l’accompagnement des entreprises et les services aux particuliers.

En Tunisie, Bank ABC connaît une croissance continue depuis 2010. En effet, le nombre d’agences est passé de 6 à 18 et nos revenus nets ont été multipliés par trois, passant de 20 à 60 millions de dinars, avec des prévisions de résultats avant impôts de l’ordre de 25 millions de dinars.

En termes de capital humain, Bank ABC a connu ces dernières années la plus grande croissance depuis sa création pour atteindre aujourd’hui 250 employés. «D’ailleurs, je reste convaincu que le facteur humain est des plus importants dans toute Société». Bank ABC investit dans le développement de ses compétences en accueillant des jeunes diplômés et en leur fournissant des parcours de développement, tout en faisant bénéficier les plus anciens des cours de ABC Academy.

La digitalisation est un sujet au vif de l’actualité bancaire. Où en est Bank ABC?

Nous déployons des agences digitales et des espaces libre-service bénéficiant d’équipements technologiques dernière génération. Visant une relation client à forte valeur ajoutée, ces agences assurent un service en continu pour toute opération de virement, retrait, versement en espèces, consultation de solde et même pour le change de devises et en temps réel.

Actuellement, 56% des clients de Bank ABC ont recours à ces services digitaux. La stratégie de digitalisation de notre banque vient en amont d’une réglementation qui se fait attendre. En effet, pour être en mesure d’offrir des services digitaux plus élaborés, il est impératif que la Tunisie commence à:

Mettre en œuvre les cartes d’identité biométriques,

Permettre l’usage des signatures électroniques,

Simplifier et accepter l’échange d’informations entre les différentes parties,

Consolider le cadre légal,

Autoriser l’usage juridique des documents électroniques sans se limiter aux documents légalisés.

En conclusion, Bank ABC respectera toujours ses engagements vis-à-vis de ses employés ainsi que de ses clients en mettant tout en œuvre pour réaliser ensemble des performances remarquables, fidèle à ses valeurs et à sa devise:

«Nos employés et nos clients sont au cœur de nos préoccupations».