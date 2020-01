Kaïs Saïed ira-t-il à Davos et à Addis ?

Deux grands rendez-vous, l’un économique et l’autre diplomatique, s’invitent à l’agenda du président de la République en ce début de l’année 2020. Le Forum économique mondial tiendra en effet sa réunion annuelle à Davos (Suisse) du 21 au 24 janvier. Pour cette 50e édition devant rassembler plus de 3 000 grands décisionnaires politiques, économiques et technologiques, le thème choisi sera « Les parties prenantes pour un monde cohérent et durable «. Six domaines clés seront traités en profondeur : mobilisation des entreprises pour répondre aux changements climatiques, éliminer le fardeau de la dette à long terme pour les économies fragiles, créer un consensus mondial sur le déploiement technologique de la quatrième révolution industrielle, perfectionner les compétences d’un milliard de personnes, favoriser l’esprit de Davos pour résoudre les conflits dans les points chauds, aider les entreprises à se forger le management idoine dans ce nouveau monde. Le plus important est cependant de pouvoir rencontrer en deux jours de grandes figures politiques et financières.

Le second rendez-vous est le sommet africain qui tiendra sa 33e session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine, les 9 et 10 février à Addis-Abeba. Thème de l’année : «Faire taire les armes : créer des conditions favorables au développement de l’Afrique». Présidente en exercice du sommet des chefs d’Etat arabes, et s’apprêtant à accueillir en décembre prochain le XVIIIe sommet mondial de la Francophonie dont font partie un grand nombre de pays africains, la Tunisie ne saurait se faire représenter à Addis qu’au plus haut niveau, offrant ainsi l’occasion à son nouveau président de s’introduire auprès de ses pairs continentaux. C’est ce qu’avait fait Moncef Marzouki, dès 2012. Quant à Béji Caïd Essebsi, grand habitué des cénacles africains, il n’avait raté aucun sommet, jusqu’à celui de l’année dernière, en févier 2019.