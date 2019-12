Une tunisienne représentera l’Afrique du nord au sein l'organisation Mouvement Africain pour les Enfants (AMC)

Suite à l'expiration des mandats des représentants régionaux, l'organisation Mouvement Africain pour les Enfants (AMC) a procédé à la désignation des nouveaux remplaçants. Pour la première fois, c'est la tunisienne Héla Abouda qui repésentera l’Afrique du Nord au sein de cette organisation en remplacment de l’Égyptien Salah Arafa qui lui même a succédé au soudanais Mr Yassir Chalabi.

Elle sera chargée de la représentation de l’organisation et l’exécution des activités de cette organisation en Tunisie, Libye, Maroc, Mauritanie et Égypte.

Juriste de formation, diplômée de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, Héla Abouda est activiste dans la société civile tunisienne depuis 2011. Elle a travaillé avec plusieurs organisations nationales et internationales sur différentes thématiques telles l'enfance dans les zones rurales, la culture dans la vie de l'enfant, l'insertion professionnelle et la justice. Elle a été également juriste au sein de l'instance supérieure indépendante pour les élections et observatrice des élections au sein de l'observatoire de l'union africaine et a participé à la réalisation des élections libres et indépendantes de plusieurs pays dans le continent. Elle fait partie aussi du groupe sectoriel femmes et genre au sein du conseil économique social et culturel de l'union africaine (ECOSOCC) depuis 2018.

Le Mouvement Africain pour les Enfants (AMC) est une organisation non gouvernementale fondée depuis 2008 qui milite en faveur des enfants dans le contient africain. Il joue un rôle d'interface entre les états et les différents organes de traitées pour la mise en œuvre des engagements étatiques.

Il plaide aussi pour la promotion et la protection des droits des enfants en dénonçant toutes violations et ce à travers des thématiques d'activités et programmes déterminées dans son plan stratégique telles que:

• La création d’environnement propice à la croissance et le développement des enfants;

• Les enfants et la gouvernance;

• L'interpellation des gouvernants;

• Plaidoyer et lobbying pour la prise en compte de la dimension enfant dans les stratégies et programmes

En plus de l'Assemblée générale et le secrétariat, l'AMC est présente dans 47 pays en Afrique.

Son conseil d’administration est dirigé par Son Excellence Monsieur Mohamadou Lamine Cisse depuis.

Le Conseil est composé de trois conseillers et 5 représentants régionaux à savoir:

- L’Afrique du nord, l’Afrique du sud, l’Afrique de l’est, l’Afrique de L'Ouest et l’Afrique Centrale

Ces représentants sont chargés d’exécuter et suivre les différentes activités de l’organisation dans leurs régions respectives et soulever les problématiques relatives à la situation de l'enfance et lutter en faveur de leur résolution et ce pour un mandat de 4 ans