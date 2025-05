Qui sont les lauréats de l’African Banker Awards 2025

La liste complète des lauréats de l’African Banker Awards 2025 ne manque pas de surprises:

• Banquier de de l'année

Patricia Ojangole, Directrice générale Banque de développement de l'Ouganda

• Banque de l'année

Trade and Development Bank Group (TDB Group)

• Banque durable de l'année

Nedbank

• Fintech de l'année

4G Capital

• IFD de l'année

African Trade & Investment Development Insurance

• Banque des PME de l'année

CRDB Bank

C’est ainsi que les institutions financières de développement (IFD) sont les grandes gagnantes de l'incontournable événement bancaire annuel africain. Cinq IFD ont remporté des Trophées lors de la cérémonie de remise des African Banker Awards 2025 qui s'est tenue à l'hôtel Sofitel d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, en marge des réunions annuelles de la Banque africaine de développement. La cérémonie a réuni 500 hauts dirigeants de la banque et de la finance en Afrique.

Les African Banker Awards 2025, qui en sont à leur 19e édition, récompensent les réalisations des personnalités et des institutions qui ont contribué de manière significative à la croissance et au développement du secteur bancaire africain au cours de l'année écoulée. Cette année, les IFD ont particulièrement dominé la cérémonie de remise des Trophées, soulignant leur importance et leur impact grandissant dans la croissance de l'écosystème financier et bancaire africain.

Olayemi Cardoso, du Nigeria, a reçu le Trophée de Gouverneur de banque centrale de l'année. La banque centrale a dû prendre des décisions difficiles, mais celles-ci ont apaisé les marchés et renouvelé la confiance des investisseurs.

Le Maroc s'est particulièrement distingué en Afrique, notamment en matière de diversification économique. Nadia Fettah a reçu le Trophée de ministre des Finances de l'année pour sa gestion macroéconomique rigoureuse.

Le professeur Vincent Nmehielle, Secrétaire général de la Banque africaine de développement, a rendu hommage à IC Publications et au magazine New African en particulier, pour avoir représenté la voix de l’Afrique sur la scène internationale, à une époque où, en 2007, c’était le seul magazine à offrir une perspective africaine sur les affaires internationales.

S'exprimant lors de la cérémonie, Omar Ben Yedder, président du Jury des Trophées, a identifié le secteur privé et les banques comme essentiels à la transformation du continent. « Thomas Sankara a dit que ceux qui vous nourrissent vous gouvernent. Pour paraphraser ses propos, nous pouvons facilement dire que ceux qui vous financent vous gouvernent. Nous avons besoin de banques africaines extrêmement solides et fortes. Le secteur privé est la clé pour atteindre une taille critique, et les banques sont le moteur qui fait avancer l'Afrique. Les IFD africaines ont remporté un franc succès grâce au rôle catalyseur qu'elles jouent dans la transformation du paysage de l'investissement et à leur collaboration plus étroite avec le secteur privé africain pour soutenir les PME et d'autres classes d'actifs sous-financées. »

Cette année, une invitée spéciale a marqué la cérémonie : la sprinteuse ivoirienne et championne africaine Murielle Ahouré-Demps. En remettant le prix du Banquier africain de l’année, elle a déclaré avoir « appris que les champions ne se forgent pas sur le podium. Ils se forgent dans les moments silencieux et invisibles, dans la discipline que l’on s’impose lorsque personne ne regarde. Et en tant que femmes africaines, nous portons en nous un héritage puissant : un héritage de force, de sagesse et de vision. J’en suis profondément fière. »

Le prix a été remporté par Patricia Ojangole, Directrice générale de la Ugandan Development Bank, marquant la deuxième fois en trois ans qu’une femme banquière d’Afrique de l’Est remporte ce prix prestigieux.

Cette année, les AFAWA Awards, qui récompensent les banques soutenant les entreprises dirigées par des femmes, ont été remportés par Ecobank.

Les Trophées sont sous le haut patronage de la Banque africaine de développement et soutenus par des sponsors de haut niveau : le Fonds africain de garantie, Afreximbank, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC), Atlantic Finance Group, la Banque de l'industrie du Nigeria, le Fonds africain de garantie et de coopération économique (FAGACE), 4G Capital, IFG Executive Education et African Hidden Champions. Le cocktail de bienvenu a été parrainé par l'African Trade and Investment Development Insurance (ATIDI).

Faits marquants de la cérémonie

Les IFD dominent

La prédominance des IFD telles que la Banque ougandaise de développement, la TDB, l'ATIDI, l'Afreximbank, l'AFC et la BOI dans la liste des lauréats de cette année montre le rôle de plus en plus important que ces banques jouent dans la croissance des investissements et des transactions sur le continent.

Le prix du Banquier de l'année revient à une femme

Patricia Ojangole, PDG de l'Uganda Development Bank, a été nommée banquière de l'année en reconnaissance des changements transformateurs qu'elle a apportés à la banque, qui se traduisent par une croissance de son capital, une réduction significative de son portefeuille de prêts non performants et l'amélioration d'autres fondamentaux.

Les réformes propulsent Cardoso au sommet

Deux ans après son entrée en fonction, Olayemi Cardoso a reçu le Trophée de Gouverneur de banque centrale de l'année dans une catégorie très disputée. Il a été récompensé pour sa réforme globale du système bancaire nigérian, qui s'est traduite par une meilleure gestion des devises, la recapitalisation en cours du secteur bancaire et la mise en place d'un régime de transparence qui a eu un effet salutaire sur la stabilité macroéconomique et contribué à restaurer la confiance des investisseurs dans le pays.

Un titan de la banque reçoit le Prix d'excellence pour l'ensemble de sa carrière

Idrissa Nassa, entrepreneur burkinabè et PDG du groupe Coris Bank, a reçu le Lifetime Achievement Award en reconnaissance de sa contribution au paysage bancaire africain, où le groupe Coris Bank International (CBI) s'est imposé comme une puissance financière continentale. Avec des activités dans 11 pays et 10 % de parts de marché dans l'UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine), la Coris Bank, sous la direction d’Idrissa Nassa, est devenue une puissante réussite africaine.