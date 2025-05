La faculté de médecine de Sfax fête son cinquantième anniversaire

Par Docteur Abdeljalil Gdoura - Cinquante ans ça se fête ! Et la faculté de médecine de Sfax organise des festivités dignes de son statut.

Une date charnière pour revenir sur l’histoire de cette institution qui a su se faire une grande place dans le paysage universitaire, sanitaire et régional, impactant la région et ses alentours mais aussi pour préparer l’avenir au vu des changements que connait la médecine avec les nouvelles tendances et les technologies.

La faculté de médecine de Sfax, c’est une grande diversité de compétences. C’est un lieu de recherches, d’innovations de hauts niveaux. La faculté de médecine a déjà formé plus de 6000 médecins, elle compte des centaines d’enseignants dont certains nous ont quittés pour un monde meilleur, d’autres partis à la retraite et un staff enseignant actif sorti en grande partie des bancs de la fac. Un grand mérite revient au premier noyau des premiers enseignants pour le démarrage dans des conditions difficiles en 1974 avec le chef de file le doyen fondateur le Professeur Abdelhafidh Sallemi dont la mémoire reste gravée dans l’esprit de tous à jamais. Cette célébration arrive à un moment où la faculté obtient son accréditation CIDMEF, et coïncide aussi avec l’ouverture du centre de simulation, un grand acquis pour les médecins en formation.

Rien qu’à voir le niveau de la qualité des soins et l’infrastructure publique et privée dans la région et aux alentours, on peut affirmer que la faculté de médecine de Sfax a rempli une bonne partie de sa mission d’ouverture à son environnement, contribuant efficacement au développement régional, elle a permis de faire de la région de Sfax un pôle de santé incontestable reconnu à l’international.

Un avenir écoresponsable : C’est une fac inclusive, pour l’égalité des chances entre des étudiants venus de plusieurs régions essentiellement du sud tunisien, entre femmes et hommes avec une ouverture à l’international permettant la formation de médecins de plusieurs pays (Palestiniens, marocains, libanais, mauritaniens, français…).

Plusieurs associations s’activent au sein de la faculté dans les domaines social, culturel, sportif, environnemental et technologique.

L’AMEDS (Association des Médecins Diplômés de la Faculté de Médecine de Sfax) se joint à la faculté de médecine et plusieurs autres associations pour célébrer cet évènement par un programme riche et varié,

• Une occasion pour revenir sur les moments forts de l’histoire de la faculté

• Une occasion pour honorer des acteurs qui ont marqué l’institution sur le plan académique mais aussi administratif,

• Une occasion aussi pour exposer les autres facettes culturelles sportives de la faculté,

• Une occasion pour dresser un bilan, tracer l’avenir et relever les nouveaux défis.

Les défis sont énormes:

- Poursuite de la collaboration avec les autres facultés de médecine et les autres institutions sanitaires du pays pour une vision unique du secteur de la santé.

- Ouverture sur le monde des technologies au vu des mutations que connait le secteur de la santé avec l’e-santé, l’intelligence artificielle, la robotique, les DATA, l’internet des objets…La faculté de médecine a été parmi les fondateurs du cluster Health Tech lancé à Sfax depuis quelques années, ce cluster nécessite une collaboration étroite avec tous les acteurs, la technopole, le Centre de Biotechnologie de Sfax, les institutions universitaires, les chercheurs et les entreprises de la région. Il constitue un excellent cadre pour les jeunes ingénieurs pour développer leurs startups dans le domaine des technologies pour la santé.

- Une meilleure responsabilité sociétale, pour une bonne santé et bien-être pour tous (3eme Objectif du Développement Durable des Nations Unis). Cette responsabilité passe aussi par les nouvelles recommandations pour une Green Health (la santé verte), adoptant une approche responsable de l’environnement, au niveau du transport, de la construction, de la gestion des déchets, limitant ainsi de l’empreinte carbone...une médecine de l’environnement devrait avoir sa place dans la formation de nos futurs médecins…

Un anniversaire est un moment marquant qui permet de se souvenir mais aussi de se projeter et rester au niveau de standards internationaux.

Docteur Abdeljalil Gdoura

Membre fondateur AMEDS

Membre fondateur Cluster Sfax Health Tech