International Workplace Group inaugure un nouvel espace de travail flexible au cœur du nouveau centre d’affaire de Tunis

International Workplace Group (IWG), leader mondial des solutions de travail hybride, annonce l’ouverture de Spaces Le Golfe de Tunis, un espace de travail de nouvelle génération situé dans l’IQ Smart Building and Business Center, sur le boulevard Qualité de la Vie, au Kram.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie de croissance accélérée d’IWG, qui a signé 899 nouveaux emplacements à travers le monde en 2024. Il illustre la transformation durable des environnements professionnels, marquée par l’essor du modèle hybride, désormais adopté par un nombre croissant d’entreprises et de collaborateurs. Idéalement situé à proximité du port, des centres d’affaires et des principaux axes de la capitale, ce nouveau centre offre un environnement professionnel moderne, connecté et serein, en retrait de l’agitation du centre-ville. Il constitue une solution idéale pour les entreprises à la recherche d’un cadre de travail performant et inspirant.

Développé en partenariat avec Plasticolor, propriétaire du bâtiment, le site s’étend sur 2 079 m² et propose une offre complète : bureaux privatifs, salles de réunion équipées, espaces de coworking et zones créatives. Grâce au service Design Your Own Office, les entreprises peuvent personnaliser leur aménagement selon leurs besoins opérationnels.

Pensé pour accueillir à la fois start-ups et entreprises établies, Spaces Le Golfe de Tunis s’adresse à un large éventail de secteurs d’activité tels que le textile, l’ingénierie, la chimie ou les services alimentaires, dans un cadre propice à la collaboration, à la productivité et à l’innovation.

Mark Dixon, fondateur et PDG d’IWG, déclare : « Cette ouverture marque une étape clé de notre déploiement en Tunisie. En partenariat avec Plasticolor, nous offrons un espace flexible, à la hauteur des attentes des professionnels d’aujourd’hui, dans un emplacement stratégique et en phase avec les nouvelles dynamiques du travail. »

Adel Tlili, directeur général de Plasticolor, ajoute: « Ce projet reflète notre engagement à créer un environnement professionnel de qualité, dans un cadre fonctionnel et apaisé. Avec IWG, nous nous associons à un acteur de référence pour offrir aux entreprises locales et internationales une solution de travail moderne et adaptée. »

À propos d'International Workplace Group PLC

International Workplace Group est le leader mondial des solutions de travail hybrides et des marques d'espaces de travail. Nous créons de la valeur personnelle, financière et stratégique pour les entreprises de toutes tailles. Nous créons de la valeur personnelle, financière et stratégique pour les entreprises de toutes tailles, qu'il s'agisse des sociétés les plus excitantes et des organisations les plus connues de la planète, des particuliers ou de la prochaine génération de leaders de l'industrie. Tous exploitent la puissance de la plateforme de travail hybride d'International Workplace Group pour accroître leur productivité, leur efficacité, leur agilité et leur proximité avec le marché.

Le réseau inégalé d'International Workplace Group comprend environ 4 000 sites dans plus de 120 pays et 83 % des entreprises du classement Fortune 500 font partie de notre clientèle croissante.

Grâce à nos marques, notamment Regus, Spaces, HQ et Signature, nous aidons des millions de personnes et leurs entreprises à travailler de manière plus productive. Pour ce faire, nous proposons la première plateforme de travail hybride au monde, avec des espaces de travail professionnels, inspirants et collaboratifs et des services numériques, tous disponibles via l'application de l'International Workplace Group.

