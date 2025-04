Epson classée 6éme parmi les 100 premiers innovateurs mondiaux 2025 de Clarivate

Seiko Epson Corporation (TSE : 6724, «Epson») est classée 6éme dans la liste des 100 premiers innovateurs mondiaux 2025 annoncée par la société mondiale de services d'information Clarivate Plc. C'est la 12éme fois qu'Epson figure sur cette liste depuis sa création en 2012.

Déclaration de Toshihiko Kobayashi, directeur général administratif de la division de la propriété intellectuelle

Nous sommes profondément honorés d’avoir été sélectionnés parmi les 100 innovateurs mondiaux les plus influents. En mars 2021, nous avons annoncé notre vision stratégique d’entreprise, Epson 25 Renewed. L’exercice fiscal 2025 marquera l’aboutissement de cette vision.

Epson a toujours mis à profit ses technologies exclusives pour répondre aux défis sociétaux. Toutefois, dans le cadre de Epson 25 Renewed, nous avons opéré un changement fondamental, passant d’une approche entièrement internalisée à une stratégie axée sur la co-création avec des partenaires partageant nos valeurs. Ces collaborations nous permettent de générer rapidement de nouvelles sources de valeur.

Je suis convaincu que la propriété intellectuelle constitue un levier puissant pour favoriser cette co-création. En effet, détenir des droits de propriété intellectuelle solides représente un passeport vers l’établissement de partenariats avec des entreprises d’excellence, reconnues pour leur expertise.

À l’avenir, nous continuerons à protéger nos technologies exclusives qui apportent des solutions aux enjeux sociétaux grâce aux droits de propriété intellectuelle. Forte de ces atouts, Epson entend poursuivre sa collaboration avec des entreprises animées du même esprit, afin de relever ensemble les défis de notre époque.

Le Top 100 des innovateurs mondiaux de Clarivate

Clarivate compare et analyse les données relatives aux inventions à l’échelle mondiale, évalue la qualité des innovations brevetées à l’aide d’indicateurs directement liés à leur caractère novateur.Il sélectionne chaque année les entreprises et organisations les plus performantes au sein de l’écosystème mondial de l’innovation, celles qui font preuve d’une excellence constante en la matière.

L’évaluation repose sur une approche à double volet. Le premier axe consiste à identifier les entreprises et organisations innovantes en fonction du nombre de demandes de brevet déposées et des brevets détenus. Un «facteur international» est ensuite calculé en fonction du taux et de l’ampleur des inventions enregistrées à l’échelle mondiale.

Le second axe repose sur l’évaluation de quatre critères essentiels: l’influence, le succès, l’investissement géographique et la rareté.

Pour plus de détails, veuillez consulter le site web de Clarivate ci-dessous.

https://clarivate.com/newsroom/

https://clarivate.com/top-100-innovators/

Pour plus de détails sur la propriété intellectuelle d'Epson, cliquez sur le lien ci-dessous.

corporate.epson/fr/technologie/propriété intellectuelle/

