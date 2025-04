Bourguiba: 25 ans déjà

Il y a pratiquement un quart de siècle, le 6 avril 2000, nous quittait, quasi centenaire, le Président Habib Bourguiba. Pour certains, il fut l’artisan de l’indépendance, l’initiateur de l’État moderne, le Combattant suprême, et son œuvre suscitait des éloges. Tandis que pour d’autres son œuvre est sujette aux critiques les plus vives et ses réformes controversées. Celui qui a connu la prison, l’oppression et l’exil a fini par triompher, et fut accueilli par une marée humaine en délire, le 1er juin 1955. Il a été successivement Premier Ministre (ou chef du gouvernement ? à vérifier), Président de la première république, après l’abolition de la Monarchie, en 1957. Mais, de nouveau, il connut «la prison» après avoir été destitué, le 7 novembre 1987, relégué aux oubliettes et assigné à résidence, jusqu’à son décès.

Malgré tout, ces dernières années, nous avons pu relever l’intérêt que l’ancien Président avait suscité auprès des jeunes générations et des chercheurs chevronnés qui lui ont consacré des études même s’ils n’ont pas encore eu le loisir d’accéder aux archives qui lui sont dédiées aussi bien ici ou ailleurs… et d’autres poètes français ou arabes … celui que lui avait dédié…

Léopold Sédar Senghor

Dans ton palais maure à Carthage, je t’ai nommé, toi Combattant extrême.

Yeux d’acier et d’azur, menton de proue et fils du Peuple de la Mer

Venu dernier pour l’accomplissement de la Parole.

De ton regard, et circulaire aux quatre horizons de l’Afrique, tu en as pris le nombre d’or

Et tu l’as remontée du Cap Blanc au Cap des Tempêtes

Pour en mesurer la structure et l’asseoir sur ses fondations capsiennes.

Je ne dis pas tes yeux d’acier et d’azur, ton menton de proue

Ni ne loue ton combat de léopard contre le Mastodonte blanc

- Pourtant, quelles moissons furent couchées, et pas en perte pure !

Or je chante après la vaillance, panachée au cœur du combat

L’honneur je chante, et la susceptibilité

Mais les paroles de paix transparentes et ton sourire d’aube.

Je salue ton salut à l’Afrique : aux faces noires d’ivoire comme aux visages vermeils.

Il n’y aurait pas de chant si tar et darbouka n’accomplissaient l’orchestre, prêtant leur

Rythme syncopé aux kamenjahs et aux rebabs, au naï suave oud lyrique, au quanoun.

Ce soir, où tu salues l’Afrique d’un seul salut de tes deux mains unies

Je te salue de ton salut de paix, toi Combattant ultime !"

