Béchir Mahjoub - L’intelligence artificielle (IA) et l’éducation : quels impacts et quelles conséquences?

Par Pr Béchir Mahjoub, Professeur de mathématiques à la retraite de la Faculté des Sciences de Tunis - L’histoire de l’Intelligence Artificielle a débuté en 1943 par la publication d’un article de McCollough et Walter Pittts où ils présentaient le premier modèle mathématique pour la création d’un réseau de neurones. Le premier ordinateur à réseau de neurones est ainsi créé en 1950 par deux étudiants de l’Université de Harvard, Marvin Munsky et Dean Edmonds.

C’est en 1955 que le terme «Intelligence Artificielle» fut utilisé pour la première fois par John McCarthy, considéré comme le principal pionnier dans ce domaine lors de la création du New England Computer Center, au MIT de Boston.

L’Intelligence Artificielle (IA) est une technologie qui amène des machines à effectuer des tâches nécessitant normalement l’intelligence humaine et capables de la simuler: reconnaître des images, comprendre le langage naturel, apprendre à partir de données, prendre des décisions…

Pour cela il y a deux types de IA:

• IA Faible (ou Etroite) destinée à des tâches spécifiques au moyen d’Assistants virtuels ou de systèmes de recommandation.

• IA Forte (ou Générale) capable de comprendre, d’apprendre et d’appliquer des connaissances de manière générale comme un être humain. Ce type d’IA parfaite n’existe pas encore dans tous les domaines mais on tend à le réaliser.

Le fonctionnement de ces IA repose sur:

• l’apprentissage automatique de machines par des « dresseurs » à partir de données et de cas réels : par exemple analyser des milliers d’images de chiens pour amener la machine à reconnaître un chien.

• des réseaux de neurones qui sont des algorithmes inspirés par le cerveau humain et qui tentent de le simuler. De telles machines peuvent traiter des informations complexes.

Ce qui amène à des applications pratiques dans divers domaines comme:

• la santé: diagnostic médical, analyse d’images médicales…

• le transport: voitures autonomes, optimisation des itinéraires …

• la finance: trading, détection des fraudes …

• l’éducation.

Plusieurs technologies dans le domaine ont vu le jour. La bataille n’en est qu’à ses débuts. Quelle intelligence artificielle sera la meilleure ? ChatGPT d’Open AI, Gemini de Google, DeepSeek ou encore Le Chat de Mistral AI ne cessent de développer de nouvelles versions pour emporter la mise.

Derrière, la France, la Chine et les États-Unis s’affrontent dans un véritable bras de fer. L’utilisateur ne remarque pas forcément de différences notables entre ces IA, mais les États, eux, y voient un enjeu de souveraineté.

Le combat risque d’autant plus de s’intensifier avec l’arrivée d’un nouveau venu, Grok-3, surnommée modestement comme «l’IA la plus intelligente de la planète», selon Elon Musk ! Celui-ci vient d’annoncer son lancement et entend bien concurrencer l’un des leaders du secteur, OpenAI, l’entreprise mère de ChatGPT.

L’IA est actuellement en train de s’introduire dans beaucoup de domaines de la vie de tous les jours. Elle aura un impact profond sur l’éducation et la formation en particulier, en transformant à la fois les méthodes d’apprentissage et le rôle des enseignants et des formateurs. Son impact immédiat sur l’organisation des systèmes éducatifs est ainsi inéluctable.

Dans ce qui suit nous allons développer son impact dans le domaine de l’Education

Pour l’enseignant: L’IA développe plusieurs technologies destinées à remplacer certaines tâches répétitives des enseignants comme la correction des devoirs et des examens. Mais le travail de l’enseignant dépasse largement l’ensemble des tâches automatisables. L’enseignant reste la source fondamentale du savoir, l’accompagnateur des élèves, le maître de l’environnement d’apprentissage et du jugement critique en particulier. Ces qualités humaines sont difficiles à reproduire en intelligence artificielle. Ainsi l’IA joue essentiellement un rôle plutôt d’Assistant que de Remplaçant.

Pour l’élève: Depuis quelques années il y eut un engouement pour les MOOC (Cours en ligne ouverts et massifs) au niveau de l’enseignement supérieur pour les étudiants qui peuvent apprendre ce qu’ils veulent, et quand ils veulent, et au rythme qui leur convient. L’IA peut contribuer à organiser de tels cours particuliers pour des élèves ou d’étudiants ayant des difficultés ou alors handicapés pour les aider au moyen d’explications supplémentaires ou d’exercices appropriés. Des tuteurs virtuels intelligents pourraient prédire même le moment où l’apprenant commence à décrocher et avertir son enseignant pour prévoir une éventuelle baisse de motivation et y remédier.

Pour le savoir: L’impact de l’IA sur le savoir se situe à deux niveaux: d’abord, la formation que l’élève devrait recevoir pour pouvoir utiliser l’IA, ensuite le savoir que les humains devraient posséder pour vivre dans une société et un monde où l’IA est omniprésente. A cet effet, les programmes d’enseignement devraient s’adapter aux enjeux de la digitalisation.

Depuis deux ans, des outils d’IA ont commencé à être mis en place sur Internet, comme ChatGPT aux USA, Mistral en France et dernièrement DeepSeek en Chine, grâce à de gros investissements. D’autres serveurs sont en train d’être mis en place dans d’autres pays.

Ces outils sont très utiles en matière d’information dans tous les domaines et en particulier dans l‘éducation.

L’usage de ces techniques dans le domaine de l’éducation présente des avantages certains en matière d’information, de communication et de gain de temps. Mais peut présenter aussi d’importants inconvénients, en particulier dans le domaine de l’emploi et du favoritisme du plagiat et de la paresse intellectuelle.

Parmi les apports intéressants pour les élèves et les apprenants

La personnalisation de l’apprentissage

L’IA permettra d’adapter les contenus et les rythmes d’apprentissage à chaque élève, favorisant une approche plus individualisée. Des systèmes d’IA avancés pourront analyser les forces et les faiblesses de chaque apprenant et proposer des exercices adaptés, améliorant ainsi l’efficacité pédagogique.

L’accès à toutes et à tous à l’apprentissage

L’IA facilitera l’accès à l’éducation pour les personnes en situation de handicap grâce à des outils comme la reconnaissance vocale, la traduction en temps réel et la synthèse vocale. Elle permettra également de surmonter les barrières linguistiques, offrant un apprentissage globalisé. Elle pourra rendre l’éducation plus accessible dans les zones rurales ou défavorisées via des plateformes d’apprentissage en ligne intelligentes, supprimant la nécessité d’une infrastructure physique coûteuse.

L’apprentissage tout au long de la vie

L’IA comme l’ont initié les MOOC, encouragera l’éducation continue en facilitant la formation professionnelle et l’acquisition de nouvelles compétences à tout âge, répondant aux besoins d’une économie en constante évolution.

Parmi les apports intéressants pour les institutions d’enseignement

L’automatisation des tâches administratives

Par exemple, les enseignants passeront moins de temps sur des tâches répétitives grâce à l’IA, qui pourra corriger automatiquement des copies, gérer les inscriptions, organiser les plannings et suivre les progrès des élèves de manière optimisée.

La mise en œuvre de nouvelles méthodes d’enseignement

L’IA favorisera le développement de pédagogies innovantes, comme l’apprentissage immersif via la réalité virtuelle (VR) ou augmentée (AR), rendant l’enseignement plus interactif et stimulant.

La mise en œuvre d’un Enseignement adaptatif et de tutorat intelligent

Les chatbots éducatifs et les assistants IA joueront le rôle de tuteurs numériques, offrant un soutien 24/7 aux élèves. Ces outils aideront à répondre aux questions courantes et proposeront des explications en fonction du niveau de compréhension de l’élève.

La transformation du rôle de l’enseignant

Les professeurs ne seront pas remplacés par l’IA, mais leur rôle évoluera vers plus de mentorat et d’accompagnement personnalisé, en s’appuyant sur les outils numériques pour optimiser l’apprentissage.

Le développement des compétences en IA et data science

Les écoles et universités devront adapter leurs cursus pour inclure davantage de formation à l’IA et à la data science, afin de préparer les étudiants aux métiers de demain.

Il y aura de toutes les manières de nouveaux défis éthiques et sociétaux.

L’IA soulève des questions éthiques liées à la protection des données des étudiants, à la transparence des algorithmes et à l’impact sur le rôle des enseignants, à la détection des plagiats en particulier pour la rédaction de mémoires et de thèses et de manière générale le monde de la recherche sera très fortement perturbé car il faudra bien différentier l’apport réels personnel du thésard et des algorithmes…

L’humain restera central pour garantir une éducation équilibrée et inclusive.

L’intelligence artificielle a le potentiel de révolutionner le secteur éducatif en rendant l’apprentissage plus efficace, inclusif et flexible.

Cependant, son intégration devra être réfléchie pour maximiser ses bénéfices tout en préservant les valeurs humaines fondamentales de l’éducation.

