INSAT: Inauguration du Fablab «Éco-Responsable»

Par Adnane Abdelghani - Dans le cadre du projet de coopération scientifique «FALSAFA» axé sur "les Enjeux du Développement Durable et de la Responsabilité Sociale" dans la formation des ingénieurs, financé par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (France), un Fablab «éco-responsable» a été inauguré le 28 février 2025 à l’Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie (INSAT, Université de Carthage). Ce Fablab, véritable espace dédié à l'innovation et à la créativité, s’adresse aux étudiants ayant des idées originales et des projets innovants, souhaitant les concrétiser sous forme de prototypes dans des domaines liés au réchauffement climatique, la transition énergétique, l'empreinte carbone, la gestion de l’eau, la pollution, la biodiversité, et bien d’autres enjeux environnementaux.

Le Fablab est équipé de technologies de pointe permettant de suivre la qualité de l'air et de l'eau. Il comprend une station connectée pour la surveillance de la qualité de l’air, équipée d’un réseau de capteurs sensibles embarqués (CO, SO2, VOC, NO2, O3, PM1, PM2.5, etc.), ainsi qu’une station de suivi de la qualité de l’eau avec des électrodes sélectives pour détecter divers polluants tels que l’ammonium et le chlorure. En outre, il dispose d’imprimantes 3D, d’un scanner 3D, d’une imprimante résine 3D de technologie avancée, de cartes électroniques pour le développement de systèmes embarqués, de capteurs, de stations de soudure, ainsi que d’ordinateurs pour la conception mécanique et électronique.

Ce Fablab «éco-responsable» se concentre sur des activités liées au développement durable, en offrant une approche novatrice pour la création de solutions « IoT » communicantes, autonomes et intégrant une intelligence artificielle pour la détection et l’identification des polluants dans l’air ou dans l’eau, facilitant ainsi l’aide à la décision. Il permettra aux étudiants de travailler sur la préparation, l’analyse, la classification et le stockage des données environnementales dans le cloud, en utilisant des capteurs embarqués et communicants. Ce projet est le fruit d’une collaboration qui a débuté en septembre 2024, coordonnée par M. Abdelghani Adnane, Professeur à l’INSAT, et Mme Abdelmoula Naouel, Maître Assistante à l’INSAT.

Le projet «FALSAFA» vise à renforcer les liens entre la Tunisie et la France dans la formation des ingénieurs de demain, au sein d’un réseau académique innovant. Il regroupe cinq écoles d’ingénieurs tunisiennes: l’Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie (INSAT), l’École Nationale d'Ingénieurs de Monastir (ENIM), l’École Nationale d'Ingénieurs de Gabès (ENIG), l’École Supérieure des Ingénieurs de Medjez El Bab (ESIM), et l’École Nationale d'Ingénieurs de Sfax (ENIS). Le projet implique également quatre institutions françaises : l’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA), Centrale Méditerranée, INSA-VALOR, ainsi que le réseau RMEIM, sans oublier une association des personnes handicapées en Tunisie (UTAIM) et l’entreprise Michaud-France.

Le projet«FALSAFA» se distingue comme une initiative internationale ambitieuse, promettant des avancées significatives dans les domaines du développement durable et de la responsabilité sociale, des sujets d’actualité tant pour les universités que pour la société civile et les entreprises, notamment en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). L’INSAT, institution publique de l’Université de Carthage, continue de se distinguer par l’excellence de sa formation et la valorisation de sa recherche scientifique.

Adnane Abdelghani

INSAT