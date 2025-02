L’Arab Tunisian Bank inaugure à Ras Jebel son 14ème laboratoire d’informatique au Lycée Mohamed Ali Annabi

L'Arab Tunisian Bank (ATB) a célébré, le Samedi 15 Février 2025, l'inauguration de son nouveau laboratoire d’informatique au lycée Mohamed Ali Annabi à Ras Jebel, dans la région de Bizerte.

L'inauguration s’est déroulée en présence de M. Riadh Hajjej, Directeur Général de l'ATB, M. Skander Ghenia, Directeur Général du Centre National des technologies en éducation et de Mme Houda Chekir, Déléguée régionale de l’éducation à Bizerte. Le laboratoire a été équipé par l'ATB avec des technologies modernes, incluant 10 ordinateurs, un écran géant tactile et interactif, des scanners et imprimantes, et un accès Internet haut débit. Des sessions de formation destinées aux enseignants du Lycée Mohamed Ali Annabi ont également été organisées afin de garantir l'intégration des nouvelles technologies dans le processus éducatif. Dans ce contexte, M. Riadh Hajjej, Directeur Général de l'ATB, a souligné l’engagement de la banque envers l’éducation: «Nous sommes pleinement conscients des difficultés qui pèse sur le ministère de l’Éducation et des ressources limitées de l’Etat. Il est donc du devoir des institutions financières de soutenir les établissements d’enseignement». Il a ajouté, «Nous sommes fiers de participer activement à la modernisation de l’éducation en Tunisie. Ce laboratoire fait partie d’un projet global que nous avons initié pour offrir aux élèves des régions défavorisées des outils modernes et adaptés à leurs besoins d’apprentissage. Notre engagement se poursuivra avec la mise en place d’autres laboratoires dans d’autres régions du pays.» De son côté M. Skander Ghennia, Directeur Général du Centre National des Technologies en éducation, a souligné les grands défis auxquels le ministère est confronté dans le développement des infrastructures afin de suivre le rythme des transformations technologiques rapides.

Il a salué l’initiative de l'ATB, qui renforce les efforts du ministère de l’éducation dans ce domaine. «Ce laboratoire permettra à nos élèves d'accéder aux outils numériques modernes et de les préparer aux défis futurs. L'ATB joue un rôle clé dans la transformation numérique de notre système éducatif, et nous espérons poursuivre cette collaboration fructueuse.»

De son côté Mme Houda Chekir, Déléguée régionale de l’éducation à Bizerte a déclaré: «Cette coopération aura un impact positif sur l’évolution des méthodes d’apprentissage et l’amélioration des conditions de travail du personnel éducatif.» Elle a souligné que la technologie est devenue un élément essentiel du processus éducatif, facilitant l’accès au savoir et améliorant la qualité de l’enseignement, tout en garantissant l’égalité des chances pour tous.

Rappelons que cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’engagement de l'ATB à soutenir la digitalisation des établissements scolaires à travers toute la Tunisie, conformément à l’accord signé en 2017 avec le Ministère de l’Éducation. Ce projet permet aux élèves, notamment dans les régions moins desservies, d’accéder à des équipements modernes et de bénéficier d’une formation adaptée aux exigences du monde numérique. Le nouveau laboratoire du Lycée Mohamed Ali Annabi à Ras Jebel est le 3ème inauguré cette année après celui du Kef et de Béja. Ce programme a déjà permis d'équiper des lycées et collèges dans plusieurs gouvernorats, allant de Nabeul, Kasserine, Siliana, en passant par le sud tunisien, et continuera d’élargir son impact dans les années à venir.

En apportant sa contribution à la modernisation du système éducatif tunisien, l’ATB réaffirme son rôle en tant que partenaire stratégique du Ministère de l’Éducation dans l’amélioration de l’accès à l'éducation et à la technologie pour les générations futures.