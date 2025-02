Bank ABC annonce ses résultats financiers pour l'exercice clos au 31 décembre 2024

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère augmente de 21 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 285 millions de dollars américains

Bank ABC (Arab Banking Corporation B.S.C.) – Code commercial à la Bourse de Bahreïn «ABC» - publie ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'année 2024.

Bank ABC a maintenu une performance solide, enregistrant des résultats records en 2024, avec un bénéfice net annuel attribuable aux actionnaires de 285 millions de dollars américains, soit une croissance de 21% par rapport à l’année précédente atteignant ainsi des niveaux historiques.

Cette performance a été le fruit d’une forte croissance de l’ensemble des activités combinée à une base de financement et un coût du crédit stables. Le produit d’exploitation bancaire total a également atteint un niveau record de 1 339 millions de dollars américains, soit une croissance de 5 % par rapport à la même période de l’année précédente, malgré certaines contraintes liées aux taux de change sur certains des marchés clés. La solidité du bilan du Groupe a également été maintenue, avec des ratios de fonds propres et de liquidité à des niveaux élevés, tandis que le total des actifs a atteint 46 milliards de dollars.

En cette occasion, le Conseil d'Administration a recommandé une distribution de dividendes de 0,0275 dollar US par action, soit une augmentation de 22% par rapport à l'année précédente et représentant 30% du bénéfice attribuable aux actionnaires de la société mère, soit environ 85,5 millions de dollars américains (2,75 % des capitaux propres). Cette distribution sera tributaire de l’accord des autorités règlementaires et sera présentée pour approbation à l'Assemblée Générale annuelle de la Banque.

Bank ABC a continué sa progression rapide dans la concrétisation de son plan stratégique, malgré des conditions économiques et géopolitiques difficiles, franchissant ainsi des étapes importantes dans son parcours de transformation digitale et opérationnelle. Au cours de l’année 2024, Bank ABC a remporté plusieurs distinctions récompensant son engagement à offrir une expérience bancaire Premium basée sur l’innovation. Bank ABC a été déclarée «Meilleure banque du Moyen- Orient pour l'innovation dans le digital et dans la banque transactionnelle » par The Banker – Financial Times; «Meilleur fournisseur de services de commerce international au Moyen-Orient» par Global Finance et Global Trade Review (GTR) ainsi que la «Meilleure banque digitale de Bahreïn » par Euromoney. Par ailleurs, ila Bank, la branche exclusivement mobile de Bank ABC, a remporté le titre de « Meilleure banque digitale destinée aux consommateurs» par Global Finance et ce pour la quatrième année consécutive, en plus de six autres prix d'excellence. Le président du Conseil d’Administration du Groupe Bank ABC, Mr. Saddek Omar El Kaber a déclaré « nous sommes fiers d’avoir réalisé ses résultats records, avec un bénéfice net ayant atteint des niveaux historiques. Le Groupe a commencé l’année sur des bonnes bases et a maintenu le rythme de croissance de l’ensemble de ses activités tout au long de l’année, atteignant 21% d’augmentation par rapport à l’année précédente. Ceci reflète la solidité du modèle économique de la banque et sa capacité à capitaliser sur les opportunités du marché en créant de la valeur ajoutée pour nos investisseurs.

Cette performance a été réalisée tout en maintenant un bilan sain et robuste avec des ratios de fonds propres et de liquidité solides. La progression ferme et soutenu dans la concrétisation de la stratégie de la banque, conjuguée à l’implication et au dévouement de ses équipes talentueuses ont permis de franchir ces étapes importantes et de garantir une reconnaissance indéniable à l’échelle internationale à travers les nombreuses récompenses consolidant ainsi sa position en tant que «la banque internationale du future dans la région MENA».

Faits saillants de la performance du quatrième trimestre (3 mois) de l’année 2024

• Le bénéfice net consolidé attribuable aux actionnaires de la société mère s'est élevé à 70 millions de dollars américains, soit 35% de plus que les 52 millions de dollars américains déclarés à la même période de l'année précédente.

• Le bénéfice par action pour le trimestre s'est établi à 0,022 dollars américains par action, contre 0,017 dollars américains par action pour la même période l’an dernier.

• Le résultat global total attribuable aux actionnaires de la société mère a été impacté par la forte dévaluation du real brésilien par rapport au dollars américains. Le résultat global total attribuable aux actionnaires de la société mère était négatif de 48 millions de dollars américains, contre un résultat positif de 84 millions de dollars américains pour la même période de l'année précédente.

• Le produit d’exploitation bancaire pour le 4ème trimestre 2024 s'est établi à 337 millions de dollars américains, soit en légère hausse par rapport aux 336 millions de dollars américains enregistrés pour la même période de l'année précédente. En tenant compte de l’effet de change, principalement de la dépréciation de l'EGP et du BRL, le produit d'exploitation bancaire aurait été de 363 millions de dollars américains, soit une hausse de 8% par rapport à la même période de l'année précédente. Faits marquants des performances de l'année 2024 (12 mois)

• Le bénéfice net consolidé attribuable aux actionnaires de la société mère s'est élevé à 285 millions de dollars américains, en hausse de 21% par rapport à 235 millions de dollars américains enregistré en 2023, résultant de la croissance des activités principales sur de nombreux marchés, conjuguée avec la hausse des volumes moyens des actifs, la gestion efficace des charges d'exploitation ainsi que la stabilité du coût du crédit.

• Le bénéfice par action pour l'exercice s'est établi à 0,086 dollars américains par action, par rapport à 0,070 dollars américains par action pour l’année précédente.

• Le résultat global total attribuable aux actionnaires de la société mère au cours de l'exercice a été impacté par la fluctuation des taux de change de la livre égyptienne (principalement au cours du 1er trimestre) et du real brésilien (au 4ème trimestre). L'impact net s'est traduit par un résultat global total attribuable aux actionnaires de la société mère négatif de 12 millions de dollars américains, contre un résultat positif de 258 millions de dollars américains enregistré au titre de l’année précédente (lorsque les devises sont restées globalement stables).

• Le produit d'exploitation bancaire pour l'exercice 2024 s'est établi à 1 339 millions de dollars américains, en hausse de 5% par rapport à 1 279 millions de dollars américains enregistré au titre de l’exercice précédent. En tenant compte des effets des fluctuations de change, dues principalement à la dévaluation de la livre égyptienne et du real brésilien, le produit d'exploitation bancaire total serait de 1 404 millions de dollars américains, soit en hausse de 10% par rapport à la même période de l'année précédente, reflétant ainsi une croissance généralisée dans presque tous les marchés clés.

Bilan

• À la fin de l'exercice, les fonds propres attribuables aux actionnaires de la société mère et aux détenteurs d'instruments perpétuels s'élevaient à 4 207 millions de dollars américains, contre 4 300 millions de dollars américains à la fin de l'exercice 2023, soit une baisse de 2% principalement due à l'impact des fluctuations des taux de change de l'EGP et du BRL et des dividendes distribués mitigé par le bénéfice réalisé au cours de l'exercice.

• Le total des actifs s'élève à 46 265 millions de dollars américains à la fin de la période, contre 43 892 millions de dollars américains à la fin de l'exercice 2023, soit une hausse de 5% attribuable à la croissance des activités principales et des actifs liquides, à l'optimisation du bilan et aux mesures de gestion de portefeuille.

• Ratios de fonds propres et de liquidité sains : ratio de fonds propres Tier1 de 15,5%, dont CET1 à 13,6%. LCR et NSFR respectivement à 198% et 123%.

Bank ABC est un acteur majeur dans le secteur bancaire de la région, avec une présence dans 15 pays sur les cinq continents. La banque offre des solutions bancaires de gros (Wholesale Banking) innovantes à l’échelle mondiale dans le domaine de la finance conventionnelle et islamique, de la banque transactionnelle, du financement de projets et financements structurés, des marchés de capitaux, des marchés financiers et du financement immobilier aux entreprises et aux institutions financières. Bank ABC fournit également des services bancaires destinés à la clientèle de la banque de détail à travers son réseau de succursales en Jordanie, en Égypte, en Tunisie, en Algérie, et via ila Bank, sa banque digitale exclusivement mobile, à Bahreïn et en Jordanie.

L'ensemble des états financiers ainsi que le communiqué de presse sont disponibles sur les sites web de la Bourse de Bahreïn et de Bank ABC. De plus amples détails sont fournis dans la présentation des faits saillants pour les investisseurs, publiée sur le site web de Bank ABC.

Bank ABC organisera une conférence virtuelle pour les investisseurs pour discuter de la mise à jour des résultats de l'exercice clos en 2024 et ce le 13 février 2025. Pour plus d’informations veuillez consulter le site web de la Banque : www.bank-abc.com.