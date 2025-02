5G en Tunisie: Quelles opportunités à saisir?

Avec l’évolution des technologies des télécommunications et notamment mobiles, la 5G représente une évolution majeure dans le secteur. En Tunisie, l’Etat vient d’attribuer la licence 5G aux trois opérateurs existants (Tunisie Télécom, Orange Tunisie et Ooredoo). Cette licence ouvre certes la voie à des opportunités économiques et sociétales considérables, mais pourrait constituer des défis stratégiques et techniques. Des mesures complémentaires seraient sans doute prises par les autorités et les acteurs concernés, compte tenu de la situation de l’environnement économique et de la maturité des acteurs économiques par rapport à cette technologie.

La 5G offre une multitude d’avantages techniques et économiques qui peuvent transformer différents secteurs. Parmi ces avantages, on peut citer :

• Amélioration des performances réseaux: avec des vitesses de connexion pouvant atteindre 10 Gbps et une latence réduite à moins de 1 milliseconde, la 5G permet, dans certaines conditions, une expérience utilisateur de qualité exceptionnelle.

• Soutien à l’économie numérique: la 5G favorise le développement des écosystèmes numériques, tels que l’Internet des objets (IoT), les villes intelligentes et les solutions de santé connectée. Elle peut aussi soutenir le développement de différents secteurs tels que la logistique et le transport, la télémédecine, l’agriculture, l’éducation, la culture et le tourisme. Cela pourrait contribuer au renforcement du développement économique en stimulant l’innovation et en créant de nouveaux emplois.

• Réduction de la fracture numérique: en facilitant une couverture réseau plus étendue, la 5G pourrait aider à connecter les zones rurales et isolées difficilement accessibles par les technologies câblées, réduisant ainsi les inégalités d’accès à l’information et aux services en ligne. L’impact de la connectivité accrue est multiple: accès à l’éducation en ligne pour les étudiants des zones reculées, accès à des opportunités d’emploi grâce au télétravail, et inclusion financière via les services bancaires mobiles. Par exemple, l’expérience du Maroc, où la 5G est en cours de déploiement dans des zones rurales, montre que la couverture étendue peut rapidement transformer la vie des communautés isolées.

Outre l'attribution des fréquences, les autorités tunisiennes ont défini des zones de couverture prioritaires pour chaque opérateur. Ces zones sont réparties en six lots, incluant à la fois des grandes villes côtières à forte densité de population et des zones moins peuplées. Chaque opérateur est tenu de déployer la 5G dans ces zones selon un calendrier précis, avec des objectifs de couverture à atteindre dans des délais déterminés.

Chaque opérateur est également tenu de garantir un niveau de qualité de service satisfaisant, notamment en termes de débits minimaux, de latence et de disponibilité du réseau, afin d'assurer une expérience utilisateur optimale pour les abonnés. Ces exigences visent à assurer une couverture 5G étendue et de qualité sur l'ensemble du territoire tunisien, en équilibrant les besoins des zones urbaines et rurales, et en tenant compte des spécificités techniques de chaque bande de fréquence attribuée.

Le déploiement de la 5G en Tunisie, comme partout ailleurs, présente certains défis. Parmi eux, on peut citer des coûts importants d’infrastructure, des exigences plus importantes par rapport à la protection des données personnelles et à la cybersécurité, un impact énergétique supplémentaire et un impact sur l’environnement dû essentiellement à la nécessité d’un déploiement en nombre important de stations aériennes 5G, surtout si celles-ci ne sont pas relayées par un déploiement de la fibre optique. Le déploiement pose aussi la question de la nécessité pour les opérateurs d’être en mesure de monétiser convenablement ces investissements en infrastructure, en licence, en formation et en exploitation.

Pour maximiser leur retour sur investissement, les opérateurs doivent explorer plusieurs stratégies de monétisation:

• Segmentation des offres pour les entreprises et les particuliers: les opérateurs peuvent concevoir des forfaits adaptés aux besoins spécifiques des entreprises et des particuliers. Par exemple, les entreprises nécessitant une latence ultra-faible pour des applications critiques comme la télémédecine ou potentiellement les drones et les véhicules autonomes pourraient se voir proposer des abonnements premium. Pour les particuliers, des options telles que des abonnements axés sur le jeu en ligne, la réalité virtuelle ou le streaming ultra-haute définition peuvent être mises en avant.

• Offrir des services IoT et M2M (Machine-to-Machine): la 5G est un catalyseur pour les solutions IoT, qui concernent divers secteurs tels que la gestion de flotte, l’agriculture intelligente et les villes connectées. En Tunisie, les opérateurs pourraient monétiser des services tels que la gestion intelligente de l’irrigation pour l’agriculture, les solutions de surveillance de la consommation énergétique dans les foyers et les entreprises.

• Partenariats stratégiques: les opérateurs peuvent collaborer avec des secteurs verticaux comme la santé, l’éducation et l’industrie pour codévelopper des solutions adaptées. Par exemple, des hôpitaux pourraient bénéficier de réseaux dédiés (slicing) pour la télémédecine, monétisés sous forme de contrats spécifiques. En collaborant avec des développeurs d’applications ou des fabricants de terminaux, ils pourraient également créer un écosystème d’appareils et de services optimisés pour la 5G.

• Collaboration avec des startups: en collaborant avec l’écosystème entrepreneurial tunisien, les opérateurs peuvent créer de nouvelles solutions adaptées au marché local. Des pratiques comme les « sandboxs » peuvent être proposées par les opérateurs pour permettre ces innovations. Le gouvernement se doit de proposer des mécanismes pour promouvoir ce type de partenariat.

• Exploration de la 5G privée: certaines industries préfèrent des réseaux privés pour des raisons de sécurité et de performance. Les opérateurs peuvent offrir des services de mise en place et de maintenance de tels réseaux pour des entreprises dans les secteurs comme la logistique ou la fabrication.

• Exploitation des données et analyses: la 5G génère d’énormes quantités de données en temps réel, qui peuvent être utilisées pour offrir des services de données analytiques aux entreprises. Ces informations peuvent aider les entreprises à optimiser leurs opérations ou à mieux comprendre les besoins de leurs clients.

• Offres cloud et Edge computing: avec la 5G, les opérateurs peuvent proposer des solutions de cloud et d’Edge computing pour permettre aux entreprises de traiter des données plus rapidement et à moindre coût. Ces services, essentiels pour les applications comme l’intelligence artificielle ou les vidéos en direct, représentent une source de revenus à long terme.

• Marketing de l'expérience utilisateur: les opérateurs peuvent tirer parti des capacités avancées de la 5G (latence réduite, bande passante élevée) pour créer et vendre des expériences utilisateur inédites, telles que des événements sportifs ou culturels en réalité augmentée, ou des concerts diffusés en 360°.

Les stratégies de monétisation doivent prendre en considération le positionnement de chacun des opérateurs en termes de couverture, de nature de l’infrastructure de soutien déployée (radio ou fibre optique), de la réalité du terrain tant social qu’économique, et de la disponibilité des terminaux compatibles 5G auprès de la population visée.

La maturité du marché local doit se développer et les usages actuels de la 4G sont escomptés à rendre l’accès à la 5G une nécessité économique. L’opportunité que représente la 5G se doit d’être appuyée par les différents acteurs et les autorités, par des politiques appropriées et une démarche volontariste en faveur du développement de services et usages innovants qui feraient de la 5G un vrai catalyseur de la transformation numérique de l’économie du pays.

Lire aussi

5G, digitalisation, IA, startups et compétences spécialisées: Les grands chantiers du ministre des Technologies de la communication, Sofiane Hemissi

Gouvernance de l'IA: La Tunisie opterait pluôt vers la régulation et un Centre d'Excellence sera créé

IA : Une stratégie nationale tunisienne sera soumise à une large consultation, fin février

Sofiane Hemissi : Démarrage de la 5G à partir de mi-février. La Tunsie sera le premier pays d'Afrique du Nord à commercialiser les offres

Mansoor Rashid Al-Khater: La 5G et l’IA pour le développement de la Tunisie