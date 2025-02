IEG: lancement de la collaboration entre Ecomondo, KEY et Confindustria Assafrica & Mediterraneo

Objectif : intensifier les relations avec les pays d'Afrique et du Moyen-Orient en 2025-2026 grâce au réseau des ambassades accréditées en Italie, au réseau diplomatique italien et aux principales parties prenantes sur place.

Italian Exhibition Group (IEG) et Confindustria Assafrica & Mediterraneo ont conclu une importante collaboration pour promouvoir les activités d'Ecomondo et de KEY The Energy Transition Expo, les deux salons leaders dans le secteur des technologies vertes, dans les pays d'Afrique et du Moyen-Orient. L'objectif, qui s'inscrit dans la politique d'internationalisation des événements d'IEG, est de promouvoir les technologies et les solutions de pointe que les deux événements, et en particulier Ecomondo, proposent pour l'atténuation du changement climatique, la bonne gestion des déchets et la valorisation de l'eau, en mettant également l'accent sur la bioénergie et le développement des énergies renouvelables.

L'édition Ecomondo 2025, qui se tiendra à la Foire de Rimini du 4 au 7 novembre, sera présentée au réseau diplomatique de l'Afrique et du Moyen-Orient en Italie le mercredi 5 février à Rome, au siège de Confindustria.

Des représentants du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale participeront également à la réunion. Dans les semaines à venir, les deux salons seront également promus auprès du réseau des ambassades italiennes accréditées dans ces pays et des principales parties prenantes locales.

L'édition 2025 d'Ecomondo sera également l'occasion d'organiser le Forum « Africa Green Growth », qui en est à sa cinquième édition et qui permettra d'approfondir les initiatives de coopération et les perspectives d'avenir dans les secteurs de l'économie circulaire sur le continent africain, en mettant l'accent sur l'état d'avancement du Plan Mattei, récemment étendu à 5 autres pays (Angola, Ghana, Mauritanie, Sénégal et Tanzanie). Les marchés africains font partie des activités d'accueil et de promotion d'Ecomondo depuis plusieurs années, et 169 opérateurs de ce continent étaient présents à Rimini lors de l'édition de l'année dernière.