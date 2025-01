Tunisie – Italie : Les grands dossiers de la visite du ministre des Affaires étrangères Mohamed Ali Nafti, à Rome

C’est en Italie que le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti entreprend depuis ce mercredi 15 janvier 2025 sa première visite à l’étranger en ce début de l’année 2025. Cette visite de travail vient à l’invitation de son homologue italien Antonio Tajani, vice-président du conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

L’importance des relations bilatérales, de la coopération, de l’investissement et des questions d’intérêt commun confère aux entretiens qu’il aura à Rome à cette occasion une signification particulière. Programme de développement solidaire 2025 – 2027, énergie et projet Elmed, gestion migratoire, développement de la migration organisée et circulaire, et partenariat stratégique pour la sécurité alimentaire (TANIT) seront en tête des questions à l’ordre du jour.

L’Italie, c’est aussi un acteur essentiel au sein de l’Union européenne. La Tunisie attend qu’elle oeuvre à pérenniser l’apport indéniable du Mémorandum d’entente sur le partenariat stratégique et global entre la Tunisie et l’UE, signé Tunis, 16 juillet 2023, et à consolider la coopération tuniso-européenne.

La capitale italienne, par ailleurs, abrite le siège de la FAO qui apporte son appui à plusieurs projets de développement en Tunisie.

Deux jours durant, les 15 et 16 janvier 2025, le ministre Mohamed Ali Nafti aura un programme bien chargé. C’est ainsi qu’il s’entretiendra avec son homologue Antonio Tajani, et sera reçu en audience par le Président de la Chambre des Députés, M. Lorenzo Fontana.

Il rencontrera par ailleurs des opérateurs économiques et des investisseurs italiens, ainsi que des membres de la communauté tunisienne en Italie. Le ministre des Affaires étrangères s’entretiendra également à cette occasion avec le directeur général de la FAO, Qu Dongyu.

Eclairages

La visite de travail à Rome les 15 et 16 janvier 2025 s’inscrit dans une tradition bien établie de consultation et d’échanges de visites entre les hauts responsables de nos deux pays amis, indique une source du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger. Elle témoigne, également, de la dynamique exceptionnelle qui caractérise les liens d’amitié et de coopération sous l’égide de S. E. M. le Président de la République, M. Kaïs Saïed et S. E. Mme Giorgia Meloni, la Présidente du Conseil des Ministres italien.

Elle sera, poursuit la même source, une occasion pour renforcer davantage notre partenariat stratégique bilatéral et mettre en relief notre volonté à œuvrer de concert en vue de développer davantage ce partenariat sur tous les plans, dont notamment les domaines économique, financier, énergétique et migratoire au bénéfice des peuples des deux pays Elle permettra d’envisager les programmes de coopération financière au titre de la coopération bilatérale et de développement solidaire pour la période 2025-2027. L’accent sera mis sur la coopération en matière de transition énergétique, dans la perspective de faire de nos deux pays un hub d’énergie verte entre les deux rives de la Méditerranée.

Plusieurs projets sont, par ailleurs, en cours de réalisation, dont notamment le projet d’interconnexion électrique ELMED.

Le développement de la migration légale organisée et circulaire sera également évoqué lors des discussions.

Outre la séance de travail entre les délégations des deux pays, co-présidées par les deux ministres, M. Nafti sera reçu en audience par le Président de la Chambre des Députés, M. Lorenzo Fontana.

Il aura également l’occasion de passer en revue la collaboration avec la FAO lors de l’entretien prévu avec le Directeur Général de cette organisation onusienne, M. Qu Dongyu.

Une rencontre avec des opérateurs économiques et investisseurs italiens est également prévue. L’objectif de cette rencontre est d’assurer aux partenaires économiques italiens de la Tunisie quant à la solidité du climat des affaires tunisien et le soutien constant des autorités tunisiennes aux investisseurs étrangers et de les encourager à saisir les opportunités d’investissement dont recèle la Tunisie.

Le ministre aura par ailleurs, l’occasion d’échanger avec des membres de la communauté tunisienne résidant en Italie afin de s’enquérir des conditions de leur séjour dans ce pays ami ainsi que leurs préoccupations pour une meilleure intégration économique, sociale et culturelle dans leur pays de résidence.

Un agenda très riche

L’agenda de coopération tuniso-italienne pour l’année 2025 est assez riche, souligne la même source. Il témoigne de la volonté commune de renforcer cette coopération pour l’intérêt et le bénéfice mutuel des deux pays, répondant ainsi aux aspirations des deux peuples amis. En effet, plusieurs échéances bilatérales importantes seront programmées de commun accord entre les deux parties. Certaines réunions sectorielles sont déjà fixées.

L’exécution de plusieurs projets de développement économique sera entamée, à l’instar du projet de partenariat stratégique pour la sécurité alimentaire, baptisé « Tandem Italie-Tunisie (TANIT) ». Ce projet de grande envergure, qui s’inscrit dans le cadre du plan Mattei pour l’Afrique, consolidera davantage la position de la Tunisie en tant qu’Etat prioritaire de ce plan et atteste de l’engagement constant de l’Italie en vue de soutenir les efforts de développement inclusif et durable en Tunisie.

La Tunisie compte par ailleurs, sur l’Italie afin de mettre en exergue auprès des institutions européennes son souhait de pérenniser l’apport indéniable du Mémorandum d’entente sur le partenariat stratégique et global (Tunis, 16 juillet 2023) et de son approche multidimensionnelle, à même de renforcer de manière concomitante et concordante l’ensemble des volets de coopération, et de consolider les relations entre la Tunisie et l’UE. »