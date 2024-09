Invitation à Explorer la richesse culturelle et civilisationnelle de la Tunisie, tout en s'ouvrant à un avenir prometteur

Dans le cadre des préparatifs de la participation tunisienne à l’exposition universelle « Expo Osaka 2025 », qui se déroulera au Japon du 12 avril au 13 octobre 2025, et afin de soutenir les efforts déployés et d’accélérer les préparatifs pour garantir une participation nationale exceptionnelle, en coordination avec l’Ordre des architectes de Tunisie, le Commissariat Général de la Tunisie pour cette exposition, a organisé un concours d’idées afin de développer le concept scénographique et de concevoir le parcours des visiteurs pour le pavillon national. Ce pavillon sera installé sur l’île de Yumeshima à Osaka, dans l’espace d’exposition « Sauver des vies » et sous le thème « Partenariat en innovation, sciences et technologies pour sauver des vies».

Le projet primé, intitulé « Résonance », a été conçu par l'architecte M. Mourad Zoghlami en collaboration avec l'architecte résidente au Japon, Mme. Mariem Chaieb Berayana. Ce design se distingue par une harmonie entre la profondeur de la civilisation et l’innovation, ainsi que par l’exploitation des technologies visuelles modernes.

Voyage au cœur du pavillon tunisien à l’Expo Osaka 2025: une immersion inspirée de la profondeur de l’histoire et puisant sa force dans notre culture

Le design architectural innovant du pavillon national offre aux visiteurs un voyage culturel où la gravité de l’histoire se conjugue avec une vision tournée vers un avenir contemporain et prometteur. Ce parcours immersif débute par une façade qui accueille les visiteurs avec les senteurs du jasmin, symbole d’élégance et de pureté, longeant un tableau en mosaïque illustrant la profondeur de la civilisation et du patrimoine tunisien.

Malgré la surface limitée du pavillon tunisien (300 m²), le design, qui reflète les trois composantes centrales de la participation nationale — « Gestion et optimisation des ressources en eau », « Produits locaux sains et héritage culinaire », et « Progrès en sciences et médecine » — cherche à faire résonner la civilisation et l’histoire dans chaque recoin, et à offrir un voyage à travers le temps qui intègre la puissance du passé, la profondeur du présent, et le dynamisme de l’avenir.

Le pavillon national, à cette exposition universelle, incarnera une vision audacieuse où tradition et innovation se rencontrent pour offrir une expérience immersive et captivante. Ce pavillon ne se limitera pas simplement à être une exposition ; il s’agira d’une invitation à explorer la richesse culturelle et civilisationnelle de la Tunisie avec une vision d’avenir prometteur, où tradition et modernité se conjuguent pour créer un monde meilleur.

Un pavillon national où les frontières du temps et de l’espace se fondent, redéfinissant les frontières entre les moments. Où le « Ma » japonais rencontre la « Sekifa » tunisienne dans un équilibre et une harmonie entre composantes du pavillon ; « L’Echo », « L’Elan », « L’Eveil », et « L’Essence», transformant le silence en langage, et le vide en espace où le temps s’exprime librement. Ici, le passé devient une ombre diffuse, et l’avenir une promesse cachée, comme si nous parcourions un chemin de contemplation profonde, où chaque instant marque un nouveau commencement.

À noter que le Commissariat Général de la Tunisie pour l’Expo Osaka 2025, présidée par M. Mourad Ben Hassine, Président Directeur Général du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), a constitué un jury composé de neuf membres issus des secteurs public et privé, principalement des architectes, pour évaluer et sélectionner les propositions artistiques soumises au concours.

Le Commissariat Générale prévoit, également, d’organiser prochainement une conférence de presse au cours de laquelle seront dévoilés les différents aspects du pavillon national pour cette exposition universelle, accompagnée de la présentation d’un film en réalité virtuelle, ainsi que des mises en lumière des principales étapes préparatoires à venir.