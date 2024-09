Un numéro spécial des Cahiers de Tunisie: Construire et interroger les corpus numériques à l’ère de l’intelligence artificielle(1)

Bien comprendre ce qu’est un corpus numérique, comment le construire et surtout comment l’exploiter à des fins pédagogiques: dix-huit chercheurs maghrébins et français y ont planché. Leurs travaux ont été présenté lors d’un colloque tenu sous le thème de: «Construire et interroger les corpus numériques à l’ère de l’intelligence artificielle». Ils ont été réunis dans le dernier numéro de la revue Les Cahier Tunisiens (N°138), qui vient juste de paraître.

Ce numéro spécial, coordonné par Dorra Bassi (Intersignes, U. de Tunis) et Rania Samet (Intersignes, U. de Tunis), a en effet réuni les contributions de 18 chercheurs de Tunisie, du Maroc, d'Algérie et de France. Parmi les contributeurs figurent des chercheurs de renommée tels que François Rastier, Isabelle Turcan, Dominique Legallois et Jacques François.

Le numéro est divisé en trois parties: «Des corpus numériques vers l’intelligence artificielle», «Les corpus numériques: méthodes d’exploitation» et «Le numérique: nouveaux corpus / nouveaux défis». L’intérêt de ce collectif réside dans le fait qu'il aborde les problématiques les plus actuelles et traite les questions les plus complexes, ce qui pourrait garantir aux chercheurs de divers domaines – enseignants en littérature, linguistes, pédagogues et étudiants – une meilleure compréhension de ce qu’est un corpus numérique, de comment le construire et surtout de comment l’exploiter à des fins pédagogiques. Interroger les corpus numériques permet également d’analyser les automatismes, sans oublier les discours relayés par les réseaux sociaux. Dans la présentation, les deux coordinatrices ont souligné les points névralgiques de cet ouvrage. «L’intelligence artificielle, écrivent-elles, devrait nous aider à garantir plus de précisions dans l’interrogation des corpus, à atteindre de meilleurs degrés d’exhaustivité et à travailler davantage en synergie avec d’autres disciplines» (p. 22).

(1) Dorra Bassi, Rania Samet (coord), Construire et interroger les corpus numériques à l’ère de l’Intelligence Artificielle, Les Cahiers de Tunisie (numéro spécial), t. LXXXIII, n°232, Tunis, Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis, 2024. 265 p.