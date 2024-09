Assurances BIAT et l’Ultra Mirage El Djérid: Un engagement durable au service du sport et de la communauté locale

Depuis huit ans, Assurances BIAT s'engage aux côtés de l'Ultra Mirage El Djérid (UMED) pour organiser une course d'ultra-trail de 50 et 100 km, qui se tiendra cette année du 26 au 29 septembre à Tozeur, réunissant près de 360 participants tunisiens et internationaux. Ce partenariat repose sur une vision commune de promotion du sport et de valorisation du patrimoine tunisien.

Pour cette 8ème édition, Assurances BIAT réaffirme son engagement à soutenir des événements à impact positif et durable sur la société, tout en promouvant des initiatives innovantes alignées sur son cœur de métier, telles que des programmes de sensibilisation à la sécurité et à la prévention dans le sport. L'entreprise renforce également son engagement envers la communauté locale en rénovant et équipant la maison des jeunes de Tozeur, offrant ainsi aux jeunes des conditions optimales pour s'épanouir à travers le sport. Dans la continuité de ses efforts pour améliorer l'expérience des participants, l'Ultra Mirage El Djérid (UMED) a mis en place de nouvelles initiatives, à la fois sur le terrain et en ligne. Cette année, l'UMED introduit une innovation majeure en matière de sécurité et de suivi des coureurs. Pour la première fois en Tunisie, tous les participants recevront des balises équipées de technologies de pointe: GSM pour le parcours de 50 km et satellite pour le parcours de 100 km équipéd’un bouton de détresse permettant de signaler une urgence à tout moment. De plus, le suivi en direct de tous les coureurs sera disponible via une application mobile et sur PC, offrant une visibilité sans précédent sur la course. Cette initiative, inédite, représente une avancée significative dans l'organisation d'événements sportifs de grande envergure.

Mehdi Masmoudi, Directeur Général d'Assurances BIAT, a déclaré que ce partenariat s'inscrit dans la stratégie de responsabilité sociétale de l'entreprise, visant à avoir un impact positif et durable au-delà de la course elle-même. «Le succès de l’Ultra Mirage repose sur un travail d’équipe et des partenaires passionnés», a-t-il ajouté. «Chaque édition de l'Ultra Mirage El Djérid a renforcé la visibilité de la région de Tozeur, promu le sport d'endurance, et contribué à l'attractivité touristique de la région, tout en soutenant le développement des régions intérieures et en célébrant la diversité de la Tunisie.»

Pour sa part, Amir Ben Gacem, organisateur de l'Ultra Mirage El Djérid, a souligné que «cet événement contribue à positionner la Tunisie comme une destination sportive et culturelle de choix. Pour la première fois, la course a accueilli une majorité de participants étrangers. L'Ultra Mirage El Djérid 2024 est bien plus qu'une simple course ; c'est une plateforme unique de rencontre et de connexion, rassemblant sportifs, passionnés et professionnels de divers horizons.L'événement, désormais de renommée internationale, attire chaque année un nombre croissant de participants de divers horizons. Cette année, 360 participants de plus de 20 pays se sont inscrits, marquant une augmentation de 15 % par rapport à l'année précédente.»

Ce fructueux partenariat entre Assurances BIAT et UMED repose sur des valeurs communes telles que la persévérance, l'esprit d'équipe, le dépassement de soi et l'engagement. Cette collaboration est une opportunité idéale pour créer des synergies, échanger des idées et s'investir dans une dynamique communautaire sportive, tout en partageant une passion commune pour l'excellence.

Ultra Mirage El Djérid 2024 en chiffre:

• 360 participants (+15%par rapport à 2023)

• 296 Hommes (80%)

• 64Femmes (20%)

• Plus de 20nationalités : 36 % tunisiens et 64 % étrangers.

A propos d’Assurances BIAT

Assurances BIAT, filiale de la Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT), première banque privée du pays, se distingue comme une compagnie multibranche de premier plan, notamment sur le segment de l’Assurance Vie. Bénéficiant des synergies avec sa maison mère et les filiales financières du Groupe BIAT, Assurances BIAT consolide sa position de leader de la Bancassurances grâce à une expertise solide et une compétence éprouvée de ses équipes.

La compagnie s’engage à accompagner ses clients particuliers, professionnels et entreprises, à chaque étape de leur vie et de leur développement. En offrant des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques et des prestations de qualité, Assurances BIAT propose une gamme complète de produits et services incluant l’assurance vie, la prévoyance, la santé et l’assurance dommages.

Assurances BIAT place la satisfaction de ses clients au cœur de ses priorités. Elle s’engage à fournir un service d’excellence tout en bâtissant des relations de confiance sur le long terme avec chacun de ses clients.

Dans le cadre de son engagement citoyen, Assurances BIAT soutient activement des initiatives qui allient sport, respect de l'environnement et développement local.

A propos de l’Ultra Mirage El Djérid

Ultra Mirage El Djérid est une course de type ultra trail qui se passe en plein désert Tunisien, plus précisément dans la région du Djérid. Les coureurs affronteront des températures allant jusqu’à 40C avec un parcours sableux et parfois technique. Nous avons tous les ans plus de 300 participants de plus de 20 différentes nations qui viennent pour une expérience inoubliable de détermination et de persévérance dans l’univers magique du Sahara Tunisien. Cette épreuve est une endurance physique exceptionnelle qui marie tourisme avec sport extrême. Cette année, l’épreuve se déroulera à Tozeur le 28 septembre 2024.