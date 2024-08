Dr Fadhel Samir Fteriche: Quelle belle leçon de vie vous nous avez offerte !

Par Pr Houcine Maghrebi - Deux mois se sont écoulés depuis votre soudaine disparition. Votre famille, vos collègues, vos élèves, vos patients et leurs parents sont encore sous le choc ! Votre décès a été un bouleversement pour tant de gens que vous avez soignés, formés, rencontrés, inspirés. Vous êtes parti soudainement et surtout discrètement, sans bruit comme vous l’avez toujours voulu ! Notre douleur est incommensurable et il nous est ardu de trouver des mots pour décrire nos sentiments !

Votre souvenir restera à jamais ancré dans nos cœurs : on gardera de vous l’image d’un homme sage, généreux, d’un grand patriote, d’un chirurgien compétent, d’un humanisme, d’un altruisme et d’un dévouement extraordinaires, un travailleur infatigable, impliqué au plus près de ses malades et fervent défenseur de la santé publique. Je garderai de vous l’image d’un grand frère, d’un mentor qui sait conseiller, encourager, soutenir et amener ses collègues et disciples à donner le meilleur d’eux-mêmes et à aller au-delà de leurs limites.

L’hommage d’une équipe de l’hôpital Beaujon Sa discrétion cachait une remarquable intelligence doublée d’une recherche permanente de la perfection. Son second séjour à Beaujon en 2009 (il était déjà venu vers la fin des années 90) a duré 3 ans pendant lesquels il s’est tout de suite intégré à l’équipe en raison de son état d’esprit qui collait parfaitement à notre école et a donc été immédiatement adopté par toute l’équipe qui admirait sa constance et sa force de travail efficace. C’est ce qui nous a permis de développer des principes, des idées et des travaux sur la chirurgie hépatique et pancréatique, d’autant plus que c’était le début de la chirurgie pancréatique laparoscopique. Son aide tant au bloc opératoire que dans le recueil de données et la rédaction d’articles nous a été très précieuse. Son enthousiasme et sa curiosité scientifique l’ont poussé à aller au Japon pendant un an dans un des plus grands centres de chirurgie hépatique, à Tokyo, dirigé par le Pr Makuuchi. Il a appris le japonais qu’il continuait de pratiquer jusqu’à récemment. Cette soif de progresser et d’aller apprendre même à l’étranger lui a permis de tisser des liens professionnels mais aussi amicaux avec de multiples collègues français, japonais, colombiens, russes, portugais, suisses, serbes, italiens, etc. Après son retour en Tunisie, quelle que soit l’heure à laquelle je l’appelais, il était toujours à l’hôpital et disponible pour aider les jeunes chirurgiens qui lui témoignaient sans réserve leur reconnaissance. Son dernier projet, qu’il n’a pas eu le temps d’initier, était de développer un centre de transplantation hépatique au CHU La Rabta. Il aurait tout fait pour mener à bien ce projet, sans se mettre en avant. Extraits de l’hommage qui a été rédigé conjointement par le Pr Safi Dokmak, le Dr Béatrice Aussilhou et le Pr Jacques Belghiti

Dr Fadhel Samir Fteriche est né le 5 septembre 1959 dans le sud de la Tunisie, plus précisément à Gabès. Chirurgien principal des hôpitaux, il a, au cours de sa carrière mouvementée, d’abord à l’hôpital Habib-Thameur, puis aux CHU Charles-Nicolle et La Rabta, considérablement influencé la chirurgie en Tunisie. Ses publications sont multiples et variées: des livres, des chapitres de livres, plus d’une centaine d’articles scientifiques. Il a présenté plus de 300 communications lors de symposiums et conférences. Sa contribution académique est des plus significatives. Il a travaillé au prestigieux service de chirurgie hépato-pancréato-biliaire à l’Hôpital Beaujon où il a impressionné toute l’équipe (et à sa tête les professeurs Jacques Belghithi et Safi Dokmak) par sa rigueur, sa disponibilité, sa dextérité et son acharnement pour ses malades et pour la recherche scientifique. Son amour pour la chirurgie hépato-pancréato-biliaire l’a poussé à partir pour le Japon au service du Pr Makuuchi où il a renforcé ses compétences et son expertise dans ces domaines complexes et exigeants.

Malgré sa brillante réussite au fameux concours des EVC (épreuves de vérification des connaissances) en France et les multiples offres attractives qu'il avait reçues, il a préféré revenir dans sa Tunisie pour servir les siens. Réintégrant le service de chirurgie générale A de l’hôpital La Rabta, il a participé à la formation de générations de chirurgiens avec bienveillance et fermeté et contribué au rayonnement de la chirurgie tunisienne. Pour lui, la médecine n'était pas seulement un métier; c'était une vocation, une passion qui l'animait chaque jour. Il avait deux devises:

• «La chirurgie est un sacerdoce qui doit être pratiqué dans le strict respect du Serment d’Hippocrate».

• «Les titres ne sont que la décoration des sots, les grands hommes n'ont besoin que de leur nom.»

C’était un chirurgien extrêmement minutieux qui s’est épanoui dans l’exercice de la chirurgie. Il s’est toujours montré apte à relever les défis. Il était très soucieux de la formation des externes, internes, résidents, assistants et était d’une inusable patience en tant qu’aide opératoire des jeunes chirurgiens.

Le Dr Fteriche a consacré toute sa vie à la santé publique, en prenant soin des patients les plus défavorisés. Ses patients voyaient en lui le sauveur toujours prêt à offrir ses soins à ceux qui en ont besoin.

Il a aussi été toujours engagé envers les peuples démunis : ce qui l’a poussé à participer à de nombreuses missions humanitaires, en tant que médecin bénévole. Bien à cela, le Dr Fteriche était aux premières lignes pour traiter les blessés de la révolution. Il a couvert la première période de garde Covid à l’hôpital La Rabta (figure 3). En premier lieu, avant même que la décision ne soit officielle, le Dr Fteriche a été l’un des 17 courageux médecins tunisiens à entreprendre d’organiser une opération humanitaire à Gaza. Ce n’est pas étonnant, car tout au long de sa carrière, il a répondu à tous les appels humanitaires que ce soit en temps de guerre ou en cas de tremblement de terre ou autres…

Repose en paix Si Fteriche dans cette terre que tu as tant aimée. Pars tranquille : tu laisses des patients qui te garderont dans leurs cœurs et des amis et disciples qui veilleront à ce que ton enseignement et tes héritages ne soient pas dilapidés. Merci pour ton amour, ta bienveillance et ta présence de tous les instants … à nos côtés. Nous ne t’oublierons jamais.

Houcine Maghrebi

Professeur en chirurgie générale

Service de chirurgie générale A CHU La Rabta

Secrétaire général de la Société tunisienne de chirurgie laparoscopique (Stcl)

Collègue et disciple du Dr Fadhel Samir Fteriche



