Signature d’un nouvel accord de prêt entre Bank ABC Tunisie et Enda Tamweel

Bank ABC Tunisie et Enda Tamweel ont consolidé leur partenariat par la signature d’un nouvel accord de prêt le jeudi 30 mai 2024.

Par le biais de cet emprunt, Enda Tamweel, pionnière du secteur de la microfinance en Tunisie, œuvrant pour l’inclusion financière des populations vulnérables, notamment les femmes et les jeunes, vise à renforcer ses capacités de financement des micro-entrepreneurs.

Pour Bank ABC Tunisie, cet accord s’inscrit dans sa stratégie RSE de concourir à l’Economie Sociale et Solidaire et d’encourager les micro-entrepreneurs à créer et à développer leurs projets.

A cette occasion, M. Saber Ayadi, CEO de Bank ABC Tunisie a déclaré « nous nous félicitons de la signature d’un nouvel accord de financement avec l’un des principaux acteurs de la microfinance en Tunisie. Cet accord vient sceller notre engagement, en tant qu’acteur économique responsable et citoyen, à soutenir l’Économie Sociale et Solidaire. A travers notre partenariat avec Enda Tamweel, nous sommes fiers et honorés de contribuer à la lutte contre les disparités sociales et à favoriser l’inclusion financière. Nous nous réjouissons à ce titre, d’avoir permis à 4400micro-entrepreneurs, dont 58% de femmes, à accéder au financement de leurs projets. En ligne avec nos objectifs stratégiques, nous œuvrerons à consolider notre partenariat avec Enda Tamweel, en explorant d’autres axes de collaboration, notamment dans la digitalisation et dans d’autres initiatives innovantes au profit des micro-entrepreneurs ». « Ce prêt nous permettra de participer à l’inclusion financière et sociale des populations vulnérables en Tunisie, au profit des agriculteurs, des jeunes et des femmes rurales, pour bénéficier de crédits auprès d’Enda Tamweel. Cette initiative s’inscrit au cœur de la mission et du projet portés par Enda et fait partie intégrante de la RSE des deux institutions », témoigne M. Mohamed Zmandar, Directeur Général d’Enda Tamweel.

Bank ABC poursuit sa stratégie d’appui à la microfinance et à l’économie nationale privilégiant les projets porteurs de valeur, créant de nouvelles opportunités d’emploi et de perspectives favorisant un environnement économique et social propice.

Bank ABC Tunisie en bref

Avec une présence mondiale dans quinze pays répartis sur cinq continents, Bank ABC est l’une des plus grandes banques internationales de la région MENA (Middle East & North Africa).

Bank ABC s'est établie en Tunisie en 1993 à travers sa succursale Offshore. Bank ABC crée ensuite sa filiale onshore en 2000, avec une présence à Tunis, Sfax et Sousse. Actuellement dotée d’un réseau de 17 agences, Bank ABC Tunisie œuvre infailliblement à répondre aux attentes de ses clients Particuliers, Professionnels, Entreprises et Institutionnels par le biais d’une large offre de produits adaptés et sur mesures, des solutions digitalisées innovantes permettant de favoriser la croissance économique et le progrès sociétal.

Grace à une équipe dédiée d’experts et professionnels du métier, Bank ABC Tunisie demeure à l’écoute des besoins de ses clients et œuvre au quotidien à les accompagner dans la concrétisation de leurs projets.

Bank ABC propose un large spectre de produits et services bancaires, notamment les opérations de crédits de gestion, le financement du commerce extérieur, les financements de projets et financements structurés, les produits de trésorerie, tous dédiés aux entreprises, aux institutions publiques et aux institutions financières.

Bank ABC propose également à sa clientèle de particuliers et de professionnels un éventail de produits et services, dont les comptes courants, les cartes de paiement, les services de banque en ligne, les crédits à la consommation et les prêts hypothécaires, les prêts consentis aux fins de la réalisation d'investissements, les structures hors bilan, ainsi que tout type d'épargne et de dépôts.

Enda Tamweel en bref

EndaTamweel est une société de microfinance tunisienne créée par l’organisation non-gouvernementale Enda interarabe, pionnière du secteur de la microfinance en Tunisie. Enda Tamweel œuvre pour l’inclusion financière des populations vulnérables, notamment les femmes et les jeunes.

Elle apporte une forte contribution au développement économique et social du pays à travers le soutien actif qu’elle fournit au micro-entrepreneuriat et à l’auto-emploi.

Appuyant son développement sur la proximité, Enda Tamweel opère à travers un réseau de 109agences couvrant l’ensemble des gouvernorats tunisiens et de5guichets mobiles desservant principalement les zones enclavées.