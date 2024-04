La Tunisie précurseur en matière de Rapport Local Volontaire pour la mise en œuvre des ODD

Entretien avec Dr. Aida Robbana, Directrice de l’ONU-Habitat en Tunisie, mené par Khadija T. Moalla

Le 18 Avril, 2024, la municipalité d'Ennour (Gouvernorat de Kasserine) a lancé son Rapport Local Volontaire (RLV) pour développer la ville d'Ennour, et cela dans le cadre de son engagement à faire progresser la mise en œuvre des 17 Objectifs du Développement Durable (ODD) et du nouveau programme pour les villes. Le processus du RLV a placé l’engagement des jeunes et la participation locale au centre de l’analyse. Cet effort de collaboration a impliqué des partenaires clés tels que le Bureau régional d’ONU-Habitat pour les États Arabes, le Bureau pays de la Tunisie, la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie occidentale (ESCWA), ainsi que le Ministère de l’Économie et de la Planification, le Gouvernorat de Kasserine et la Municipalité d’Ennour. La société civile ainsi que la population d’Ennour ont été également les acteurs de ce rapport dès son commencement.

Depuis 2018, les autorités locales du monde entier ont investi dans l’élaboration des RLV pour souligner l'importance de localiser les ODD et pouvoir ainsi suivre les progrès de leur mise en œuvre afin d’identifier les priorités du développement. À l'aide de données probantes, cet examen analyse les forces, les défis et les opportunités des villes pour réaliser un développement durable. En 2022, plus de 140 RLV ont été publiés sur l'état de la localisation des ODD dans différentes régions du monde.

Dans ce cadre, j’ai voulu en savoir plus, vu que c’est le premier rapport des progrès au niveau local en Tunisie, et le deuxième en Afrique du Nord. D’où l’idée d’interviewer Dr. Aida Robbana, Directrice de l’ONU-Habitat en Tunisie.

Quel est le mandat de l’ONU-Habitat et que prévoit l’ODD 11 dont vous êtes responsable?

Le mandat d'ONU-Habitat consiste à promouvoir et à améliorer l’accès de tous à des villes durables sur le plan économique, social et environnemental. Sa mission est d’encourager l'urbanisation en tant que force de transformation positive pour les personnes et les communautés, de réduire les inégalités et la pauvreté, et de parvenir à un logement adéquat pour tous. L’ONU-Habitat est en charge de l’appui à la mise en œuvre de l’ODD 11 qui vise à rendre les villes et les établissements humains inclusifs, sûrs, résilients et durables. Afin de parvenir à un développement urbain durable, et en partenariat avec le Ministère de l'Équipement et de l’Habitat, l’ONU-Habitat a entrepris plusieurs projets tels que: la Politique Nationale de la Ville pour la Tunisie validée en 2022, et qui vise à développer une approche intégrée, participative et inclusive de l'urbanisation. Nous soutenons aussi le gouvernement pour la réforme du Code de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme, ainsi que la mise à jour de la Stratégie de l’habitat, entre autres.

Est-ce que c’est dans le cadre de ce partenariat que s’inscrit le RLV de la ville d’Ennour?

En effet, le RVL est un moyen de promouvoir le dialogue avec d'autres villes aux niveaux national, régional et international afin d'articuler efficacement une stratégie à long terme pour localiser et atteindre les ODD, tout en assurant la cohérence avec les politiques nationales. Le processus entrepris par la ville d’Ennour a impliqué plusieurs parties prenantes du secteur public, du monde universitaire, de la société civile, du secteur privé, en partenariat avec l’ONU-Habitat et l’ESCWA (Beyrouth, Liban) ainsi que notre Siège aux niveaux Arabe et global. La Tunisie a déjà présenté deux Rapports Nationaux Volontaires précédant ce RLV, pouvez-vous nous en dire plus?

Tout à fait, à l'aide d'un mécanisme d'examen de la mise en œuvre du Nouvel Agenda Urbain et d'un ensemble d'indicateurs mondiaux, la Tunisie a élaboré deux Rapports Nationaux Volontaires (RNV), en 2019 et 2021, qui ont été présentés lors de Forums politiques de haut niveau, et cela grâce à l'appui des agences Onusiennes en Tunisie, et en étroite collaboration avec le secteur public et privé. Les RNV visent à faciliter le partage d'expériences en vue d'accélérer la mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour chacun des 193 Etats membres des Nations Unies.

Sur quoi a porté ce RLV de la commune d’Ennour?

Le Rapport a examiné les progrès accomplis par la ville dans la mise en œuvre de certains ODD et des principales priorités de développement local, en mettant l'accent sur: l'ODD 1 sur l'élimination de la pauvreté, l'ODD 2 sur l'élimination de la faim, l'ODD 3 sur la garantie d'une vie saine, l'ODD 4 sur l'éducation de qualité, l'ODD 5 sur l'égalité des sexes, l'ODD 6 sur l'eau, l'ODD 8 sur le travail, l'ODD 9 sur l'industrie, l'innovation et les infrastructures, l'ODD 11 sur les villes et les communautés durables, l'ODD 13 sur les changements climatiques, l'ODD 15 sur la vie terrestre et l'ODD 17 sur le partenariat. L’ODD 11 a bénéficié d’un travail très important de collecte de données basées sur les évidences et mises à jour sur la situation du développement dans la commune d’Ennour. Il permet également de déterminer de façon participative, les projets structurants et prioritaires pour améliorer l’accès à la ville d’Ennour.

D’où l’importance j’imagine d’avoir ce genre de rapport pour d’autres villes Tunisiennes?

Exactement! Le développement urbain durable ne peut être réalisé sans l'engagement des autorités locales. En effet, selon l'Agenda 2030 et le nouveau programme pour les villes, 65 % des 169 cibles des ODD ne peuvent être atteintes sans l'implication des autorités locales et régionales, et sans la localisation des ODD et le renforcement du dialogue national sur les politiques locales. C’est pour cela que nous avons voulu investir dans la Commune d’Ennour qui fait face à des défis urbains complexes afin de se développer de manière durable, résiliente et inclusive. Notre objectif étant de présenter les meilleures pratiques de la ville, en encourageant la collaboration avec d’autres villes au niveau mondial et en attirant les investissements nécessaires. Il faut comprendre qu’un RLV est plus qu’un simple rapport sur les ODD, comme l’a bien expliqué Mr Ridha Rokbani, Gouverneur de Kasserine qui a affirmé: «…() Il est indéniable que ce rapport, qui est un outil puissant pour suivre les progrès et favoriser la collaboration entre les parties prenantes locales, nationales et internationales, a eu une valeur ajoutée considérable, et a permis à la municipalité de développer ses capacités soit sur le plan du diagnostic, ou de l’analyse des bases de données, permettant ainsi, une réflexion sur l’avenir». De plus, comme l’a spécifié Mr. Abdeljalil Mhamdi, Secrétaire Général de la municipalité d’Ennour, ce RLV:«(…) a non seulement présenté les efforts déployés dans la mise en œuvre des ODD, mais a aussi mis en évidence les réalisations, les défis et les plans futurs de la commune». Dr Aida Robbana, un mot pour conclure?

En promouvant la transparence, la responsabilité et l’inclusion, les RLV permettent aux Voix Locales de façonner les efforts de développement durable tout en étant leur propre catalyseur de changements positifs, mobilisant des ressources et inspirant l’action. J’espère de tout cœur que ce premier RLV inspirera d’autres villes Tunisiennes pour s’embarquer dans cet effort collectif afin de contribuer au développement de notre pays et que des bailleurs de fonds seront intéressés d’encourager des initiatives pareilles. Nous sommes en train d’explorer la possibilité d’accélérer la mise en œuvre de l’ODD 11 et de ce fait d’autres ODDs qui lui sont reliés, dans l’espoir de pouvoir lancer plusieurs autres RLV dans les prochains mois avec les autorités nationales, régionales et locales.